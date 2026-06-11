Tecno

Ver la inauguración del Mundial de fútbol 2026 sin Roja Directa o FutbolLibre: paso a paso

Estas plataformas ilegales son un riesgo de seguridad al promover páginas emergentes y descargar malware

Guardar
Google icon
Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
El Mundial 2026 comienza el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con la ceremonia de inauguración y el partido México vs. Sudáfrica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 arranca con una cita histórica en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio. Y muchos están buscando dónde y cómo ver la ceremonia de inauguración y el primer partido entre México y Sudáfrica, pensando que las opciones gratuitas son las mejor solución, sin olvidar que hay unas que pueden ser un riesgo de seguridad.

La oferta legal y oficial de aplicaciones y plataformas este año permite disfrutar el evento sin recurrir a portales como Roja Directa o Fútbol Libre, cuyas promesas de “gratuidad” esconden graves peligros para los usuarios.

PUBLICIDAD

Aplicaciones oficiales para ver la inauguración y el partido inaugural del Mundial 2026

La organización del Mundial 2026 ha licenciado los derechos de transmisión a diferentes plataformas según el país, lo que permite acceder de manera segura y legal a la ceremonia y el primer encuentro.

  • En México, la plataforma ViX ofrece a quienes adquieran el “Pase Mundial 2026” acceso completo a los 104 partidos, mientras que la aplicación Azteca Deportes transmite de forma gratuita 32 encuentros, incluyendo el inaugural y todos los partidos de la Selección Mexicana.
  • En Argentina, DGO (DirecTV) retransmite todos los partidos a través de DSports, y esta señal también se puede disfrutar en Paramount+ y Flow. Para quienes buscan opciones abiertas, Mi Telefe y TyC Sports Play transmiten, sin costo, los partidos de la Selección Argentina y otros encuentros destacados.
El planeta entero se detiene para seguir la Copa del Mundo 2026. - Crédito: REUTERS
En Colombia, DGO y Win Play concentran la oferta del Mundial 2026, con Disney+ para 30 partidos y Caracol Play y RCN para los encuentros de señal abierta. (REUTERS)
  • Colombia cuenta con DGO (DirecTV) como plataforma principal para los 104 partidos, acompañada por Win Play, que amplía la oferta para el público local. Disney+ (Plan Premium) transmite 30 partidos clave, y los canales Caracol Play y RCN ofrecen los partidos televisados en señal abierta.
  • En Chile, DGO y Paramount+ también garantizan la transmisión integral del evento, con Disney+ sumando 30 partidos extra. Quienes prefieran alternativas gratuitas pueden recurrir a la señal online de Chilevisión, que emitirá los encuentros principales tanto por internet como por televisión abierta.
  • Para Perú, la fórmula se repite con DGO y Paramount+, además de América tvGO, que retransmitirá gratuitamente 40 partidos, incluidos los más relevantes de la fase final. El canal de América Televisión en YouTube se suma con partidos seleccionados en vivo, empezando con el México vs. Sudáfrica.
  • En España, DAZN se encarga de la transmisión de los 104 partidos bajo suscripción, mientras que RTVE Play retransmitirá en abierto todos los partidos de la Selección Española, el inaugural, varias llaves de octavos y cuartos, las semifinales y la final. Los clientes de Movistar Plus+ y Orange TV con paquetes de fútbol acceden a la señal completa de DAZN.

Por qué evitar Roja Directa y Fútbol Libre: los riesgos ocultos

Aunque la tentación de ver partidos gratis en portales como Roja Directa o Fútbol Libre sigue vigente, el costo real de usar estas plataformas no se mide en dinero sino en seguridad y privacidad.

PUBLICIDAD

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
Fútbol Libre y otros sitios no oficiales exponen a los usuarios del Mundial 2026 a malware, virus, programas espía, troyanos y ransomware que comprometen la seguridad y la privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tras la desaparición del sitio original de Roja Directa, decenas de clones y copias han ocupado su lugar, utilizando nombres similares para captar usuarios desprevenidos. Estos portales no tienen relación con los creadores originales y su único objetivo es atraer visitas para desplegar anuncios invasivos, ventanas emergentes y redireccionamientos automáticos.

Uno de los peligros más directos es la exposición a software malicioso (malware). Al acceder o intentar reproducir partidos desde estos sitios, es común que se activen descargas automáticas de virus o programas espía.

En muchos casos, el usuario no necesita siquiera descargar archivos voluntariamente: basta con visitar la página para que la infección comience, robando información personal, dañando el dispositivo o incluso tomando el control remoto del equipo.

