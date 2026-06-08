Política

Tras la polémica con el Gobierno por su pliego, la jueza Verónica Michelli no asumirá hasta dentro de más de un año

El Presidente no tiene la obligación de cumplir de inmediato con este trámite, que es uno de los pasos necesarios, pero no el único, para que el nombramiento se haga efectivo. El tribunal al que irá la magistrada tampoco tiene todavía la habilitación de la Corte Suprema de Justicia

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Mujer con cabello castaño largo, blazer crema y blusa de encaje blanco, hablando en un micrófono con el logo "Senado Argentina" en un fondo azul.
María Verónica Michelli exponiendo en el Senado (Imagen Ilustrativa Infobae)

A varios días de que el Senado aprobara el pliego de la futura jueza federal María Verónica Michelli, el presidente Javier Milei se encuentra todavía analizando si firmar el decreto con su nombramiento formal, aunque de todas formas la designación quedará congelada hasta que se cumplan con varios requisitos previos que están en manos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura.

De esta manera, a pesar del apoyo que recibió en el Congreso el jueves pasado, no será inmediata la asunción de la aspirante al Tribunal Oral N°3 de La Plata, que generó polémica luego de que la administración libertaria intentara retirar la candidatura -que previamente había presentado- al descubrir que era la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga hechos de presunta corrupción en la cúpula del Poder Ejecutivo.

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El lugar al que iría la magistrada fue creado en el 2010, pero nunca entró en funcionamiento por falta de autoridades, por lo que desde ese momento operó siempre con subrogancias y sin un espacio físico.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes judiciales, debido a esta situación, incluso si el Gobierno avanzara con el drecreto, recién entonces se iniciaría un proceso que derivaría en una acordada de Habilitación de la Corte Suprema.

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Se trata de un trámite muy complejo y que, “habitualmente, demora como mínimo un año o más”, aunque técnicamente las autoridades correspondientes “no tienen tiempo ni plazos para hacerlo porque dependen de múltiples factores”.

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Corte Suprema de Justicia de la Nación

Lo primero que tiene que pasar es que el Consejo de la Magistratura encuentre un inmueble para ello y lo ponga en condiciones. Hecho eso, nos manda el informe correspondiente diciendo que ya está todo para que funcione y con eso se habilita", detallaron en el cuerpo que encabeza Horacio Rosatti.

Asimismo, como se trata de un tribunal nuevo, los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa tienen que hacer lo propio y preparar las condiciones para los fiscales y defensores que también van a empezar a trabajar en esa área.

En cuanto a la locación, las fuentes consultadas remarcan que “no suele ser rápido y fácil encontrar un inmueble, porque tiene que tener las dimensiones aptas y las funcionalidades” y, en este caso en particular, además estar ubicado en La Plata, donde tiene jurisdicción.

Una vez que se defina el lugar, lo siguiente es adaptarlo, porque generalmente son establecimientos que se utilizaban para otros rubros, por lo que se deben hacer reformas para, por ejemplo, “crear entrada para detenidos y las salas de audiencia y de espera de testigos”.

Asimismo, el Poder Judicial tiene que comprar el mobiliario, tanto para el tribunal en cuestión como para el resto de los ambientes, y el equipamiento tecnológico, como computadoras y aparatos de audio y video para la sala de audiencia.

El COnsejo de la Magistratura también tiene que intervenir
El COnsejo de la Magistratura también tiene que intervenir

Por último, los cargos a crear tienen que estar presupuestados, por lo que además el Consejo de la Magistratura debe adaptar los fondos con los que cuenta para hacer frente a estos nuevos gastos.

“Solo una vez que están cumplidos los pasos anteriores, se comunican todos los informes técnicos a la Corte Suprema que, recién en ese momento, puede decidir habilitar o no el tribunal. Para ello dicta una acordada autorizando que tomen juramento los jueces designados y se creen los cargos”, se aclaró.

No obstante, dado que se espera la implementación del sistema acusatorio en septiembre, “todo lo anterior puede demorarse más aún por la exigencia de instalar salas multimedia”.

El pliego de Michelli había generado polémica debido a que fue el propio Poder Ejecutivo el que envió la propuesta al Senado, pero luego intentó retirarla al descubrir que la candidata en cuestión es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

El presidente Javier Milei junto a la senadora Patricia Bullrich
El presidente Javier Milei junto a la senadora Patricia Bullrich

La situación provocó incluso rispideces dentro del oficialismo, ya que la jefa del bloque en el recinto, Patricia Bullrich, alegó una objeción de conciencia y se abtuvo de votar en contra del pliego, como pretendía la Casa Rosada.

Finalmente, el nombramiento fue aprobado con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, pero para que el trámite se complete el Presidente tiene que firmar el decreto correspondiente, para lo cual no tiene plazo.

Mientras en el Congreso se discutían otros asuntos, Milei habría en la Quinta de Olivos al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para analizar todas las alternativas que tenía.

La primera reacción del jefe de Estado fue celebrar la victoria parlamentaria con un mensaje que publicó en su cuenta de X en el que calificó el triunfo como “un verdadero hito” que marca “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.

tuit milei Mahiques pliegos justicia
El mensaje de Milei

Por su parte, Mahiques sostuvo que “la aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”.

“Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, escribió en la misma red social.

Las autoridades nacionales defienden la decisión de postergar la designación de la jueza al remarcar que no hay obligación de hacerlo de inmediato y que existen otros magistrados que también fueron avalados por el Senado y continúan esperando asumir incluso desde el 2020.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

El Presidente junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Presidente junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (REUTERS/Agustin Marcarian)

Su formación académica incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones en universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y en la Universidad Champagnat, entre otras.

Y cuenta con numerosos títulos: es Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla; Especialista Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia; Diplomada Internacional en Derecho Constitucional y Magistratura por la Universidad Nacional del Oeste; Diplomada en Litigación Oral por la Universidad Nacional del Chaco Austral; y Diplomada en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica por la Universidad Champagnat.

En el ámbito académico, se desempeña como profesora adjunta y jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). También participa en unamentoría jurídica destinada a personas privadas de la libertaden laUnidad N.º 18 de Gorina, como proyecto de extensión de la UNLP.

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