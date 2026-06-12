Tecno

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Canadá, dónde verlo y más preguntas de Google

Canadá será escenario de un nuevo espectáculo inaugural de la Copa del Mundo 2026. Estos son los horarios y las plataformas para verlo

Guardar
Google icon
La segunda ceremonia de inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Toronto Stadium. REUTERS/Agustin Marcarian
La segunda ceremonia de inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Toronto Stadium. REUTERS/Agustin Marcarian

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con sus celebraciones de apertura y este viernes 12 de junio será el turno de Canadá. El Toronto Stadium (BMO Field) acogerá la segunda ceremonia inaugural del torneo, un espectáculo que reunirá a artistas internacionales y representantes de la diversidad cultural canadiense antes del debut de la selección local frente a Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia forma parte de un formato inédito con tres actos inaugurales repartidos entre los países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. El evento comenzará 90 minutos antes del partido y podrá seguirse por televisión y plataformas de streaming en varios países.

PUBLICIDAD

Toronto Stadium será sede de la segunda inauguración del Mundial 2026 en Canadá. REUTERS/Eloisa Sanchez
Toronto Stadium será sede de la segunda inauguración del Mundial 2026 en Canadá. REUTERS/Eloisa Sanchez

¿A qué hora será la segunda inauguración del Mundial 2026 en Canadá?

La segunda ceremonia inaugural se celebrará este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium y tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Estos son los horarios en distintos países:

  • Perú: 12:30
  • Colombia: 12:30
  • Ecuador: 12:30
  • Chile: 13:30
  • Venezuela: 13:30
  • Bolivia: 13:30
  • Argentina: 14:30
  • Uruguay: 14:30
  • Paraguay: 14:30
  • México: 11:30
  • Costa Rica: 11:30
  • Honduras: 11:30
  • España: 19:30

La ceremonia servirá como antesala del estreno de Canadá en la Copa del Mundo y será una de las tres grandes celebraciones previstas para esta edición del torneo.

PUBLICIDAD

La segunda ceremonia del Mundial 2026 en Cánada se llevará a cabo 90 minutos antes del partido de la selección canadiense. REUTERS/Kai Pfaffenbach
La segunda ceremonia del Mundial 2026 en Cánada se llevará a cabo 90 minutos antes del partido de la selección canadiense. REUTERS/Kai Pfaffenbach

¿Dónde ver la segunda inauguración del Mundial 2026 por internet?

La ceremonia contará con diferentes señales oficiales dependiendo del país. En Perú, la transmisión estará disponible a través de América TV y sus plataformas digitales.

Para otros países de Latinoamérica, DSports será uno de los principales encargados de llevar el espectáculo a los aficionados. En Colombia, la cobertura estará disponible mediante Caracol TV y RCN TV. En México, los derechos corresponden a TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca.

En Argentina, además de DSports, el evento podrá seguirse mediante Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, DGO y Telecentro Play. En España, la ceremonia será emitida por La 1 de RTVE y la plataforma RTVE Play.

Joven latino de perfil viendo un partido de fútbol en vivo en su laptop. Está en un escritorio con lámpara, planta, café, cuaderno y audífonos, de noche.
Más de una plataforma de streaming traerá el Mundial 2026 de forma legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué artistas participarán en la ceremonia de inaguración de Canadá

La FIFA ha preparado un espectáculo centrado en la diversidad cultural de Canadá. Alanis Morissette será una de las figuras principales y tendrá a su cargo la interpretación del himno canadiense. Por su parte, Aleksandar Gajić interpretará el himno de Bosnia y Herzegovina.

También participarán artistas internacionales como:

  • Michael Bublé.
  • Alessia Cara.
  • Jessie Reyez.
  • Elyanna.
  • Nora Fatehi.
  • Sanjoy.
  • Vegedream.
  • William Prince.

Además, el actor y comediante Will Arnett, embajador oficial del Mundial 2026, formará parte del evento previo al partido.

Alanis Morrissette en el Tecate Emblema - Foto: César Vicuña / Ocesa
Alanis Morissette será una de las artistas principales del show de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá. - Foto: César Vicuña / Ocesa

Una ceremonia inspirada en la diversidad canadiense

La FIFA explicó que el espectáculo fue diseñado para reflejar la identidad multicultural del país. La puesta en escena se inspira en un mosaico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial y busca representar las diferentes comunidades y culturas que forman parte de Canadá.

La ceremonia canadiense llega un día después del espectáculo realizado en el estadio Azteca de Ciudad de México y precede al acto que tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles, completando así una inédita triple inauguración en la historia de la Copa del Mundo.

Con una combinación de música, cultura y fútbol, el evento en Toronto será uno de los momentos más destacados del inicio del Mundial 2026 y acompañará el debut de la selección canadiense ante Bosnia y Herzegovina, en una jornada que concentrará la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

Temas Relacionados

Inauguración Mundial 2026CanadáStreamingGoogleLo último en tecnologíatecnología-noticiasKAty Perry en el mundial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: hora, dónde ver y apps legales

El espectáculo previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay marcará el comienzo de una Copa del Mundo histórica con 48 selecciones y 104 encuentros

Inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos: hora, dónde ver y apps legales

WhatsApp Web tuvo una caída a nivel mundial: no abría y tampoco iniciaba sesión

Miles de usuarios en distintos países reportaron problemas para acceder a WhatsApp Web. Despúes de casi una hora, el problema fue solucionado

WhatsApp Web tuvo una caída a nivel mundial: no abría y tampoco iniciaba sesión

Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

Las publicaciones en ambas redes sociales no cargan y no se puede iniciar sesión

Caída mundial de Instagram y Facebook: millones de usuarios sin acceso

SpaceX hace historia en Wall Street: la empresa de Elon Musk rompe todos los récords financieros

SpaceX debutó en el mercado bursátil bajo el símbolo SPCX y logró captar 75.000 millones de dólares en su primer día

SpaceX hace historia en Wall Street: la empresa de Elon Musk rompe todos los récords financieros

Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: quién ganará y por cuánto, según la IA

El análisis de la IA destaca la localía y la profundidad de plantilla de Estados Unidos como factores clave para imponerse en el arranque del Grupo D

Estados Unidos vs Paraguay por el Mundial 2026: quién ganará y por cuánto, según la IA

DEPORTES

Alpine tuvo un viernes discreto en el GP de Barcelona y Franco Colapinto terminó 15° en la FP2

Alpine tuvo un viernes discreto en el GP de Barcelona y Franco Colapinto terminó 15° en la FP2

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

TELESHOW

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Por qué sentir vergüenza puede ayudar a proteger la reputación y fortalecer los lazos

Por qué sentir vergüenza puede ayudar a proteger la reputación y fortalecer los lazos

El impacto de Cristina en Guatemala: imágenes de un país marcado por su paso

El mar de fondo en El Salvador ocasionó daños severos en Sunset Park y San Luis La Herradura

Las pandillas en Guatemala se expanden al narcotráfico y refuerzan su capacidad logística, afirma jefe de la Policía

Autoridades salvadoreñas rescatan a dos menores tras capturar a sujeto por crear material de abuso infantil