Política

Senado: Adorni demora su informe y Bullrich aprovecha otra puja para presionar al Gobierno

La jefa oficialista limó, con la crisis que generó por pliegos judiciales en la caótica sesión del jueves último, el capital libertario. Se cumple un mes del pedido K para que el jefe de Gabinete asista al recinto y la porteña aguarda su declaración jurada. El funcionario debe ir al Congreso una vez por mes, según la Constitución

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la titular del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, en marzo pasado, cuando todo era sonrisas
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la titular del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, en marzo pasado, cuando todo era sonrisas

Después de la crisis que generó por los pliegos judiciales y la conducción -y capital- que dilapidó en la caótica sesión del jueves pasado, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, ya tiene a tiro otro tema para exponer aún más a Javier Milei y a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei: la marcada demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para asistir a la Cámara alta y ofrecer un informe de gestión.

Las visitas del funcionario están reguladas por la propia Constitución, en el artículo 101: “El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Nade cumplió desde la reforma de la Carta Magna de 1994. Recién en abril lo hizo en Diputados.

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Hoy se cumple un mes de la solicitud consumada por el líder del kirchnerismo en el Senado, José Mayans. En aquella ocasión, el formoseño envió -8 de mayo- una misiva a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para que “fije la fecha” y Adorni “concurra” a dar “cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

Además, en la carta requirió que se notifique “el plazo para la presentación de los requerimientos al Sr. Jefe de Gabinete por parte de los/as señores/as senadores/as”. Es decir, centenares de preguntas para el documento que luego se entrega -con respuestas- a los legisladores y por escrito antes de la exposición en el recinto. Nada de esto ocurrió aún.

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El jueves último, Mayans no perdió la chance -frente a Bullrich- y señaló, según consta en la versión taquigráfica: “El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”.

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel

Al inicio del convite, el cristinista Carlos Linares (Chubut) reclamó, al igual que Bullrich tiempo atrás, por los papeles de Adorni. En ese sentido, aseveró: “Queremos que pase rápido, queremos hablar del mundial -en referencia, al de fútbol-, pero todavía estamos esperando que encuentre su declaración y que la presente, que sea pública, para ver cómo hizo para crecer económicamente este hombre que en sus declaraciones a la prensa de todos los días hablaba de su honestidad“.

La porteña abrió el recinto para esto y ni siquiera pudo aprobar la ley de propiedad privada -los dialoguistas se la desplumaron en comisiones-, que fue aplazada. En principio, la ex candidata a presidenta por el macrismo se juntaría mañana con los jefes aliados para intentar reacomodar el complejo panorama que desataron sus picardías. Esta semana cumple 70 años.

Diferenciación por discapacidad

Mientras la Casa Rosada continúa con la no aplicación de una ley vetada por Milei, pese a haber sido insistida por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, Villarruel firmó un decreto para crear un “Taller de Símbolos Patrios” destinado a “personal con discapacidad que preste servicios” en el Senado, cuya “participación será de carácter voluntario”.

El taller tendrá “por objeto fomentar la elaboración, utilización y difusión de símbolos patrios, elementos ornamentales y recuerdos institucionales en festividades patrias, visitas guiadas, viajes oficiales, actividades institucionales, actos protocolares, culturales, y su exhibición y comercialización en la tienda de presentes institucionales del Organismo”.

La Cámara alta cumple, desde hace muchos años y con diversas administraciones, con la ley que impone un 4% de personal con discapacidad en entes públicos. Según su propia web, hasta agosto de 2025 marcó un 6,07% de empleados.

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