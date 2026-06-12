Elon Musk es oficialmente billonario: qué hace SpaceX y qué servicios ofrece

Elon Musk se convirtió en el primer billonario gracias al salto accionario de SpaceX y su control sobre el 42% del capital. (EFE)

El debut bursátil de SpaceX en la Bolsa desató una ola de euforia en Wall Street y elevó la valoración de la compañía por encima de los 2 billones de dólares. Este hito rompió récords como la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) y catapultó la fortuna personal de Elon Musk por encima del billón de dólares, lo que lo convirtió en el primer billonario.

Más allá de la capitalización bursátil, el foco pasa por el negocio: qué hace SpaceX y qué servicios comercializa para sostener esa valoración.

El camino al billón de Elon Musk

La mayor parte de la fortuna de Musk ya no depende únicamente de Tesla o de su red social X. El catalizador de este salto fue SpaceX, especialmente tras su integración estratégica con los desarrollos de inteligencia artificial de xAI para potenciar la logística espacial y los futuros centros de datos orbitales.

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Elon Musk en videollamada tras la salida a Bolsa de SpaceX. (Reuters)

Musk retiene aproximadamente el 42% del capital de SpaceX y el 82% del poder de voto mediante un sistema de acciones de doble clase. Con los títulos por encima de su precio de salida en las primeras jornadas de cotización, sus participaciones aeroespaciales se consolidaron como el activo más valioso de su portafolio.

El negocio de SpaceX: reutilización de cohetes y logística orbital

Fundada en 2002 con el objetivo de hacer de la humanidad una especie multiplanetaria, Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) transformó la industria aeroespacial con una premisa: la reutilización de cohetes.

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Antes de SpaceX, los cohetes se desechaban tras un solo uso, lo que encarecía los lanzamientos. La empresa logró que los propulsores regresen y aterricen de forma vertical y autónoma para reacondicionarlos y volar de nuevo. Hoy, su operación se concentra en reducir el costo de lanzamiento, sostener la logística en la órbita baja y desarrollar infraestructura para bases en la Luna y Marte.

La reutilización de cohetes permitió a SpaceX reducir costos y liderar la logística en la órbita baja terrestre. (Europa Press)

Servicios y vehículos: qué ofrece SpaceX al mercado

El valor bursátil de SpaceX se apoya en un portafolio de servicios y una flota operativa que genera ingresos en la Tierra y en el espacio.

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Conectividad global (Starlink):

Es la mayor fuente de ingresos recurrentes de la compañía. Es una megaconstelación de satélites en órbita terrestre baja (LEO) que ofrece internet de banda ancha, alta velocidad y baja latencia. Suma millones de usuarios de pago, incluidos hogares en zonas rurales, barcos, plataformas petroleras y aviación comercial.

Servicios de lanzamiento comercial (Falcon 9 y Falcon Heavy)

Empresas privadas, gobiernos e instituciones contratan a SpaceX para poner satélites en órbita. Falcon 9 destaca por su reutilización y frecuencia de lanzamientos; para cargas más pesadas, la compañía utiliza Falcon Heavy, con tres núcleos de propulsión. Con el programa Rideshare, varios clientes comparten costos al enviar satélites pequeños en una misma misión.

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Los contratos con la NASA posicionaron a SpaceX como referente en transporte tripulado y de carga hacia la EEI. (APL)

Transporte tripulado y de carga (cápsulas Dragon)

Con contratos con la NASA, Crew Dragon y Cargo Dragon operan como transporte hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). La cápsula Dragon también puede traer de regreso a la Tierra carga científica.

Defensa y seguridad nacional (Starshield)

División orientada a agencias gubernamentales. Usa infraestructura de Starlink e incorpora capacidades de cifrado, observación terrestre y comunicaciones para misiones de defensa.

Exploración de siguiente generación (Starship)

El megacohete Starship es el sistema de lanzamiento más potente de la compañía y continúa en vuelos de prueba y optimización para cargas superpesadas. Ya cuenta con contratos en el programa Artemis de la NASA para operar como módulo de alunizaje. Su diseño apunta a la reutilización total para reducir el costo por kilo puesto en órbita.

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Con la incorporación de SpaceX a los índices bursátiles, los inversores compran una parte de la infraestructura que ya sostiene la economía espacial. Entre centros de datos en órbita, expansión de su red de defensa y vuelos intercontinentales punto a punto, la empresa consolida al espacio como negocio comercial.