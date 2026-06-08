Manejaba borracho, chocó a una moto y un joven murió en Entre Ríos: el test arrojó 2 gramos de alcohol en sangre

Una motocicleta yace en el asfalto junto a barreras de "Escena del crimen" tras un fatal choque en Concordia, Entre Ríos, donde un conductor alcoholizado causó la muerte de un motociclista. (Diario Uno de Entre Ríos)

En la madrugada del domingo, un siniestro vial conmocionó a la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Un motociclista de 20 años perdió la vida tras un violento choque en la intersección de San Juan y Carriego, un cruce habitualmente transitado. La colisión involucró a un automóvil y una motocicleta, cuyos ocupantes no llevaban casco al momento del impacto, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió poco después de las tres de la mañana, cuando el tránsito en la zona era escaso pero no inexistente. El estruendo alertó a vecinos y comerciantes cercanos, quienes observaron la llegada de patrullas y ambulancias. El incidente puso en evidencia la persistente problemática de la seguridad vial en la localidad, sumando un nuevo episodio trágico al registro de accidentes nocturnos.

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De acuerdo con el parte oficial, un Ford Focus, manejado por un hombre de 65 años, se desplazaba por calle San Juan en sentido norte-sur. Al llegar a la esquina con Carriego, impactó contra una Motomel 150 cc, que circulaba de este a oeste. Las causas exactas del choque aún están bajo investigación, aunque los primeros indicios apuntan a una combinación de imprudencia y exceso de velocidad.

Tras la colisión, los ocupantes de la motocicleta salieron despedidos del vehículo, situación que agravó las lesiones ante la ausencia de medidas de protección. Fuentes policiales precisaron que “ninguno de los dos llevaba colocado casco protector al momento del accidente”.

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El joven Sergio Daniel Chávez, de 20 años, falleció en el lugar debido a las gravísimas heridas sufridas. El deceso se produjo antes de que pudiera recibir asistencia médica. La víctima fatal viajaba acompañada por una joven de 21 años, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat y permanecía bajo observación y se aguardaba un informe médico para determinar la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo a lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, el conductor del automóvil, en tanto, resultó ileso y permaneció en el sitio del hecho. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió la atención inicial a los heridos y la preservación de la escena para las primeras pericias.

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Uno de los datos más relevantes surgidos durante la madrugada fue el test de alcoholemia practicado al conductor del Ford Focus. Concordia Policiales dio a conocer que el examen arrojó un resultado de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica el límite legal permitido para conducir en la provincia.

Luego del exámen de alcoholemia, el conductor del auto quedó a disposición de la Justicia

Las autoridades aclararon que el valor definitivo será establecido mediante los análisis sanguíneos realizados posteriormente en el hospital. Mientras tanto, el hombre quedó a disposición de los fiscales de turno, José Arias y Mario Figueroa, quienes encabezan la investigación.

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Personal de Policía Científica y efectivos de la jurisdicción trabajaron durante varias horas en la intersección de San Juan y Carriego, realizando tareas de medición y recolección de pruebas. La fiscalía dispuso el secuestro de ambos vehículos involucrados y la toma de declaraciones a testigos presenciales.

Los fiscales Arias y Figueroa además ordenaron diversas diligencias para reconstruir la mecánica del choque y determinar las eventuales responsabilidades penales. Entre las medidas dispuestas figuran el análisis de cámaras de seguridad en las inmediaciones, la revisión de registros médicos y la evaluación técnica de los vehículos.

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La Policía de Concordia informó que se investiga si la falta de casco influyó de manera determinante en la gravedad de las lesiones sufridas por los motociclistas. Además, se analizarán las condiciones de la intersección y la visibilidad en el horario del accidente.