De Spike Lee a Michael J. Fox: las celebrities que eligen la primera fila para acompañar a los Knicks

La fiebre de celebridades en el Madison Square Garden marcó el seguimiento de los New York Knicks durante los playoffs de la NBA (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

La fiebre de celebridades en el Madison Square Garden durante los playoffs de la NBA ha dado un nuevo matiz cultural al seguimiento de los New York Knicks. En la actual serie final ante los San Antonio Spurs, la presencia y la efusiva pasión de figuras mundialmente conocidas transforman el ambiente tanto dentro como fuera de la cancha, intensificando la conexión entre el mundo del espectáculo y el deporte.

Las historias de las celebridades que apoyan abiertamente a los Knicks muestran devoción auténtica, anécdotas personales y gestos únicos. Desde rituales religiosos y expresiones humorísticas hasta vínculos cercanos con jugadores, estos aficionados famosos destacan por su entusiasmo y por crear momentos que ya forman parte del relato de las finales de la NBA, según Entertainment Weekly.

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Spike Lee

Spike Lee encarna el fervor por los Knicks como cineasta e ícono de la afición neoyorquina (Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images)

Pocas personas encarnan el fervor por los Knicks como Spike Lee, cineasta e ícono de la afición neoyorquina. Como él mismo expresó: “Me enterrarán con estos colores”, reafirmando su pasión incondicional por el equipo, una cita recogida por Entertainment Weekly.

Lee declaró que reza por el título desde 1973, la última vez que los Knicks ganaron el campeonato de la NBA. Este año, suma a su ritual una camiseta firmada por el Papa, convencido de que esa bendición puede fortalecer la suerte del equipo.

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Ben Stiller

Ben Stiller es uno de los seguidores más visibles de los Knicks (Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images)

El actor y director Ben Stiller es uno de los seguidores más visibles de los Knicks. Suele publicar durante los partidos y no duda en resaltar que “siempre han sido el equipo más atractivo, incluso cuando no ganaban”, según relató a Entertainment Weekly.

En mayo, Stiller se perdió un partido de playoffs por asistir a la Met Gala con su esposa, donde ambos vistieron de azul y naranja para apoyar a los Knicks. No pudo evitar seguir el marcador desde su teléfono móvil, a pesar de las restrictivas reglas del evento.

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Mariska Hargitay

Mariska Hargitay explicó que supo que Jalen Brunson era fan suyo, según Entertainment Weekly (NBC)

La actriz Mariska Hargitay ha desarrollado una relación especial con el equipo, especialmente con el jugador Jalen Brunson, con quien tiene la tradición de un abrazo al finalizar los partidos. Hargitay explicó que supo que Brunson era fan y para ella fue emocionante, ya que también lo admira, según recogió Entertainment Weekly.

La cercanía de Hargitay con la familia de Brunson llega al punto de que llama por su nombre de pila al padre del jugador, Rick, destacando un vínculo personal forjado a través del básquet.

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Tracy Morgan

Tracy Morgan prestó su voz para los anuncios del metro de Nueva York durante las finales (Mandatory Credit: Brad Penner-USA TODAY Sports)

Tracy Morgan, actor y comediante, llevó su devoción por los Knicks hasta el transporte público. Prestó su voz para los anuncios del metro de Nueva York durante las finales, invitando a los aficionados a sumarse a la experiencia del partido.

“Las noches de partido en Nueva York comienzan en el metro. Toma el tren hasta el partido. Así es como llegamos. ¡Vamos Nueva York, vamos Nueva York, vamos!”, animó Morgan, según lo recogido por Entertainment Weekly.

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Timothée Chalamet

Timothée Chalamet no asistió a la Met Gala de 2026 para ver un partido crucial de los Knicks en el Madison Square Garden (Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images)

El actor y protagonista de Dune, Timothée Chalamet, antepuso su pasión por los Knicks a cualquier compromiso social. Decidió no asistir a la Met Gala de 2026 para ver un partido crucial en el Madison Square Garden.

Al día siguiente, compartió un video lanzando un triple sobre la cancha y fotos junto al vestidor de Tyler Kolek y con Karl-Anthony Towns. Chalamet se ha convertido en presencia habitual en primera fila y símbolo de la nueva generación de aficionados famosos.

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Jon Stewart

Jon Stewart celebró en The Daily Show que los Knicks llegaron a la final (REUTERS/Mike Blake)

El humorista y presentador Jon Stewart canaliza la euforia por los Knicks con su característico humor. En The Daily Show celebró el pase del equipo a la final gritando: “¡Los Knicks están en las finales, amigos!”.

Stewart bromeó al señalar que, aunque la buena noticia era la presencia en la final, la “mala” era que Victor Wembanyama seguía creciendo en los Spurs. Su actitud desenfadada lo convierte en una figura central entre los seguidores de la franquicia, señaló Entertainment Weekly.

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Chris Rock

Chris Rock mantiene una relación con los Knicks marcada por la franqueza (REUTERS/Danny Moloshok)

La relación del comediante Chris Rock con los Knicks se caracteriza por la franqueza. Como recordó en ESPN, hubo épocas en que el equipo fue “tan malo como lo fue Eddy Curry”, mencionando el difícil periodo bajo el liderazgo de Phil Jackson.

Rock opina con libertad sobre las decisiones del equipo y sobre cómo las diferentes etapas han marcado a los aficionados. Su sinceridad ofrece una perspectiva diferente, según Entertainment Weekly.

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Emmy Rossum

La actriz Emmy Rossum, conocida por "Shameless", mantiene una presencia activa en redes sociales vinculadas a los Knicks (REUTERS/Caitlin Ochs)

La actriz Emmy Rossum, conocida por Shameless, destaca por su expresividad y por su presencia activa en redes sociales relacionadas con los Knicks. En una ocasión, tomó el control de la cuenta del equipo en X para interactuar con los seguidores.

Rossum suele aparecer en primera fila y sus expresiones faciales durante los partidos de playoffs son ahora parte del folclore visual que acompaña al equipo en los momentos decisivos.

Jimmy Fallon

Jimmy Fallon afirmó que el básquet en Nueva York puede fortalecer el vínculo familiar a partir de experiencias como la que compartió con Franny (REUTERS/Brian Snyder)

El presentador Jimmy Fallon vivió una experiencia especial al asistir junto a su hija Franny a su primer partido de los Knicks en el Madison Square Garden. Ambos disfrutaron la zona VIP, donde Franny fue sorprendida por Dustin Hoffman, quien conversó amigablemente con ella mientras preparaba su helado.

Fallon relató que el partido acabó en victoria tras una remontada en tiempo extra, describiéndolo como “el juego más emocionante” de su vida, ejemplo del vínculo familiar que puede forjar el básquet en Nueva York.

Michael J. Fox

Michael J. Fox asistió a uno de los partidos de las finales en el Madison Square Garden (EFE/EPA/DAVID SWANSON)

El actor Michael J. Fox asistió a uno de los partidos de las finales, acompañado por su esposa Tracy Pollan, en primera fila del Madison Square Garden. Al aparecer en la pantalla gigante, recibió una de las ovaciones más intensas de la noche.