Costa Rica

Rose Davis, voz oficial del Azteca: la tica que cumplió un sueño en el Mundial 2026

La locutora costarricense compartió detalles de la experiencia de animar la ceremonia inaugural y partidos del torneo, destacando el apoyo recibido y la responsabilidad de representar a Costa Rica ante el mundo

Guardar
Google icon
La locutora contó los desafíos y emociones que vivió antes de anunciar su participación como host bilingüe del principal estadio mexicano, resaltando la importancia personal y profesional de este logro. Crédito: Redes sociales
La locutora contó los desafíos y emociones que vivió antes de anunciar su participación como host bilingüe del principal estadio mexicano, resaltando la importancia personal y profesional de este logro. Crédito: Redes sociales

La locutora costarricense Rose Davis guardó durante meses una noticia que transformó su vida profesional: fue seleccionada como host oficial bilingüe del Mundial 2026, con la responsabilidad de animar los partidos realizados en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional. La noticia se mantuvo en silencio absoluto hasta la ceremonia inaugural del torneo, celebrada el jueves 11 de junio.

Según relató la propia Davis a través de sus redes sociales, el anuncio público se hizo durante la apertura del torneo en la capital mexicana, momento en que se confirmó oficialmente su papel como representante costarricense en la Copa del Mundo. La presentadora, conocida por su trabajo en Teletica Radio, describió la experiencia como un “gran privilegio” y expresó el orgullo que siente por llevar la voz de Costa Rica a una cita deportiva de alcance global.

PUBLICIDAD

Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales
Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales

Davis explicó que la noticia de su selección le fue comunicada meses atrás, pero tuvo que mantener absoluto silencio hasta la fecha estipulada por la organización. “La noticia que tuve que guardarme por muchos meses. Fue difícil, no crean, acompañada de mucha planificación, preparación personal, coordinación de muchísimas personas y demasiadas emociones”, afirmó en una publicación acompañada de imágenes desde el estadio Azteca, donde se mostró emocionada con el micrófono oficial del evento.

La comunicadora compartió que su rol consiste en ser la voz oficial de los partidos disputados en el estadio, lo que implica no solo animar al público, sino también transmitir mensajes clave a una audiencia internacional en dos idiomas. Además, formó parte activa de la ceremonia inaugural, junto a su compañero cohost, y relató el impacto emocional de vivir ese momento rodeada de aficionados de México, Sudáfrica y otras nacionalidades. “Hoy cumplí un anhelo gigante, siendo parte de un equipo súper talentoso y muchísimas personas detrás”, expresó, resaltando la magnitud del desafío asumido.

PUBLICIDAD

Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales
Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales

Durante un enlace en vivo y entre lágrimas, Davis recordó sus orígenes en Limón, barrio Roosevelt, y el recorrido que la llevó hasta uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta. “La niña de Limón, de barrio Roosevelt, que veía los partidos por Teletica, hoy no puede creer esto”, afirmó conmovida. La presentadora aprovechó para agradecer el respaldo de su familia y de Teletica, señalando que este logro es fruto de años de esfuerzo y perseverancia.

Davis aseguró que la participación en el Mundial representa “más que un sueño cumplido”. Subrayó el orgullo de representar a Costa Rica en un evento de talla mundial y la responsabilidad que conlleva ser la voz oficial ante millones de espectadores. “Es un gran privilegio y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad, la cual asumo con humildad”, compartió en sus mensajes públicos.

La comunicadora indicó que continuará compartiendo con sus seguidores el proceso y las experiencias de este nuevo reto profesional, que apenas inicia. Reconoció haber recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño, los cuales no ha podido responder en su totalidad, pero que la han motivado a seguir adelante.

Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales
Publicaciones realizadas en sus redes sociales. Crédito: Redes sociales

En una de las fotografías difundidas en redes sociales, Davis mostró el micrófono utilizado en la inauguración, símbolo del nuevo capítulo en su carrera. La costarricense también apareció junto a su compañero de animación, destacando que el trabajo en equipo fue clave para el éxito de la ceremonia.

