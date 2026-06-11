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Ni Magis TV ni Pelota Libre: dónde ver de forma legal el Mundial 2026 por internet

Con el arranque del Mundial 2026, millones de aficionados buscan alternativas para ver los partidos por internet

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La inauguración del Mundial 2026 genera gran expectativa en Perú.
Existen diferentes plataformas de streaming que transmitirán el Mundial 2026 en Latinoamérica. Crédito: REUTERS

La inauguración del Mundial 2026 podrá seguirse de manera legal a través de diversas plataformas oficiales de streaming, una alternativa que busca ofrecer transmisiones estables y seguras frente al auge de servicios piratas como Magis TV, Pelota Libre, Fútbol Libre o Xuper TV, cuya popularidad ha crecido a medida que aumenta la expectativa por el torneo más importante del planeta.

La Copa del Mundo de 2026 será histórica por la participación de 48 selecciones y la disputa de 104 encuentros, convirtiéndose en la edición más grande organizada hasta la fecha. Este escenario ha provocado una enorme demanda de contenidos en internet, impulsando también la proliferación de páginas y aplicaciones que distribuyen las señales sin autorización.

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Sin embargo, especialistas en ciberseguridad y la industria audiovisual advierten que recurrir a estas plataformas ilegales no solo supone una vulneración de los derechos de transmisión, sino que también representa un riesgo para los usuarios debido a la presencia de malware, robo de información y otros tipos de fraude digital.

Magis TV - app - maratón de películas - películas - tecnología - 24 de diciembre
Especislistas en ciberseguridad recomiendan no usar plaformas piratas como Magis TV para ver el Mundial 2026. (Composición Infobae: freepik.es)

Las plataformas oficiales para ver el Mundial 2026

Las opciones para seguir la ceremonia inaugural y el resto de los partidos dependen del país de residencia. En gran parte de Latinoamérica, una de las principales alternativas será DGO, el servicio de streaming de DirecTV.

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Además, existen otras plataformas autorizadas en diferentes regiones:

México

Los aficionados podrán seguir el Mundial mediante ViX, Disney+ y las aplicaciones oficiales de TV Azteca y TelevisaUnivision.

Argentina

En territorio argentino estarán disponibles Disney+, DGO, Flow y TyC Sports Play.

Disney+ transmitirá los partidos del Mundial 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Disney+ transmitirá los partidos del Mundial 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Estados Unidos

Los derechos de transmisión por internet estarán repartidos entre Peacock y las aplicaciones oficiales de Telemundo y Fox Sports.

España

Los usuarios españoles podrán acceder a los encuentros a través de Movistar Plus+ y DAZN.

Estas plataformas ofrecen transmisiones en alta definición, acceso estable y cobertura oficial del campeonato.

El crecimiento de las retransmisiones ilegales

La popularidad de aplicaciones como Magis TV, Pelota Libre, Fútbol Libre o Xuper TV ha aumentado durante los últimos años debido a que prometen acceso gratuito a competiciones deportivas de gran relevancia.

No obstante, estas opciones operan sin autorización y afectan directamente a las empresas que adquieren los derechos de transmisión, un negocio que mueve miles de millones de dólares y permite financiar las producciones televisivas, la infraestructura técnica y la cobertura internacional de eventos como el Mundial.

Además de las implicancias legales, la experiencia de visualización suele verse afectada por constantes interrupciones, publicidad invasiva y una calidad de imagen inferior respecto a las señales oficiales.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
Existen varias plataformas que ofrecen ver los partidos del Mundial 2026 de manera gratuita, sin embargo, podrían terminar robando tus datos bancarios. (Gemini)

Los riesgos de seguridad detrás de Magis TV y otras plataformas piratas

Expertos en seguridad informática señalan que muchas de estas páginas y aplicaciones pueden convertirse en una puerta de entrada para programas maliciosos.

Al descargar aplicaciones no oficiales o acceder a determinados portales, los usuarios se exponen a virus, troyanos y software diseñado para obtener información confidencial, incluyendo contraseñas, datos bancarios y credenciales personales.

Asimismo, las campañas publicitarias que aparecen en estos servicios suelen redirigir a páginas fraudulentas o formar parte de esquemas de estafas digitales.

Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.
Se recomienda no ver el Mundial 2026 por Magis TV.

Un Mundial histórico que se podrá seguir por múltiples canales

La Copa del Mundo de 2026 marcará una nueva etapa para el fútbol internacional gracias al incremento de selecciones participantes y al mayor número de partidos.

Ante este panorama, optar por servicios oficiales no solo garantiza una mejor calidad de transmisión, sino que también permite disfrutar del evento con mayor seguridad y contribuir al ecosistema que hace posible la cobertura de una de las competiciones deportivas más importantes del mundo.

Con millones de aficionados pendientes del inicio del torneo, las plataformas legales se perfilan como la opción más segura para seguir cada detalle de la gran fiesta del fútbol.

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