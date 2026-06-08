Nikol Pashinyan ganó las elecciones en Armenia y consolidó el acercamiento del país a Occidente (REUTERS)

El partido gobernante del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ganó las elecciones parlamentarias celebradas en Armenia, según los resultados preliminares difundidos el lunes por la Comisión Electoral Central. El oficialista Contrato Civil obtuvo el 49,8% de los votos y se impuso con amplia ventaja sobre la alianza opositora Armenia Fuerte, encabezada por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetyan, que alcanzó el 23,3%.

El resultado fortaleció la posición política de Pashinyan y consolidó el rumbo de acercamiento a Occidente impulsado por su gobierno en los últimos años.

De acuerdo con los datos oficiales, el recuento incluyó la totalidad de los colegios electorales del país. Además de Contrato Civil y Armenia Fuerte, otras dos fuerzas opositoras superaron el umbral necesario para acceder al Parlamento. La alianza Armenia, liderada por el expresidente Robert Kocharyan, obtuvo el 9,9% de los sufragios, mientras que el partido Armenia Próspera alcanzó el 4%.

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La participación electoral llegó al 59%, según informó la autoridad electoral. Los resultados permitieron al oficialismo mantener una posición dominante en la política armenia en un contexto marcado por la redefinición de las relaciones exteriores del país y por las crecientes tensiones con Moscú.

Tras conocerse los resultados, Pashinyan celebró el desempeño de su fuerza política y calificó el triunfo como una “victoria histórica”. El primer ministro sostuvo que el resultado electoral garantizará “la eternidad y el desarrollo de Armenia”.

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El oficialista Contrato Civil obtuvo el 49,8% de los votos y se impuso con amplia ventaja sobre la alianza opositora Armenia Fuerte, encabezada por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetyan, que alcanzó el 23,3%. (REUTERS)

También ratificó la orientación internacional de su gobierno y prometió “continuar el camino del acercamiento con Occidente”, al tiempo que expresó su intención de desarrollar las relaciones de Armenia con Rusia.

La victoria electoral llegó después de varios años en los que el gobierno armenio buscó reducir la dependencia política y estratégica respecto de Moscú. Pashinyan congeló la participación de Armenia en un bloque de seguridad liderado por Rusia y fortaleció los vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos. Además, impulsó iniciativas destinadas a acercar al país a una eventual adhesión a la Unión Europea.

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El resultado también se produjo en medio de acusaciones de interferencia rusa en el proceso electoral. El Kremlin observó con preocupación el progresivo alejamiento de Armenia de la esfera de influencia de Moscú. Rusia considera al país caucásico un aliado tradicional y una pieza relevante dentro de su área de influencia regional.

En mayo, el presidente ruso Vladimir Putin realizó una amenaza pública al referirse a los movimientos de integración europea impulsados por países del espacio postsoviético. “Todos vemos lo que está sucediendo con Ucrania ahora... ¿Cómo empezó todo? Con el intento de Ucrania de unirse a la UE”, afirmó el mandatario ruso.

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Durante la campaña electoral, diversas acusaciones apuntaron a una presunta actividad de influencia vinculada a Rusia. Analistas señalaron la existencia de campañas de desinformación en internet, operaciones de hackers y narrativas favorables al Kremlin que presentaban la cooperación con Occidente como una amenaza para Armenia.

En mayo, el presidente ruso Vladimir Putin realizó una amenaza pública al referirse a los movimientos de integración europea impulsados por países del espacio postsoviético (REUTERS)

Las autoridades armenias también advirtieron que “enemigos de la libertad” financiaban campañas de propaganda destinadas a influir en la opinión pública.

En paralelo, Rusia prohibió en las semanas previas a la votación la importación de varios productos armenios. La medida fue interpretada por diversos observadores como una forma de presión económica sobre el gobierno de Ereván en un momento de creciente distanciamiento político entre ambos países.

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La oposición rechazó los resultados preliminares. Karapetyan calificó las elecciones como “vergonzosas” y denunció irregularidades durante la jornada electoral. El dirigente sostuvo que decenas de integrantes de su equipo de campaña fueron arrestados y cuestionó el desarrollo del proceso.

Por su parte, el Comité de Investigación de Armenia informó la apertura de 59 causas penales relacionadas con presuntas irregularidades electorales. Entre las denuncias investigadas figuran casos de voto múltiple. El organismo también comunicó la detención de nueve personas en el marco de esas investigaciones.

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(Con información de AFP)