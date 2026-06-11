A qué hora es la inauguración del Mundial 2026, qué partidos se juegan hoy y más tendencias en Google

El primer partido se realizará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. (Foto: by Mario VAZQUEZ / AFP)

Ya está a punto de comenzar la Copa Mundial de la FIFA 2026, y durante las últimas horas, las tendencias en Google han registrado una aceleración masiva en consultas relacionadas con los aspectos logísticos y deportivos del certamen.

Los usuarios buscan con insistencia horarios unificados, qué partidos se juegan durante el primer día del torneo, canales de transmisión oficiales y más detalles sobre el desarrollo de las primeras jornadas.

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A qué hora es la inauguración de la Copa Mundial 2026

La ceremonia de inauguración está programada para llevarse a cabo hoy, jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. De acuerdo con las pautas de organización de la FIFA, las actividades artísticas y protocolares del evento oficial darán inicio exactamente 90 minutos antes del partido de apertura.

Miles de aficionados están desde temprano en las entradas del estadio para ver el partido inaugural. (Foto: EFE/Isaac Esquivel=

Los horarios de la transmisión de la ceremonia se distribuyen de la siguiente manera según las regiones continentales: 11:30 horas en el huso horario local de la Ciudad de México, 12:30 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador, 13:30 horas en el Este de los Estados Unidos, Chile y Venezuela, y las 14:30 horas en Argentina, Brasil y Uruguay.

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Aunque el Estadio Azteca concentra la ceremonia principal del primer día, la FIFA confirmó que Canadá y Estados Unidos albergarán eventos protocolarios de apertura en sus respectivas sedes durante la jornada del viernes 12 de junio, coincidiendo con los primeros partidos disputados en sus territorios.

Qué partidos se disputan hoy en la jornada inaugural

El calendario oficial de la Copa del Mundo contempla la disputa de dos compromisos correspondientes al Grupo A para este jueves 11 de junio. El partido inaugural tendrá como protagonistas a las selecciones de México y Sudáfrica.

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México y Sudáfrica se enfrentaron en el partido inaugural del Mundial 2010. (Fotocomposición Infobae)

El enfrentamiento comenzará inmediatamente después de la ceremonia de apertura, fijado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México) o 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos y Bogotá. Este duelo repite el histórico cruce inicial que ambas escuadras protagonizaron en la edición de Sudáfrica 2010.

El segundo encuentro de la jornada se disputará en el Estadio Guadalajara. En este partido, la selección de la República de Corea se enfrentará a la República Checa.

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El pitido inicial de este choque está programado para las 20:00 horas locales (22:00 horas en la costa este de los Estados Unidos y 21:00 horas en la Ciudad de México). Con estos dos compromisos, el Grupo A pone en marcha la competencia de manera oficial, dejando el terreno listo para el debut del Grupo B al día siguiente.

Cuáles son las tendencias de búsqueda sobre el Mundial en Google

Crecen las búsquedas sobre dónde ver el partido inaugural en línea. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El análisis de Google Trends revela que las consultas de los usuarios se centran principalmente en las plataformas de transmisión en vivo y en la legalidad de los canales digitales para ver los partidos.

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Asimismo, existe un alto volumen de búsquedas dirigidas a encontrar el calendario completo en formato PDF, sumado a herramientas para simular los resultados de la fase de grupos.

Otra tendencia clave tiene que ver con los planteles oficiales y las bajas de último momento por lesión. Las dudas sobre las alineaciones probables para los partidos de hoy completan el podio de los temas más consultados por los aficionados en la red.

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Cómo es el nuevo formato de competencia para esta edición del Mundial

Esta edición del torneo trae por primera vez 48 selecciones participantes. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

La transición de 32 a 48 selecciones nacionales ha generado múltiples interrogantes en las plataformas de búsqueda sobre cómo se desarrollará el torneo. La FIFA estructuró esta Copa del Mundo en 12 grupos de cuatro países cada uno.

Esta primera fase garantiza que cada seleccionado dispute un mínimo de tres partidos, manteniendo la esencia competitiva tradicional pero ampliando la base de participantes.

La principal novedad radica en el sistema de clasificación a la fase de eliminación directa. Avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada sector, acompañados por los ocho mejores terceros lugares de toda la competencia.

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Esto dará paso a una ronda inédita de dieciseisavos de final, sumando un partido extra en el camino hacia el título y aumentando el total de encuentros del torneo a 104 compromisos.