La historia de Rose Davis como presentadora del Mundial 2026 refleja la evolución profesional de una comunicadora nacional que cruzó fronteras y ahora ocupa un lugar central en uno de los eventos más importantes del deporte internacional. Su experiencia evidencia el impacto del talento costarricense en escenarios globales y la capacidad de inspiración para futuras generaciones.

Temas Relacionados

Costa RicaRose DavisAztecaMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Guatemala opositor político pide que Arévalo acepte la ayuda de EE.UU. contra los cárteles del narcotráfico

En una declaración pública, el líder político afirmó que rechazar el apoyo estadounidense, invocando la independencia nacional, reduce la capacidad del Ejecutivo para enfrentar al narcotráfico en territorios donde, dijo, la población vive bajo amenaza criminal

En Guatemala opositor político pide que Arévalo acepte la ayuda de EE.UU. contra los cárteles del narcotráfico

Operación conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos permite histórico decomiso de drogas en el Pacífico Sur

La acción coordinada logró interceptar un semisumergible con más de tres toneladas de cocaína, el mayor cargamento capturado en una sola nave en aguas costarricenses

Operación conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos permite histórico decomiso de drogas en el Pacífico Sur

Ministerio de Salud dominicano informan aumento en la detección y atención del cáncer de próstata

La institución informó que los procedimientos pasaron de 3,572 a 9,874 en cuatro años, en un escenario de más consultas en la red estatal y un mayor volumen de controles preventivos

Ministerio de Salud dominicano informan aumento en la detección y atención del cáncer de próstata

Honduras: Mujer bajo efectos del alcohol impacta contra 13 vehículos y es internada en hospital psiquiátrico

Una conductora provocó daños a 13 vehículos en la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, luego de recorrer varias calles de forma errática y colisionar contra automóviles estacionados.

Honduras: Mujer bajo efectos del alcohol impacta contra 13 vehículos y es internada en hospital psiquiátrico

Frente Amplio denuncia trabas para asistir a la gira convocada por Laura Fernández a Crucitas, pero confirma su presencia

La fracción reclama obstáculos del Gobierno y exige condiciones de participación equitativas para la visita del 19 de junio

Frente Amplio denuncia trabas para asistir a la gira convocada por Laura Fernández a Crucitas, pero confirma su presencia

TECNO

Cuál será el resultado del partido entre EE. UU. y Paraguay: predicción de la IA

Cuál será el resultado del partido entre EE. UU. y Paraguay: predicción de la IA

Qué es el Liquid Glass y cómo se usa en dispositivos Apple como iPhone y Mac

Cómo un método de taller literario logró mejorar la creatividad de la IA

Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 de EE.UU y el partido contra Paraguay si no tengo Smart TV

Elon Musk es oficialmente billonario: qué hace SpaceX y qué servicios ofrece

ENTRETENIMIENTO

Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

Quién fue el gran secreto del elenco de “Cruzada” y eligió actuar sin créditos

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

“Los expedientes del hospital psiquiátrico lo decían todo”: Charlie Hunnam recordó cómo logró convertirse en Gein, el monstruo

Quién es Elyanna, la cantante chileno-palestina que brilló en la apertura del Mundial 2026 en Canadá

MUNDO

El acuerdo analizado por Estados Unidos e Irán depende de un arriesgado plan de recompensas secuenciales

El acuerdo analizado por Estados Unidos e Irán depende de un arriesgado plan de recompensas secuenciales

Los armadores están en vilo ante las noticias sobre el estrecho de Ormuz, con el aumento del flujo de petróleo “oscuro”

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para los diseñadores de interiores desde el primer boceto

La Unión Europea reanudará el lunes las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

Irán habría incorporado misiles de fabricación rusa en la reconstrucción de su arsenal