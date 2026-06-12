Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: hora, dónde ver y apps legales

Estados Unidos tendrá su inauguración del Mundial 2026 este viernes 12 de junio. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza oficialmente con una ceremonia inaugural que se celebrará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en California, escenario que también albergará el primer partido del Grupo D entre Estados Unidos y Paraguay.

El espectáculo previo está programado para desarrollarse 90 minutos antes del inicio del encuentro y podrá seguirse a través de distintas plataformas oficiales de streaming en América Latina, Estados Unidos y España.

PUBLICIDAD

El evento marca el arranque de una edición histórica del torneo, que por primera vez reúne a 48 selecciones y se disputa de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá. Además, representa el regreso de Estados Unidos como anfitrión principal de una Copa del Mundo desde 1994.

La inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles. REUTERS/Eloisa Sanchez

A qué hora será la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La ceremonia previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay se desarrollará el viernes 12 de junio en el SoFi Stadium, uno de los recintos deportivos más modernos del mundo.

PUBLICIDAD

Estos son los horarios de inicio según cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 18:30 horas.

Estados Unidos (Los Ángeles): 16:30 horas.

Estados Unidos (costa Este): 17:30 horas.

México: 17:30 horas.

Argentina y Uruguay: 20:30 horas.

Tras el espectáculo de apertura se disputará el compromiso inaugural del Grupo D, que enfrentará al conjunto local con la selección paraguaya.

Estados Unidos y Paraguay disputarán el partido inaugural del Mundial 2026 del Grupo D. Crédito: ESPN.

Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en México

En territorio mexicano, ViX cuenta con los derechos para transmitir los 104 partidos del campeonato mediante la adquisición del Pase Mundial 2026.

Los aficionados que busquen una alternativa gratuita podrán seguir parte del torneo mediante la aplicación de Azteca Deportes, que ofrecerá 32 encuentros sin costo, incluidos el partido inaugural, los compromisos de la selección mexicana y las instancias decisivas.

PUBLICIDAD

Las aplicaciones oficiales para seguir el torneo en Sudamérica

En Argentina, DGO transmitirá la totalidad de los encuentros a través de DSports. Gracias a un acuerdo comercial, los partidos también estarán disponibles en Paramount+. Los usuarios de Flow podrán acceder igualmente a las transmisiones integradas de DSports.

Por su parte, Mi Telefe y TyC Sports Play ofrecerán los encuentros emitidos por televisión abierta, incluidos varios partidos de la selección argentina.

En Colombia, DGO mantiene la exclusividad de los 104 partidos, mientras que Win Play ampliará su cobertura del torneo. Los suscriptores del plan Premium de Disney+ podrán ver 30 encuentros. Asimismo, Caracol Play y RCN permitirán seguir los partidos transmitidos por señal abierta.

PUBLICIDAD

El SoFi Stadium será el recinto que albergará la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos. Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/File Photo

Los canales oficiales de RCN y Caracol en YouTube también ofrecerán 35 partidos, de los cuales diez se podrán seguir en vivo y sin costo.

En Chile, DGO y Paramount+ brindarán acceso completo a todos los encuentros. Chilevisión complementará la cobertura mediante su plataforma digital con varios de los partidos más importantes.

PUBLICIDAD

De otro lado, en Perú, los aficionados peruanos disponen de varias alternativas oficiales para seguir la ceremonia inaugural y el resto del campeonato. DGO y Paramount+ ofrecerán los 104 partidos del Mundial. Por su parte, América tvGO transmitirá gratuitamente 40 encuentros, incluidos partidos de la fase de grupos y varias instancias decisivas.

Disney+ Premium incluirá un paquete de 30 compromisos en vivo. Además, el canal de América Deportes en YouTube emitirá algunos encuentros seleccionados, comenzando con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica dentro del programa especial “Desvelados por el Mundial”.

PUBLICIDAD

El partido entre Estados Unidos y Paraguay marcará el inicio del Mundial 2026 en USA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España también contará con opciones gratuitas

En España, DAZN posee los derechos de transmisión de los 104 partidos del torneo. Sin embargo, RTVE Play permitirá seguir sin costo el partido inaugural, los encuentros de la selección española, varias llaves eliminatorias, las semifinales y la final.

Los clientes de Movistar Plus+ y Orange TV con paquetes de fútbol también podrán acceder a la señal completa de DAZN.

La importancia de recurrir a plataformas oficiales

La llegada del Mundial 2026 ha provocado un aumento de sitios y aplicaciones piratas que prometen acceso gratuito a los partidos. Sin embargo, las plataformas oficiales ofrecen una transmisión estable, mejor calidad de imagen y mayor seguridad para los usuarios.

PUBLICIDAD

Además de garantizar una experiencia de visualización más fiable, recurrir a servicios autorizados contribuye a proteger los derechos audiovisuales del torneo y evita los riesgos asociados a páginas ilegales que pueden comprometer la información personal y los dispositivos de quienes las utilizan.