Hombre sonriente con camiseta y bufanda de Argentina mira un partido de fútbol en su celular, que muestra a Messi. Un televisor en segundo plano también exhibe el juego.
Roja Directa acumula clones y copias que usan nombres similares para atraer usuarios con anuncios invasivos, ventanas emergentes y redireccionamientos automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fútbol Libre, por su parte, requiere generalmente la instalación de archivos APK para acceder desde móviles, lo que implica saltarse las protecciones de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto abre la puerta a troyanos y ransomware capaces de ralentizar el teléfono y extraer datos sensibles sin el conocimiento del usuario.

Temas Relacionados

Mundial 2026Roja directaFútbolLibreAplicacionesDisney+DirecTVInauguración Mundial 2026FútbolTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CEO de Microsoft propone crear un impuesto a la IA para que todos ganemos dinero con ella

Satya Nadella admitió que la percepción sobre la IA es negativa por el temor a la pérdida de empleo y la desconfianza social

CEO de Microsoft propone crear un impuesto a la IA para que todos ganemos dinero con ella

Así se verían los Saja Boys en el universo de Sailor Moon, según la IA

Los antagonistas de la película Las Guerreras K-pop pueden ser recreados como personajes del popular anime de los 90 con Gemini

Así se verían los Saja Boys en el universo de Sailor Moon, según la IA

Dos señales descubiertas en el software de Apple refuerzan los rumores sobre el primer iPhone plegable

Referencias encontradas en iOS 27 y los cambios anunciados en SwiftUI durante la WWDC 2026 han reforzado las especulaciones sobre la llegada del primer teléfono plegable de Apple

Dos señales descubiertas en el software de Apple refuerzan los rumores sobre el primer iPhone plegable

Microsoft prohíbe el uso de Claude Fable a sus empleados

La empresa desactivó ese sistema en su Copilot interno porque Anthropic guarda instrucciones y respuestas durante 30 días, un plazo que puede extenderse si detecta infracciones de uso

Microsoft prohíbe el uso de Claude Fable a sus empleados

Microsoft lanza una alerta: estos dos errores pueden bloquear las actualizaciones de Windows 11 en tu PC

Usuarios que actualizaron a Windows 11 24H2 y 25H2 podrían enfrentarse a un fallo que bloquea por completo el sistema de actualizaciones del PC

Microsoft lanza una alerta: estos dos errores pueden bloquear las actualizaciones de Windows 11 en tu PC

DEPORTES

La reacción de la médica de la selección de Portugal al ver los estudios de Cristiano Ronaldo a los 41 años en la previa del Mundial

La reacción de la médica de la selección de Portugal al ver los estudios de Cristiano Ronaldo a los 41 años en la previa del Mundial

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: el estadio Azteca abrió sus puertas para la gran fiesta

Preocupación en la selección argentina antes del debut en el Mundial: Nicolás Tagliafico está en duda para el partido con Argelia

Dónde ver gratis los partidos del Mundial en Los Ángeles: lugares, horarios y cómo acceder

La locura de la selección de Estados Unidos de fútbol en la concentración para el Mundial tras “la mano derecha de Dios” que marcó una final histórica de NBA

TELESHOW

La estrategia de Camila Morrone para conocer a Lionel Messi: “Estoy tratando de localizarlo”

La estrategia de Camila Morrone para conocer a Lionel Messi: “Estoy tratando de localizarlo”

Publican una entrevista inédita al Indio Solari: la historia de amor con Viru y la reflexión sobre la muerte

El contundente reclamo de Ricardo Darín por el femicidio de Agostina Vega: “No podemos naturalizar estas cosas”

El cruce entre Sabrina Rojas y Tartu por las fotos sin ropa de la China Suárez: “Yo sí hablo de los cuerpos ajenos”

Mirtha Legrand y Roberto Piazza se reconciliaron en público tras 15 años de distancia: “Se reinició la amistad”

INFOBAE AMÉRICA

Un 64% de Cuba quedará a oscuras este jueves por la crisis energética

Un 64% de Cuba quedará a oscuras este jueves por la crisis energética

Una inusual ola de frío lleva nieve y temperaturas bajo cero a cinco estados de EEUU

Los genes del hígado pueden influir en la adicción a la cocaína, según estudio

Derrumbe en el kilómetro 36 de la Ruta al Atlántico bloqueó una vía en Guatemala

Compañía tecnológica donó más de 600 equipos a centros educativos y organizaciones sociales en Costa Rica