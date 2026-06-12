Tecno

Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 de EE.UU y el partido contra Paraguay si no tengo Smart TV

Soluciones económicas extienden la vida útil de televisores clásicos y aseguran el acceso a la Copa Mundial desde cualquier sala del hogar.

Guardar
Google icon
Una familia mira un partido de fútbol en TV. Se ven las espaldas de dos adultos y dos niños en un sofá; los adultos tienen los puños cerrados, mostrando tensión.
El partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay puede seguirse en televisores antiguos usando Roku, Chromecast o Fire TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente con total fuerza. Este viernes 12 de junio de 2026, todas las miradas están puestas en el Estadio de Los Ángeles, donde la selección de los Estados Unidos cerrará la gran fiesta de inauguraciones norteamericanas y debutará oficialmente frente a Paraguay en un vibrante encuentro correspondiente al Grupo D.

Con los derechos de transmisión repartidos en diversas plataformas de streaming y aplicaciones digitales oficiales (como FIFA+, servicios de TV paga o televisión abierta con transmisiones interactivas), sintonizar el evento parece una tarea exclusiva de las pantallas más modernas. Sin embargo, ¿qué pasa si en tu sala o habitación todavía tienes un televisor tradicional o antiguo que no cuenta con funciones inteligentes?

PUBLICIDAD

Existe una alternativa sencilla y económica para extender la vida útil de tu viejo equipo: utilizar su puerto HDMI para transformarlo en un centro multimedia inteligente de última generación. A continuación, te explicamos cómo utilizar las tres opciones más populares del mercado —Roku, Chromecast y Amazon Fire TV— para que no te pierdas la ceremonia inaugural ni los goles de este partidazo.

Chromecast - Google TV - Smart TV - televisor - tecnología - 1 de junio
El puerto HDMI convierte equipos convencionales en centros multimedia para acceder a transmisiones oficiales del Mundial 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

El secreto: los dispositivos de streaming y el puerto HDMI

Los televisores convencionales pueden “modernizarse” por completo gracias a un pequeño puerto rectangular que la mayoría de los modelos de las últimas dos décadas incluyen en su parte trasera o lateral: el puerto HDMI.

PUBLICIDAD

Al conectar un dispositivo de reproducción multimedia en esta ranura, dotas a tu televisor de un sistema operativo intuitivo, conexión a Internet Wi-Fi y acceso a tiendas de aplicaciones para descargar las plataformas autorizadas que transmitirán el Mundial. Estos dispositivos se dividen principalmente en dos formatos:

  • Sticks: Compactos, parecidos a una memoria USB que se conectan directamente (como el Amazon Fire TV o el Google Chromecast).
  • Set-top boxes: Pequeñas cajas o consolas con mayor potencia de procesamiento y controles remotos avanzados (como los modelos de Roku Express o Roku Ultra).

¿Cómo usar Roku TV?

Roku es uno de los sistemas más queridos en el mercado debido a su interfaz limpia y su extrema facilidad de uso, siendo ideal para quienes no desean complicarse con menús tecnológicos difíciles.

Roku TV
Roku destaca por su sencillez y compatibilidad con diversas aplicaciones de streaming deportivas. (Roku)

Pasos para ponerlo en marcha hoy mismo:

  1. Conexión física: Conecta el dispositivo Roku (por ejemplo, un Roku Express 4K) al puerto HDMI de tu televisor viejo.
  2. Alimentación eléctrica: Enchufa el cable de energía que viene en la caja. Aunque puedes conectarlo al puerto USB del propio televisor, los expertos recomiendan enchufarlo directamente a un tomacorriente de la pared usando su adaptador; esto garantiza una mayor estabilidad energética y evita que el equipo se reinicie en pleno partido.
  3. Selecciona la entrada: Toma el control antiguo de tu televisor, presiona el botón “Source” o “Input” y selecciona el número de entrada HDMI correspondiente.
  4. Configuración: En la pantalla aparecerá un asistente paso a paso. Conéctalo a la red Wi-Fi de tu hogar e inicia sesión con tu cuenta Roku.
  5. A disfrutar: Entra a la tienda de canales de Roku, busca y descarga la aplicación que transmitirá el partido en tu región, ¡y listo!

¿Cómo usar Google Chromecast?

Si eres de los que prefiere controlar todo directamente desde la comodidad de su teléfono inteligente, el Chromecast es tu aliado perfecto. Destaca por su portabilidad y versatilidad para proyectar contenido.

Chromecast - Google
Chromecast permite controlar la transmisión del Mundial desde el smartphone y proyectarla en la TV tradicional. (Google)

Pasos para configurarlo:

  1. Conéctalo al televisor: Introduce el conector HDMI del Chromecast en la ranura de la TV tradicional y conéctalo a la corriente eléctrica.
  2. Sintoniza el canal de video: Al igual que en el caso anterior, cambia la fuente de video de tu televisor convencional hacia la entrada HDMI adecuada empleando el botón “Input”.
  3. Usa tu celular: Asegúrate de que tu smartphone esté conectado a la misma red Wi-Fi de tu casa. Descarga la aplicación Google Home en el teléfono; esta detectará automáticamente el Chromecast y te guiará para transferir tus credenciales de red y preferencias de forma inmediata.
  4. Transmite el partido (“Castear”): Abre la app oficial que transmita el Mundial en tu teléfono, inicia el directo de la inauguración o del encuentro entre EE.UU. y Paraguay, y presiona el icónico botón de “Transmitir” (el cuadrado con ondas de Wi-Fi). El contenido se proyectará mágicamente en la pantalla grande de tu televisor antiguo.

