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Se espera la primera ola polar del año al AMBA, mientras varias provincias estarán bajo alertas por nevadas y vientos

El ingreso de aire frío provocará un marcado descenso térmico en toda la Argentina. Además, habrá varias zonas afectadas por lluvias

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Este fin de semana, se notará un fuerte descenso en la temperatura en gran parte del país (REUTERS)
Este fin de semana, se notará un fuerte descenso en la temperatura en gran parte del país (REUTERS)

Junto con la llegada del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la llegada de la primera ola polar a gran parte del país. Producto del ingreso de un frente frío desde el oeste, se dará una notoria baja de temperaturas, sobre todo en el sur del país. Además, estarán vigentes varias alertas meteorológicas por nevadas y vientos.

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 14 grados. No obstante, el sábado estará marcado por condiciones poco favorables para realizar actividades en el exterior. Mientras que a la mañana habrá neblina, para la tarde se desarrollarían lluvias aisladas.

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Las lluvias persistirán, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%, durante la noche y la madrugada del domingo. A primera hora, se notará otra baja en la temperatura, debido a que la mínima será de 3 grados y la máxima de 10 grados. A pesar de esto, habrá una mejora a lo largo del día, ya que se espera la presencia del sol y una nubosidad ligera.

Para el lunes, el cielo estará completamente despejado y también se notará un aumento en la temperatura. Mientras la mínima subirá a 4 grados, la máxima rondaría los 16 grados. Tampoco se espera la presencia de vientos en la zona.

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Seis peatones caminan por una calle mojada de Buenos Aires bajo la lluvia. Tres llevan paraguas (negro, azul, rojo). El pavimento oscuro refleja luces.
El sábado por la noche se esperan lluvias en el AMBA, mientras que el domingo el clima mostará mejoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de San Salvador de Jujuy y Salta, se recibirán mínimas de entre 7 grados y 9 grados, con máximas cercanas a los 20 grados el sábado. Asimismo, el panorama estará fuertemente marcado por la gran nubosidad y ausencia del sol.

El domingo se dará un descenso marcado en la máxima, que no llegará a superar los 15 grados, junto con la aparición de lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. Durante el comienzo de la semana, el clima intentará recomponerse, aunque seguirá mayormente nublado.

En San Miguel de Tucumán, el sábado se prevé una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados, con cielo nublado. Para el domingo, la mínima será de 10 grados y la máxima de 14 grados, con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, y cielo nublado durante la tarde y la noche.

Asimismo, en San Fernando del Valle de Catamarca se esperan registros similares: el sábado, la temperatura oscilará entre 8 y 17 grados, y el domingo entre 8 y 14 grados. Ambos días se mantendrán mayormente nublados, aunque durante la madrugada del domingo pueden presentarse lloviznas.

Primer plano de vegetación patagónica azotada por el viento. Una bruma avanza sobre campos con pastizales secos y montañas bajo nubes densas de tormenta en la Patagonia.
La baja en la temperatura es consecuencia del ingreso de un frente frío al país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Santiago del Estero, el organismo pronosticó que habrá una mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados el sábado, con cielo mayormente nublado. Sin embargo, el domingo el termómetro descenderá hasta los 7 grados en la mínima y 15 grados en la máxima, con lluvias aisladas hasta la mañana y cielo nublado el resto del día.

Además, en La Rioja, el sábado se esperan temperaturas entre 8 y 17 grados, mientras que el domingo podrían variar entre los 7 y 12 grados. No obstante, indicaron que en ambas jornadas contarán con una nubosidad predominante.

En las capitales del litoral, como Corrientes, Resistencia y Posadas, se pronosticaron cielos mayormente nublados, nieblas matinales y temperaturas que oscilarán entre los 8 grados y 22 grados durante el sábado. El domingo habrá un marcado descenso, sobre todo en la capital correntina, donde la máxima no superará los 10 grados.

Por otro lado, en Córdoba, Santa Fe y Paraná se registrarán neblinas y lluvias aisladas durante la madrugada y la noche del sábado, con continuidad de lluvias y cielo nublado el domingo. Además, se registrará un rango térmico que irá desde los 5 grados a los 17 grados.

Nevadas en Bariloche y Mendoza
En Neuquén y Mendoza se esperan fuertes nevadas para este sábado

En San Juan, la mínima llegará a -1 grado el domingo, mientras que en Santa Rosa se espera una mínima de -2 grados y máxima de 13 grados ese mismo día. Asimismo, en San Luis, el sábado se presentará con temperaturas entre 5 y 9 grados, lluvias aisladas por la tarde y la noche, y el domingo la mínima descenderá hasta -1 grado y la máxima subirá a 13 grados, con cielo parcialmente nublado.

En la región cuyana, Neuquén y Mendoza presentarán lluvias aisladas y cielo nublado durante el sábado, con temperaturas que no superarán los 9 grados. El domingo la mínima bajará abruptamente hasta los 0 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 12 grados.

De la misma manera, el SMN detalló que el centro y sur del país también experimentarán temperaturas bajas. Rawson y Viedma también tendrán valores similares, con mínimas de entre -2 y 2 grados y máximas por debajo de los 12 grados durante el sábado. No obstante, para el domingo habría una suba en la máxima, ya que rozaría los 11 grados.

En Río Gallegos y Ushuaia se esperan días ventosos con temperaturas mínimas cercanas a -2 grados y máximas de hasta 9 grados. Las características que destacarán este fin de semana serán las lluvias y nevadas intermitentes.

Las alertas meteorológicas del fin de semana

Para el sábado, la cordillera norte y centro de Neuquén se encontrará bajo alerta naranja por nevadas, mientras que la cordillera sur y centro de Mendoza y el norte-centro de Neuquén mantendrán alerta amarilla por el mismo fenómeno. Además, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentarán una alerta amarilla por vientos.

En el caso del domingo y el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que persistirán los avisos en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan ráfagas intensas producto de la vigencia que tendrá la alerta amarilla.

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