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El lanzamiento en PS5 impulsa a Starfield al primer puesto en ventas en Estados Unidos

El juego no solo regresó a la cima de las listas semanales, sino que lo hizo por primera vez desde su debut en las plataformas Xbox Series X/S y PC en 2023

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Jugadores de Starfield en PS5 aseguran que el videojuego es volvió "injugable".
La llegada de Starfield a PlayStation 5 coincidió con el lanzamiento de la actualización Free Lanes.

El estreno de Starfield en la consola de Sony hizo posible que el juego volviera a ocupar el primer lugar en las listas semanales de ventas en Estados Unidos, una posición que no alcanzaba desde su lanzamiento original en 2023.

Este regreso se produce gracias a una combinación de factores, incluyendo la nueva versión para PlayStation, una importante actualización y la llegada de contenido adicional.

Starfield lidera ventas en Estados Unidos tras su llegada a PS5

De acuerdo con datos proporcionados por Mat Piscatella, director ejecutivo de Circana y analista de la industria del videojuego, Starfield fue el título más vendido en Estados Unidos durante la semana que terminó el 11 de abril de 2026, justo cuando se estrenó en PS5.

Starfield, de Bethesda.
El desempeño inicial de Starfield en 2023 estuvo marcado por altas cifras de reservas previas al lanzamiento.

Ahora bien, el juego no solo recuperó el primer puesto en las listas semanales, sino que lo hizo por primera vez desde su debut en las plataformas Xbox Series X/S y PC en 2023.

La llegada de Starfield a PlayStation 5 coincidió con el lanzamiento de la actualización Free Lanes y la expansión DLC Terran Armada, lo que generó un renovado interés entre los jugadores. Estos factores, combinados, impulsaron las ventas hasta devolverlo a lo más alto del ranking, superando a otros títulos recientes adaptados de Xbox a PlayStation.

Contexto de ventas y recepción del público

El desempeño inicial de Starfield en 2023 estuvo marcado por altas cifras de reservas previas al lanzamiento, alimentadas por críticas positivas en los primeros días. Sin embargo, una vez que el juego llegó a manos del público, la opinión general se volvió más negativa y Starfield no logró mantener su posición en la cima de las listas de ventas tras esa semana inicial.

Starfield | Newsletter MN 800x500
Starfield es un videojuego de rol y exploración espacial de Bethesda ambientado en un futuro donde la humanidad coloniza la galaxia.

La nueva versión para PS5, considerada una adaptación de calidad pese a algunos errores de lanzamiento que Bethesda está corrigiendo, junto con el contenido adicional, ha cambiado el panorama. El renovado impulso en ventas sugiere que el título ha conseguido captar la atención de nuevos jugadores y recuperar parte del interés perdido tras su lanzamiento original.

La expansión de Starfield al ecosistema PlayStation, acompañada de actualizaciones significativas y nuevos contenidos, refuerza la posición del juego en el mercado. Mientras Bethesda trabaja en solucionar los fallos reportados, la recepción positiva de la versión para PS5 y el éxito en ventas confirman que el título aún tiene potencial para crecer y mantenerse relevante entre los jugadores estadounidenses.

Starfield en PS5 desata quejas por fallos técnicos tras su lanzamiento

El lanzamiento de Starfield en PlayStation 5 provocó una ola de críticas entre los jugadores, quienes denunciaron numerosos fallos técnicos y solicitaron reembolsos. En los primeros días tras su llegada a la consola de Sony, muchos usuarios reportaron problemas como cuelgues frecuentes, cierres inesperados y errores que impedían avanzar en el juego, calificando la experiencia como “injugable”.

El videojuego es una aventura en el espacio, explorando diferentes planetas. (Bethesda)
En Starfield, la historia principal se centra en explorar planetas y buscar artefactos alienígenas para descubrir su origen y entender el lugar de la humanidad en el universo. (Bethesda)

Las quejas se multiplicaron rápidamente en foros y redes sociales, donde los jugadores señalaron que el título presentaba fallos recurrentes al realizar acciones básicas. Entre los problemas más habituales se encontraban bloqueos durante la carga de partidas, cierres al intentar aterrizar en planetas o al salir de la nave, y congelamientos que obligaban a reiniciar el juego.

Estos incidentes no se limitaron a un solo modelo de consola, ya que tanto la versión estándar de PS5 como la PS5 Pro resultaron afectadas, lo que evidenció un problema generalizado en esta versión de Starfield.

Ante la ausencia de una respuesta oficial inmediata, algunos usuarios probaron por su cuenta diversas soluciones, como desactivar el autoguardado, reinstalar el juego o modificar configuraciones del sistema, aunque sin éxito consistente.

En varios casos, los jugadores experimentaron numerosos cierres desde el estreno, perdiendo progreso o quedando imposibilitados de continuar sus partidas, lo que llevó a muchos a pedir la devolución del dinero alegando que el producto no funcionaba correctamente.

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