Cómo la actualización One UI 8.5 de Samsung hará que tu Galaxy sea más rápido

Samsung lanzará One UI 8.5 con mejoras en velocidad, fluidez y seguridad para los dispositivos Galaxy

One UI 8.5 incorpora un nuevo kernel que optimiza el rendimiento y la estabilidad en los teléfonos Galaxy. (Imagen ilustrativa Infobae)

La próxima actualización de software de Samsung, One UI 8.5, promete un aumento significativo en la velocidad y fluidez de los dispositivos Galaxy compatibles. Según reportó Ice Universe, reconocido filtrador de novedades tecnológicas, la versión beta de One UI 8.5 incorpora un nuevo kernel que optimiza el rendimiento y la experiencia de uso en los teléfonos de la marca surcoreana.

Samsung ha realizado una actualización considerable al saltar de la versión 6.6.77 del kernel directamente a la 6.6.98 en la beta de One UI 8.5. Esta decisión implica la omisión de más de veinte revisiones intermedias, lo que sugiere un avance importante en la gestión interna del sistema operativo.

De acuerdo con la fuente, los usuarios notarán un uso más ágil y estable, ya que la compañía está probando estas mejoras antes del lanzamiento oficial de la serie Galaxy S26.

El salto de la versión 6.6.77 a la 6.6.98 del kernel marca el mayor avance interno del sistema operativo en años. (YouTube)

Entre los aspectos destacados, la actualización introduce una gestión avanzada de memoria y recursos, que se traduce en animaciones más fluidas y una respuesta táctil optimizada. One UI 8.5 también incluirá los parches de seguridad más recientes proporcionados por Google, así como correcciones acumuladas que refuerzan la protección y fiabilidad del sistema. Este ajuste en el kernel es el más relevante desde el inicio del desarrollo de la nueva versión.

Además de la mejora del núcleo del sistema, One UI 8.5 traerá cambios en personalización, productividad y seguridad. El rediseño visual apuesta por una estética 3D, diferenciándose del aspecto plano de ediciones anteriores, aunque sin alcanzar el nivel de transformación que supuso el Liquid Glass en el iPhone.

Los usuarios podrán generar imágenes con inteligencia artificial y editarlas en la función Photo Assist sin guardar cada paso, además de compartir archivos de forma más sencilla mediante Quick Share.

Los usuarios de Galaxy accederán a nuevas funciones de inteligencia artificial en Photo Assist y compartirán archivos fácilmente con Quick Share. (Reuters)

Otra novedad es la posibilidad de conectar el teléfono Galaxy a una pantalla externa de forma instantánea con Smart View. También se habilitará el acceso a documentos almacenados en otros dispositivos Samsung, incluidos televisores inteligentes, lo que amplía las opciones de interoperabilidad dentro del ecosistema de la marca.

La asistente virtual Bixby será actualizada con inteligencia artificial desarrollada por Perplexity, lo que permitirá efectuar búsquedas y consultas en internet en tiempo real. Esta renovación pondrá a Bixby al nivel de asistentes como Gemini y ChatGPT, gracias a funciones como conversaciones en tiempo real y la integración con aplicaciones externas.

La llegada de One UI 8.5 está programada para coincidir con el lanzamiento de los Galaxy S26 a finales de febrero de 2026. Los modelos S26 tendrán acceso exclusivo durante el primer periodo, seguidos por los Galaxy S25 y otros dispositivos de gama alta. La actualización se desplegará progresivamente al resto de móviles compatibles durante el año 2026 y los primeros meses de 2027.

La actualización estará disponible primero para los Galaxy S26 y luego se extenderá a modelos con One UI 8.0 dentro del periodo de soporte. (Reuters)

Aunque aún no existe una lista oficial de modelos, podrán instalar One UI 8.5 todos los dispositivos que ya cuenten con la versión 8.0 y permanezcan dentro del periodo de soporte definido por Samsung. El nuevo software busca mejorar la experiencia de los usuarios en velocidad, seguridad y personalización, consolidando a la marca surcoreana en el liderazgo de la innovación móvil.