¿Cómo usar Amazon Fire TV?

El Fire TV Stick de Amazon es otra de las opciones más potentes en formato compacto. Se conecta directamente detrás de la pantalla y suele incluir un control remoto inteligente que responde a comandos de voz mediante Alexa.

Fire TV
Fire TV Stick ofrece control por voz y acceso rápido a las plataformas que transmiten los partidos en directo. (Amazon)

Pasos para la instalación:

  1. Instalación directa: Enchufa el Fire TV Stick en el puerto HDMI de tu televisor. Si el espacio contra la pared es muy reducido, utiliza el cable extensor flexible que viene incluido en el empaque.
  2. Dale energía: Conéctalo a la corriente eléctrica mediante su cargador oficial para un rendimiento fluido.
  3. Cambia la fuente: Selecciona la entrada HDMI correspondiente en el menú de tu televisor tradicional.
  4. Configura el entorno: Sigue la guía visual en pantalla para conectarte al Wi-Fi de tu hogar e inicia sesión con tu cuenta de Amazon.
  5. Busca la app deportiva: Utiliza el buscador principal (el ícono de la lupa) o mantén presionado el botón de voz del control para buscar y descargar la aplicación encargada de la transmisión. Al abrirla, estarás listo para vivir en directo el show previo y el pitazo inicial del encuentro del Grupo D.

Temas Relacionados

Mundial 2026Smart TVDispositivosTecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo un método de taller literario logró mejorar la creatividad de la IA

Un sistema colaborativo 35 modelos desarrollado en la Universidad George Mason demostró que comunidades de inteligencia artificial capaces de aprender en conjunto pueden superar a modelos individuales

Cómo un método de taller literario logró mejorar la creatividad de la IA

Elon Musk es oficialmente billonario: qué hace SpaceX y qué servicios ofrece

La empresa alcanzó una valoración récord tras su debut en Wall Street y superó los 2 billones de dólares en capitalización

Elon Musk es oficialmente billonario: qué hace SpaceX y qué servicios ofrece

Dónde ver por internet el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

El encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo D tendrá cobertura en servicios de streaming autorizados que ofrecen una transmisión estable

Dónde ver por internet el partido Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Prometía mayor seguridad: Claude Fable 5 fue hackeado antes de cumplir dos días en el mercado

El modelo de IA más seguro de Anthropic quedó en entredicho después de que un investigador asegurara haber vulnerado sus barreras de protección

Prometía mayor seguridad: Claude Fable 5 fue hackeado antes de cumplir dos días en el mercado

Cómo tener una selfie con Messi en el Mundial 2026 usando la IA

Instrucciones detalladas en los prompts son clave para lograr resultados realistas en las imágenes generadas

Cómo tener una selfie con Messi en el Mundial 2026 usando la IA

DEPORTES

El AAT Challenger de Tucumán ya tiene un argentino en la final y podría sumar otro: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

El AAT Challenger de Tucumán ya tiene un argentino en la final y podría sumar otro: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en los Estados Unidos

El contundente mensaje de Dibu Martínez en la práctica a cuatro días del debut de la selección argentina en el Mundial

El motivo detrás del “broche de leopardo” en los particulares trajes del seleccionado del Congo para arribar al Mundial

El método de la NFL que Ancelotti impuso en los entrenamientos de Brasil antes del debut en el Mundial

TELESHOW

Oriana Sabatini se sinceró sobre el grupo de mujeres de la Selección: “No es tan interesante como la gente cree”

Oriana Sabatini se sinceró sobre el grupo de mujeres de la Selección: “No es tan interesante como la gente cree”

Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las últimas encuestas

La emoción de Jimena Barón al recordar el nacimiento de Arturo: “Ando llorando desde ayer”

Juana Repetto mostró cómo está su cuerpo a cuatro meses de ser mamá: “No me siento del todo feliz”

Valu Cervantes viajó a Estados Unidos con sus dos hijos para alentar a Enzo Fernández en el Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Combustibles en Honduras: anuncian alivio a la población con una nueva reducción en precios de los carburantes

Combustibles en Honduras: anuncian alivio a la población con una nueva reducción en precios de los carburantes

El presidente Bernardo Arévalo revisa con Estados Unidos el plan para recuperar el ferrocarril

Cómo la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta para los diseñadores de interiores desde el primer boceto

Masacres dejan 75 víctimas en Honduras durante 2026, según Observatorio de la Violencia

Cómo la contaminación climática triplicó en cincuenta años la frecuencia de las inundaciones costeras extremas