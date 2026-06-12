A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Canadá, dónde verlo y más preguntas de Google

La segunda ceremonia de inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Toronto Stadium. REUTERS/Agustin Marcarian

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con sus celebraciones de apertura y este viernes 12 de junio será el turno de Canadá. El Toronto Stadium (BMO Field) acogerá la segunda ceremonia inaugural del torneo, un espectáculo que reunirá a artistas internacionales y representantes de la diversidad cultural canadiense antes del debut de la selección local frente a Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia forma parte de un formato inédito con tres actos inaugurales repartidos entre los países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. El evento comenzará 90 minutos antes del partido y podrá seguirse por televisión y plataformas de streaming en varios países.

PUBLICIDAD

Toronto Stadium será sede de la segunda inauguración del Mundial 2026 en Canadá. REUTERS/Eloisa Sanchez

¿A qué hora será la segunda inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

La segunda ceremonia inaugural se celebrará este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium y tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Estos son los horarios en distintos países:

Perú: 12:30

Colombia: 12:30

Ecuador: 12:30

Chile: 13:30

Venezuela: 13:30

Bolivia: 13:30

Argentina: 14:30

Uruguay: 14:30

Paraguay: 14:30

México: 11:30

Costa Rica: 11:30

Honduras: 11:30

España: 19:30

La ceremonia servirá como antesala del estreno de Canadá en la Copa del Mundo y será una de las tres grandes celebraciones previstas para esta edición del torneo.

PUBLICIDAD

La segunda ceremonia del Mundial 2026 en Cánada se llevará a cabo 90 minutos antes del partido de la selección canadiense. REUTERS/Kai Pfaffenbach

¿Dónde ver la segunda inauguración del Mundial 2026 por internet?

La ceremonia contará con diferentes señales oficiales dependiendo del país. En Perú, la transmisión estará disponible a través de América TV y sus plataformas digitales.

Para otros países de Latinoamérica, DSports será uno de los principales encargados de llevar el espectáculo a los aficionados. En Colombia, la cobertura estará disponible mediante Caracol TV y RCN TV. En México, los derechos corresponden a TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca.

PUBLICIDAD

En Argentina, además de DSports, el evento podrá seguirse mediante Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, DGO y Telecentro Play. En España, la ceremonia será emitida por La 1 de RTVE y la plataforma RTVE Play.

Más de una plataforma de streaming traerá el Mundial 2026 de forma legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué artistas participarán en la ceremonia de inaguración de Canadá

La FIFA ha preparado un espectáculo centrado en la diversidad cultural de Canadá. Alanis Morissette será una de las figuras principales y tendrá a su cargo la interpretación del himno canadiense. Por su parte, Aleksandar Gajić interpretará el himno de Bosnia y Herzegovina.

PUBLICIDAD

También participarán artistas internacionales como:

Michael Bublé.

Alessia Cara.

Jessie Reyez.

Elyanna.

Nora Fatehi.

Sanjoy.

Vegedream.

William Prince.

Además, el actor y comediante Will Arnett, embajador oficial del Mundial 2026, formará parte del evento previo al partido.

Alanis Morissette será una de las artistas principales del show de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá. - Foto: César Vicuña / Ocesa

Una ceremonia inspirada en la diversidad canadiense

La FIFA explicó que el espectáculo fue diseñado para reflejar la identidad multicultural del país. La puesta en escena se inspira en un mosaico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial y busca representar las diferentes comunidades y culturas que forman parte de Canadá.

PUBLICIDAD

La ceremonia canadiense llega un día después del espectáculo realizado en el estadio Azteca de Ciudad de México y precede al acto que tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, completando así una inédita triple inauguración en la historia de la Copa del Mundo.

Con una combinación de música, cultura y fútbol, el evento en Toronto será uno de los momentos más destacados del inicio del Mundial 2026 y acompañará el debut de la selección canadiense ante Bosnia y Herzegovina, en una jornada que concentrará la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

PUBLICIDAD