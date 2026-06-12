Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 de EE.UU y el partido contra Paraguay si no tengo Smart TV

El partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay puede seguirse en televisores antiguos usando Roku, Chromecast o Fire TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente con total fuerza. Este viernes 12 de junio de 2026, todas las miradas están puestas en el Estadio de Los Ángeles, donde la selección de los Estados Unidos cerrará la gran fiesta de inauguraciones norteamericanas y debutará oficialmente frente a Paraguay en un vibrante encuentro correspondiente al Grupo D.

Con los derechos de transmisión repartidos en diversas plataformas de streaming y aplicaciones digitales oficiales (como FIFA+, servicios de TV paga o televisión abierta con transmisiones interactivas), sintonizar el evento parece una tarea exclusiva de las pantallas más modernas. Sin embargo, ¿qué pasa si en tu sala o habitación todavía tienes un televisor tradicional o antiguo que no cuenta con funciones inteligentes?

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Existe una alternativa sencilla y económica para extender la vida útil de tu viejo equipo: utilizar su puerto HDMI para transformarlo en un centro multimedia inteligente de última generación. A continuación, te explicamos cómo utilizar las tres opciones más populares del mercado —Roku, Chromecast y Amazon Fire TV— para que no te pierdas la ceremonia inaugural ni los goles de este partidazo.

El puerto HDMI convierte equipos convencionales en centros multimedia para acceder a transmisiones oficiales del Mundial 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

El secreto: los dispositivos de streaming y el puerto HDMI

Los televisores convencionales pueden “modernizarse” por completo gracias a un pequeño puerto rectangular que la mayoría de los modelos de las últimas dos décadas incluyen en su parte trasera o lateral: el puerto HDMI.

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Al conectar un dispositivo de reproducción multimedia en esta ranura, dotas a tu televisor de un sistema operativo intuitivo, conexión a Internet Wi-Fi y acceso a tiendas de aplicaciones para descargar las plataformas autorizadas que transmitirán el Mundial. Estos dispositivos se dividen principalmente en dos formatos:

Sticks: Compactos, parecidos a una memoria USB que se conectan directamente (como el Amazon Fire TV o el Google Chromecast).

Set-top boxes: Pequeñas cajas o consolas con mayor potencia de procesamiento y controles remotos avanzados (como los modelos de Roku Express o Roku Ultra).

¿Cómo usar Roku TV?

Roku es uno de los sistemas más queridos en el mercado debido a su interfaz limpia y su extrema facilidad de uso, siendo ideal para quienes no desean complicarse con menús tecnológicos difíciles.

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Roku destaca por su sencillez y compatibilidad con diversas aplicaciones de streaming deportivas. (Roku)

Pasos para ponerlo en marcha hoy mismo:

Conexión física: Conecta el dispositivo Roku (por ejemplo, un Roku Express 4K) al puerto HDMI de tu televisor viejo. Alimentación eléctrica: Enchufa el cable de energía que viene en la caja. Aunque puedes conectarlo al puerto USB del propio televisor, los expertos recomiendan enchufarlo directamente a un tomacorriente de la pared usando su adaptador; esto garantiza una mayor estabilidad energética y evita que el equipo se reinicie en pleno partido. Selecciona la entrada: Toma el control antiguo de tu televisor, presiona el botón “Source” o “Input” y selecciona el número de entrada HDMI correspondiente. Configuración: En la pantalla aparecerá un asistente paso a paso. Conéctalo a la red Wi-Fi de tu hogar e inicia sesión con tu cuenta Roku. A disfrutar: Entra a la tienda de canales de Roku, busca y descarga la aplicación que transmitirá el partido en tu región, ¡y listo!

¿Cómo usar Google Chromecast?

Si eres de los que prefiere controlar todo directamente desde la comodidad de su teléfono inteligente, el Chromecast es tu aliado perfecto. Destaca por su portabilidad y versatilidad para proyectar contenido.

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Chromecast permite controlar la transmisión del Mundial desde el smartphone y proyectarla en la TV tradicional. (Google)

Pasos para configurarlo:

Conéctalo al televisor: Introduce el conector HDMI del Chromecast en la ranura de la TV tradicional y conéctalo a la corriente eléctrica. Sintoniza el canal de video: Al igual que en el caso anterior, cambia la fuente de video de tu televisor convencional hacia la entrada HDMI adecuada empleando el botón “Input”. Usa tu celular: Asegúrate de que tu smartphone esté conectado a la misma red Wi-Fi de tu casa. Descarga la aplicación Google Home en el teléfono; esta detectará automáticamente el Chromecast y te guiará para transferir tus credenciales de red y preferencias de forma inmediata. Transmite el partido (“Castear”): Abre la app oficial que transmita el Mundial en tu teléfono, inicia el directo de la inauguración o del encuentro entre EE.UU. y Paraguay, y presiona el icónico botón de “Transmitir” (el cuadrado con ondas de Wi-Fi). El contenido se proyectará mágicamente en la pantalla grande de tu televisor antiguo.

¿Cómo usar Amazon Fire TV?

El Fire TV Stick de Amazon es otra de las opciones más potentes en formato compacto. Se conecta directamente detrás de la pantalla y suele incluir un control remoto inteligente que responde a comandos de voz mediante Alexa.

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Fire TV Stick ofrece control por voz y acceso rápido a las plataformas que transmiten los partidos en directo. (Amazon)

Pasos para la instalación:

Instalación directa: Enchufa el Fire TV Stick en el puerto HDMI de tu televisor. Si el espacio contra la pared es muy reducido, utiliza el cable extensor flexible que viene incluido en el empaque. Dale energía: Conéctalo a la corriente eléctrica mediante su cargador oficial para un rendimiento fluido. Cambia la fuente: Selecciona la entrada HDMI correspondiente en el menú de tu televisor tradicional. Configura el entorno: Sigue la guía visual en pantalla para conectarte al Wi-Fi de tu hogar e inicia sesión con tu cuenta de Amazon. Busca la app deportiva: Utiliza el buscador principal (el ícono de la lupa) o mantén presionado el botón de voz del control para buscar y descargar la aplicación encargada de la transmisión. Al abrirla, estarás listo para vivir en directo el show previo y el pitazo inicial del encuentro del Grupo D.