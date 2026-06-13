Rose Davis, voz oficial del Azteca: la tica que cumplió un sueño en el Mundial 2026

La locutora contó los desafíos y emociones que vivió antes de anunciar su participación como host bilingüe del principal estadio mexicano, resaltando la importancia personal y profesional de este logro. Crédito: Redes sociales

La locutora costarricense Rose Davis guardó durante meses una noticia que transformó su vida profesional: fue seleccionada como host oficial bilingüe del Mundial 2026, con la responsabilidad de animar los partidos realizados en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional. La noticia se mantuvo en silencio absoluto hasta la ceremonia inaugural del torneo, celebrada el jueves 11 de junio.

Según relató la propia Davis a través de sus redes sociales, el anuncio público se hizo durante la apertura del torneo en la capital mexicana, momento en que se confirmó oficialmente su papel como representante costarricense en la Copa del Mundo. La presentadora, conocida por su trabajo en Teletica Radio, describió la experiencia como un “gran privilegio” y expresó el orgullo que siente por llevar la voz de Costa Rica a una cita deportiva de alcance global.

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Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales

Davis explicó que la noticia de su selección le fue comunicada meses atrás, pero tuvo que mantener absoluto silencio hasta la fecha estipulada por la organización. “La noticia que tuve que guardarme por muchos meses. Fue difícil, no crean, acompañada de mucha planificación, preparación personal, coordinación de muchísimas personas y demasiadas emociones”, afirmó en una publicación acompañada de imágenes desde el estadio Azteca, donde se mostró emocionada con el micrófono oficial del evento.

La comunicadora compartió que su rol consiste en ser la voz oficial de los partidos disputados en el estadio, lo que implica no solo animar al público, sino también transmitir mensajes clave a una audiencia internacional en dos idiomas. Además, formó parte activa de la ceremonia inaugural, junto a su compañero cohost, y relató el impacto emocional de vivir ese momento rodeada de aficionados de México, Sudáfrica y otras nacionalidades. “Hoy cumplí un anhelo gigante, siendo parte de un equipo súper talentoso y muchísimas personas detrás”, expresó, resaltando la magnitud del desafío asumido.

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Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales

Durante un enlace en vivo y entre lágrimas, Davis recordó sus orígenes en Limón, barrio Roosevelt, y el recorrido que la llevó hasta uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta. “La niña de Limón, de barrio Roosevelt, que veía los partidos por Teletica, hoy no puede creer esto”, afirmó conmovida. La presentadora aprovechó para agradecer el respaldo de su familia y de Teletica, señalando que este logro es fruto de años de esfuerzo y perseverancia.

Davis aseguró que la participación en el Mundial representa “más que un sueño cumplido”. Subrayó el orgullo de representar a Costa Rica en un evento de talla mundial y la responsabilidad que conlleva ser la voz oficial ante millones de espectadores. “Es un gran privilegio y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad, la cual asumo con humildad”, compartió en sus mensajes públicos.

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La comunicadora indicó que continuará compartiendo con sus seguidores el proceso y las experiencias de este nuevo reto profesional, que apenas inicia. Reconoció haber recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño, los cuales no ha podido responder en su totalidad, pero que la han motivado a seguir adelante.

Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales

En una de las fotografías difundidas en redes sociales, Davis mostró el micrófono utilizado en la inauguración, símbolo del nuevo capítulo en su carrera. La costarricense también apareció junto a su compañero de animación, destacando que el trabajo en equipo fue clave para el éxito de la ceremonia.

La historia de Rose Davis como presentadora del Mundial 2026 refleja la evolución profesional de una comunicadora nacional que cruzó fronteras y ahora ocupa un lugar central en uno de los eventos más importantes del deporte internacional. Su experiencia evidencia el impacto del talento costarricense en escenarios globales y la capacidad de inspiración para futuras generaciones.

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