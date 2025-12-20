Galaxy S26: lo que se sabe hasta ahora del smartphone que competirá con el iPhone 17

La familia Galaxy S26 incluirá tres modelos principales: S26, S26 Plus y S26 Ultra. (Reuters)

La próxima generación de teléfonos inteligentes de Samsung, la serie Galaxy S26, se perfila como la principal apuesta de la compañía surcoreana para competir en el segmento premium frente al iPhone 17. Aunque no existen anuncios oficiales, filtraciones y rumores han anticipado innovaciones en diseño, hardware y software que buscan posicionar a estos dispositivos como referentes en el mercado global.

Entre las novedades más destacadas figuran un rediseño completo, mejoras en las cámaras, un procesador avanzado y nuevas funciones de inteligencia artificial.

Modelos y novedades de diseño

La estrategia de Samsung para la familia Galaxy S26 seguirá la línea de años anteriores, con varias versiones orientadas a distintos perfiles de usuario. Se espera el lanzamiento de tres modelos principales: Galaxy S26, Galaxy S26 Plus y Galaxy S26 Ultra. En algún momento se consideró la denominación Galaxy S26 Pro para el modelo base, pero esta opción fue descartada. Además, algunos rumores apuntan a la posible llegada de un Galaxy S26 Edge, que renovaría la propuesta ultrafina presentada en 2025.

El rediseño de la serie Galaxy S26 será uno de los puntos más visibles. Los tres modelos adoptarán esquinas redondeadas y una parte trasera con un nuevo módulo fotográfico rectangular, en contraste con los sensores que sobresalían directamente en generaciones anteriores. En el caso del Galaxy S26 Ultra, el dispositivo será más delgado que su predecesor, con un grosor de 7,9 milímetros frente a los 8,2 milímetros del S25 Ultra, y podría mantener la compatibilidad con el S-Pen. Todos los modelos podrían incorporar un sistema de imanes en la parte posterior, similar al MagSafe de Apple, para acoplar accesorios y cargadores, lo que podría incrementar ligeramente el peso de los dispositivos.

El rediseño de la serie introduce esquinas redondeadas y nuevo módulo fotográfico rectangular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pantalla y rendimiento

En cuanto a las pantallas, no se esperan cambios significativos en los tamaños ni en las especificaciones principales. El Galaxy S26 contará con un panel AMOLED de 6,3 pulgadas, resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits. El S26 Plus ofrecerá una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución de 3.120 x 1.440 píxeles, la misma tasa de refresco y un brillo de hasta 3.000 nits. El S26 Ultra destacará con un panel de 6,9 pulgadas, resolución de 1.440 x 3.120 píxeles, 120 Hz y 2.600 nits de brillo.

En el apartado de procesadores, la serie Galaxy S26 integrará el Snapdragon 8 Elite Gen 5, considerado uno de los chips más potentes del momento. En mercados como Europa, algunos modelos podrían equipar el Exynos 2600, que igualaría el rendimiento del Snapdragon y sumaría funciones adicionales, como un sistema de refrigeración pasiva de cobre para mejorar la gestión térmica en tareas exigentes.

Respecto a la batería, el Galaxy S26 aumentaría su capacidad hasta los 4.300 mAh, mientras que el S26 Plus mantendría los 4.900 mAh de la generación anterior. El S26 Ultra apostaría por una batería de 5.000 mAh.

Todas las versiones integrarán el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 o el Exynos 2600 según el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cámaras, software y funciones de IA

El apartado fotográfico recibirá una actualización relevante. Tanto el Galaxy S26 como el S26 Plus incorporarán un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañados de un ultra gran angular y un teleobjetivo, ambos de 12 megapíxeles. El teleobjetivo permitirá un zoom óptico de 3x. Por su parte, el S26 Ultra integrará un sensor principal de 200 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Este modelo sumará dos teleobjetivos: uno de 10 megapíxeles con zoom óptico 3x y otro de 50 megapíxeles con zoom óptico 10x, lo que permitirá un mayor alcance sin pérdida de calidad.

La cámara frontal se mantendrá sin cambios en todos los modelos, aunque se prevé una mejora en el campo de visión, lo que facilitará la captura de fotos grupales o panorámicas.

La serie Galaxy S26 será la primera en estrenar la versión final de One UI 8.5, la capa de personalización de Samsung. Esta actualización, que ya se encuentra en fase beta para algunos dispositivos, incorporará nuevas funciones potenciadas por inteligencia artificial, como herramientas avanzadas para la edición de imágenes y mejoras en la función Quick Share. Además, la interfaz adoptará elementos visuales acristalados, inspirados en el diseño de iOS 26 de Apple.

El modelo Ultra contará con un sensor principal de 200 megapíxeles y zoom óptico de hasta 10x. Los modelos de la imagen son Samsung Galaxy S25. (Reuters)

Precios estimados y fecha de lanzamiento

El precio de los Galaxy S26 ha sido objeto de especulación debido al aumento en el costo de la memoria RAM, un componente afectado por la escasez de suministros. Inicialmente, se preveía un incremento de entre 50 y 100 euros respecto a la generación anterior. Sin embargo, Samsung estaría negociando con proveedores de módulos LPDDR5x para mantener los precios bajo control. De no producirse cambios, los precios estimados serían los siguientes: Galaxy S26, USD899; Galaxy S26 Plus, USD1.099; y Galaxy S26 Ultra, USD1.299.

Aunque Samsung no ha confirmado oficialmente la fecha de presentación, las filtraciones apuntan a que el anuncio de la serie Galaxy S26 tendrá lugar entre enero y febrero de 2026. Se espera que la compañía comunique la fecha exacta durante las primeras semanas del año, lo que mantiene la expectativa en torno a uno de los lanzamientos más esperados del sector tecnológico.