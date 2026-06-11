Ver la inauguración del Mundial de fútbol 2026 sin Roja Directa o FutbolLibre: paso a paso

El Mundial 2026 comienza el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con la ceremonia de inauguración y el partido México vs. Sudáfrica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 arranca con una cita histórica en el Estadio Azteca este jueves 11 de junio. Y muchos están buscando dónde y cómo ver la ceremonia de inauguración y el primer partido entre México y Sudáfrica, pensando que las opciones gratuitas son las mejor solución, sin olvidar que hay unas que pueden ser un riesgo de seguridad.

La oferta legal y oficial de aplicaciones y plataformas este año permite disfrutar el evento sin recurrir a portales como Roja Directa o Fútbol Libre, cuyas promesas de “gratuidad” esconden graves peligros para los usuarios.

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Aplicaciones oficiales para ver la inauguración y el partido inaugural del Mundial 2026

La organización del Mundial 2026 ha licenciado los derechos de transmisión a diferentes plataformas según el país, lo que permite acceder de manera segura y legal a la ceremonia y el primer encuentro.

En México, la plataforma ViX ofrece a quienes adquieran el “Pase Mundial 2026” acceso completo a los 104 partidos , mientras que la aplicación Azteca Deportes transmite de forma gratuita 32 encuentros, incluyendo el inaugural y todos los partidos de la Selección Mexicana.

En Argentina, DGO (DirecTV) retransmite todos los partidos a través de DSports, y esta señal también se puede disfrutar en Paramount+ y Flow. Para quienes buscan opciones abiertas, Mi Telefe y TyC Sports Play transmiten, sin costo, los partidos de la Selección Argentina y otros encuentros destacados.

En Colombia, DGO y Win Play concentran la oferta del Mundial 2026, con Disney+ para 30 partidos y Caracol Play y RCN para los encuentros de señal abierta. (REUTERS)

Colombia cuenta con DGO (DirecTV) como plataforma principal para los 104 partidos, acompañada por Win Play, que amplía la oferta para el público local. Disney+ (Plan Premium) transmite 30 partidos clave, y los canales Caracol Play y RCN ofrecen los partidos televisados en señal abierta.

En Chile, DGO y Paramount+ también garantizan la transmisión integral del evento , con Disney+ sumando 30 partidos extra. Quienes prefieran alternativas gratuitas pueden recurrir a la señal online de Chilevisión, que emitirá los encuentros principales tanto por internet como por televisión abierta.

Para Perú, la fórmula se repite con DGO y Paramount+, además de América tvGO , que retransmitirá gratuitamente 40 partidos, incluidos los más relevantes de la fase final. El canal de América Televisión en YouTube se suma con partidos seleccionados en vivo, empezando con el México vs. Sudáfrica.

En España, DAZN se encarga de la transmisión de los 104 partidos bajo suscripción, mientras que RTVE Play retransmitirá en abierto todos los partidos de la Selección Española, el inaugural, varias llaves de octavos y cuartos, las semifinales y la final. Los clientes de Movistar Plus+ y Orange TV con paquetes de fútbol acceden a la señal completa de DAZN.

Por qué evitar Roja Directa y Fútbol Libre: los riesgos ocultos

Aunque la tentación de ver partidos gratis en portales como Roja Directa o Fútbol Libre sigue vigente, el costo real de usar estas plataformas no se mide en dinero sino en seguridad y privacidad.

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Fútbol Libre y otros sitios no oficiales exponen a los usuarios del Mundial 2026 a malware, virus, programas espía, troyanos y ransomware que comprometen la seguridad y la privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tras la desaparición del sitio original de Roja Directa, decenas de clones y copias han ocupado su lugar, utilizando nombres similares para captar usuarios desprevenidos. Estos portales no tienen relación con los creadores originales y su único objetivo es atraer visitas para desplegar anuncios invasivos, ventanas emergentes y redireccionamientos automáticos.

Uno de los peligros más directos es la exposición a software malicioso (malware). Al acceder o intentar reproducir partidos desde estos sitios, es común que se activen descargas automáticas de virus o programas espía.

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En muchos casos, el usuario no necesita siquiera descargar archivos voluntariamente: basta con visitar la página para que la infección comience, robando información personal, dañando el dispositivo o incluso tomando el control remoto del equipo.

Roja Directa acumula clones y copias que usan nombres similares para atraer usuarios con anuncios invasivos, ventanas emergentes y redireccionamientos automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fútbol Libre, por su parte, requiere generalmente la instalación de archivos APK para acceder desde móviles, lo que implica saltarse las protecciones de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto abre la puerta a troyanos y ransomware capaces de ralentizar el teléfono y extraer datos sensibles sin el conocimiento del usuario.

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