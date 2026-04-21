La actualización One UI 8.5 lleva funciones del Galaxy S26 a estos dispositivos más antiguos

La beta de One UI 8.5 permite acceder a funciones de IA antes exclusivas del Galaxy S26. (Europa Press)

La llegada de One UI 8.5 representa un salto en la experiencia de los usuarios, al permitir que funciones que debutaron con los recientes Galaxy S26 se extiendan a una gama más amplia de dispositivos Samsung, según pudo comprobar el informante Tarun Vats, citado por Phone Arena.

La nueva actualización del sistema operativo, que ya se encuentra en su décima beta, ha comenzado a liberar características avanzadas de software para modelos anteriores, modificando el panorama para quienes no cuentan con los terminales más recientes.

Funciones exclusivas del Galaxy S26 que ahora llegan a más modelos

Hasta ahora, varias de las innovaciones presentadas junto a la serie Galaxy S26 —incluyendo el S26 Plus y el S26 Ultra— permanecían como exclusivas de esta familia. Sin embargo, la última beta de One UI 8.5 ha permitido que cuatro de esas funciones se integren a otros dispositivos de la marca.

Creative Studio y Photo Assist llegan a más dispositivos para edición avanzada de imágenes y videos. (Europa Press)

Entre las novedades destaca la selección de llamadas impulsada por inteligencia artificial, que habilita a un asistente virtual para responder llamadas no deseadas o de origen comercial. Esta función muestra en pantalla una transcripción en tiempo real de la llamada y ofrece al usuario la opción de rechazarla o atenderla. Este avance busca proteger al usuario de interrupciones innecesarias y optimizar el manejo de comunicaciones.

Además, se han incorporado dos herramientas orientadas a la edición multimedia: Creative Studio y Photo Assist. Ambas se apoyan en inteligencia artificial para facilitar la edición de imágenes y vídeos, así como la creación de stickers personalizados empleando instrucciones en lenguaje natural. Otra novedad es el borrador de audio, que elimina el ruido de fondo en grabaciones y vídeos, mejorando la calidad de los materiales generados desde el móvil.

La cuarta función relevante, llamada AI Select, permite seleccionar cualquier elemento en pantalla para desplegar opciones adicionales, como traducción de texto o creación de GIFs, ampliando las posibilidades de interacción directa con los contenidos del dispositivo.

Modelos que reciben las nuevas funciones

Aunque la empresa coreana no ha ofrecido una confirmación oficial sobre el listado completo de modelos que recibirán estas funciones, las filtraciones indican que la actualización llegará principalmente a dispositivos de alta gama. Entre ellos se incluyen los Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, así como a la familia Galaxy S25 y Galaxy S24.

La función AI Select amplía la interacción con pantalla en modelos previos a los S26. (Europa Press)

La expansión de estas funciones corresponde a la implementación de la beta de One UI 8.5 en mercados clave fuera de Corea del Sur, alcanzando países como India, Alemania y el Reino Unido. La décima beta de este programa público se ha convertido en la más grande lanzada hasta la fecha por la compañía.

Límites y particularidades de la actualización

No todas las funciones de inteligencia artificial presentes en los Galaxy S26 estarán disponibles en los modelos que reciben One UI 8.5. Algunas herramientas como Now Nudge, la prioridad y el resumen de notificaciones y los bloqueos para los 24 MP o el formato horizontal de la cámara, se mantienen como exclusivas de los modelos más recientes.

Esta distinción evidencia la estrategia de reservar ciertas innovaciones para sus terminales más avanzados, aunque la tendencia apunta a una progresiva apertura de características.

La actualización One UI 8.5 no se limitará a ajustes visuales y de estabilidad, sino que introduce cambios de fondo relevantes que modifican la experiencia del usuario. El lanzamiento de la versión estable está previsto para el 4 de mayo.

El borrador de audio, útil para eliminar ruidos en grabaciones, se expande a nuevos Galaxy. (Europa Press)

La beta pública de One UI 8.5 ya ha alcanzado su décima versión, un hito poco habitual en este tipo de programas. Esta expansión responde al interés de la comunidad y la apuesta de la compañía por refinar las funciones antes de su despliegue definitivo.

De acuerdo con Xataka Movil, usuarios de la familia Galaxy S25 ya han probado las novedades, mientras que quienes poseen modelos de las líneas S24, Z Fold y Z Flip de las series 6 y 7 han accedido a algunas funciones mediante betas específicas.