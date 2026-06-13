Qué es el Liquid Glass y cómo se usa en dispositivos Apple como iPhone y Mac

Apple introduce Liquid Glass como lenguaje de diseño que simula cristal real en sus sistemas operativos. (Apple)

En el ámbito de la tecnología y el desarrollo de interfaces, los términos evolucionan constantemente para definir nuevas eras de interacción digital. Durante años, la expresión Liquid Glass (cristal líquido) se asoció exclusivamente a compuestos químicos de nanotecnología utilizados como protectores físicos de pantallas.

Sin embargo, tras su introducción en las plataformas de desarrollo de Apple, la compañía ha transformado por completo este concepto al convertirlo en su nuevo lenguaje de diseño de software unificado.

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Este sistema visual, consolidado en las recientes actualizaciones de sus sistemas operativos (iOS y macOS), no representa un accesorio material, sino un paradigma gráfico dinámico que redefine cómo lucen, se mueven y se organizan las aplicaciones en las pantallas de sus dispositivos. A continuación, se detalla en qué consiste esta tecnología y cómo se implementa de manera práctica tanto en el iPhone como en la Mac.

¿Qué es el Liquid Glass en el software de Apple?

Liquid Glass es una interfaz de usuario y un sistema de materiales dinámicos que combina las propiedades ópticas del cristal real (como la refracción de luz, los reflejos especulares, las texturas traslúcidas y las sombras) con un comportamiento fluido y tridimensional controlado por algoritmos en tiempo real.

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El control de opacidad en iOS y macOS permite adaptar la experiencia visual a preferencias y necesidades de accesibilidad. (Apple)

Inspirado en la profundidad volumétrica de sistemas espaciales como visionOS, este lenguaje sustituye la rigidez de las transparencias estáticas y del diseño plano tradicional.

A nivel de arquitectura de software, actúa como una capa funcional flotante y superior donde residen los elementos de control y navegación (botones, interruptores, deslizadores y barras de herramientas). Al comportarse como un cristal interactivo, permite separar visualmente los controles del contenido de fondo, lo que organiza la información en capas con profundidad real y reduce la fatiga visual del usuario.

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Cómo se usa Liquid Glass en el iPhone

En el ecosistema móvil, desde la versión del sistema operativo iOS 26 y refinada en iOS 27, Liquid Glass aprovecha de forma directa los sensores físicos del dispositivo y la interacción táctil para ofrecer una experiencia reactiva:

Iconos dinámicos por capas: Las aplicaciones nativas y de terceros emplean iconos construidos en tres niveles independientes (fondo, plano medio y primer plano). El sistema operativo proyecta reflejos de luz y sutiles variaciones de sombreado que reaccionan instantáneamente cuando el usuario inclina físicamente el iPhone.

Liquid Glass organiza la interfaz del iPhone en múltiples capas visuales, mejorando la profundidad y la claridad. (Europa Press)

Barras de navegación adaptables: Los menús de pestañas inferiores y las barras de herramientas flotantes responden al desplazamiento (scroll). Al deslizarse hacia abajo en el contenido de una aplicación, la estructura de Liquid Glass se contrae automáticamente para maximizar el espacio útil en pantalla, volviendo a su tamaño original al hacer un gesto en sentido contrario.

Controles que cambian de forma: Elementos críticos como los widgets y los controles del Centro de Control modifican su geometría durante el uso. Al interactuar con un deslizador de volumen o brillo, el nodo de control se transforma fluidamente emulando las propiedades de un fluido denso sobre el cristal.

Mecanismo de accesibilidad por hardware: Para contrarrestar problemas de legibilidad ante reflejos del sol o fondos de pantalla con excesivo contraste, iOS incluye un control deslizante en la ruta Ajustes > Aspecto > Liquid Glass. Este regulador permite al usuario modificar el acabado del material, pasando de un cristal completamente transparente a una textura esmerilada prácticamente opaca.

Cómo se usa Liquid Glass en la Mac

En las computadoras portátiles y de escritorio, desde macOS Tahoe y refinado en macOS Golden Gate, la implementación de este lenguaje visual está orientada a optimizar la gestión del espacio de trabajo y potenciar la inmersión en pantallas de gran formato:

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Barras laterales inmersivas de extremo a extremo: En aplicaciones del sistema como Finder, Safari, Fotos, Apple TV y Música, las barras laterales se extienden por completo hasta los bordes de la ventana. Estas barras reflejan y refractan de manera continua el color y la iluminación del fondo de pantalla del escritorio, integrando las ventanas de forma orgánica con el entorno general del Mac.

En macOS, la tecnología permite menús y barras laterales que se integran de forma fluida con el entorno del escritorio. (Europa Press)

Menús flotantes y estructuras modulares: Las barras de herramientas y menús contextuales no se perciben como bloques rígidos adheridos a las aplicaciones. Flotan sutilmente sobre el área de trabajo y los botones se transforman con fluidez en menús desplegables o popovers interactivos al pasar el cursor o hacer clic.

Cálculo de refracción en tiempo real: Al arrastrar o redimensionar ventanas a lo largo del escritorio, el motor gráfico calcula los cambios lumínicos del fondo de forma inmediata. A diferencia de las interfaces translúcidas del pasado, los iconos de las barras laterales retienen su contraste y fidelidad de color nativa, impidiendo que el contenido trasero degrade la legibilidad de las opciones.

Gestión de opacidad profesional: Del mismo modo que en la plataforma móvil, macOS incorpora el control deslizante en los ajustes del sistema. Esto permite a los usuarios dedicados a la edición profesional de video, fotografía o diseño técnico mitigar las distracciones visuales de los efectos ópticos profundos fijando un aspecto más sólido y homogéneo.