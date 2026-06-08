Crimen y Justicia

Atraparon a un adolescente en Mendoza con medio millón de pesos encima y casi 30 envoltorios de droga

Las autoridades lo atraparon en una esquina de la localidad de Guaymallén, cuando intentaba escapar a pie. Los investigadores creen que intentaba comercializar cocaína

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La policía detuvo a un adolescente de 17 años con dinero en efectivo y droga
La policía detuvo a un adolescente de 17 años con dinero en efectivo y droga

Un joven de 17 años quedó aprehendido en las primeras horas de este domingo en Guaymallén, Mendoza, tras ser sorprendido durante un operativo policial. Llevaba encima cocaína fraccionada, presuntamente lista para ser vendida, y una importante suma de dinero.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 8.30 en la intersección de las calles Virgen de las Nieves y San Ramón, a partir de un llamado telefónico al 911 que señaló que el adolescente se desplazaba por la zona en actitud sospechosa.

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De acuerdo a la información constatada por Mendozatoday, los efectivos de la Comisaría 31 se trasladaron hacia el lugar donde identificaron a un joven cuyas características físicas coincidían con la descripción aportada en el aviso. Ante la presencia policial, el adolescente intentó escapar a pie, pero enseguida lo atraparon.

Durante la inspección detectaron que en el morral que llevaba había 24 envoltorios tipo glasé de distintos colores con cocaína en su interior, otros 11 gramos de la misma sustancia y $431.000 en efectivo. Por la presentación en la que el joven trasladaba la droga los investigadores se inclinaron por una presunta comercialización de la droga en la zona.

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Dado que el aprehendido es menor de edad, en el hecho tomaron intervención el Juzgado Contravencional y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismos con competencia específica para actuar en situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley.

Circulaba por Tucumán con casi media tonelada de cocaína

Un conductor de 60 años quedó detenido sobre una ruta de Tucumán, durante un operativo de control de la Gendarmería Nacional. Los efectivos descubrieron que llevaba en la caja de su camioneta 470 kilos y 470 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 449 paquetes.

El procedimiento comenzó como una verificación de rutina de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71, sobre la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco. El hombre declaró que circulaba entre las localidades tucumanas de Famaillá y Atahona, pero sus respuestas sobre la carga que transportaba resultaron contradictorias y despertaron la atención de los gendarmes.

Agentes inspeccionan paquetes de droga amarilla. Un primer plano muestra un bloque de cocaína con un relieve de delfín. Bultos verdes y bidones en una camioneta
Efectivos de seguridad inspeccionan paquetes de cocaína incautada, uno de ellos con un sello de delfín, hallados en un camión en Tucumán.

Ante las inconsistencias se dirigieron hacia la parte de atrás del vehículo y encontraron en la caja bidones con combustible y, detrás de ellos, bolsas de arpillera verde. Las sospechas crecieron rápidamente ante la presencia de un método frecuente utilizado para enmascarar olores. Al abrirlas vieron que contenían paquetes con una sustancia blancuzca. Por orden del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, el vehículo fue trasladado al escuadrón “Aguilares” para completar la inspección y allí, en presencia de testigos, se pesó el cargamento y se determinó que se trataba de cocaína.

El juzgado dispuso el secuestro de la droga, la camioneta y todos los elementos vinculados a la causa, mientras que el conductor quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Al relevar sus antecedentes, las fuerzas federales detectaron numerosos movimientos migratorios a países limítrofes, dato que sumó una línea de investigación sobre el origen del cargamento. Una de las hipótesis apunta a que la droga pudo haber sido descargada desde una aeronave en otra provincia para continuar su traslado por vía terrestre.

Además, en los paquetes encontraron impreso el sello del delfín, asociado históricamente a Reinaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, quien cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza. No obstante, fuentes judiciales advirtieron que los paquetes probablemente no pertenezcan al narco salteño, ya que habría cedido parte del negocio a terceros, una especie de franquicia del narcotráfico.

La banda narco del “Patrón del Norte” es una estructura criminal integrada, además, por personas de nacionalidad colombiana y peruana, acusada de suministrar y distribuir cocaína de alta pureza.

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