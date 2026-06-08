Abinader reafirma el apoyo a los productores de harina para sostener precios accesibles del pan en República Dominicana

El Gobierno mantendrá equipos y asesoría para pequeños y medianos productores de harina, con la meta de que ese alimento siga accesible mientras el sector enfrenta desafíos y avanza en su modernización (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció este domingo durante la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih) que el Gobierno mantendrá el respaldo a los pequeños y medianos productores de harina a través de equipamiento y asistencia técnica, con el objetivo de garantizar precios estables y accesibles del pan.

Esta declaración ratifica la orientación de la administración hacia el fortalecimiento de un sector clave para la seguridad alimentaria nacional, según informó la Presidencia de la República Dominicana, a través de su portal oficial.

La intervención de Abinader ante los representantes de la Umpih incluyó un reconocimiento explícito al trabajo de los empresarios harineros, quienes cumplen un papel estratégico en la elaboración de alimentos básicos. El mandatario subrayó que la colaboración entre el Estado y los productores continuará para asegurar que los precios del pan se mantengan al alcance de la población dominicana. De acuerdo con el anuncio, el presidente proyectó además un crecimiento sostenido en áreas como el turismo, las zonas francas y la inversión extranjera.

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“Seguiremos colaborando con el sector para que los precios sigan accesibles para los dominicanos”, afirmó Luis Abinader durante su discurso en el evento, de acuerdo con la información recogida por la Presidencia de la República Dominicana. El jefe de Estado también instó a los integrantes del sector a mantener la unidad para enfrentar desafíos futuros.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, señaló durante la asamblea de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina el alcance de las capacitaciones oficiales (Foto cortesía ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Rafael Adolfo)

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, destacó en su intervención que el Gobierno ha sostenido una relación cercana con el sector. “Se han realizado más de 500 entrenamientos orientados a la mecanización de los negocios”, precisó el funcionario, en declaraciones recogidas por la Presidencia de la República Dominicana. Según Sanz Lovatón, este esfuerzo evidencia el compromiso con la modernización y el fortalecimiento de las empresas vinculadas al procesamiento de harina.

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El ministro calificó la industria como estratégica y aseguró que Abinader continuará brindando respaldo a sus protagonistas. “Su apoyo constante permitirá que los negocios se expandan y se tecnifiquen, garantizando que el pan llegue a la población a precios justos y de manera sostenida”, sostuvo Eduardo Sanz Lovatón.

En el marco de la asamblea, el presidente de la Umpih, José Radhamés Bruno, enfatizó que la edición de este año se dedicó a Rafael Sánchez, exlíder del gremio. Bruno recalcó que cuentan con el respaldo del gobierno nacional. Por su parte, el titular de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Fernando Pinales, reconoció el acompañamiento del Ejecutivo y el mantenimiento de un canal de diálogo abierto con el sector.

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Durante el acto, la Umpih entregó una placa de reconocimiento a Luis Abinader por su apoyo, solidaridad y compromiso con el sector harinero. También recibieron distinciones el ministro Eduardo Sanz Lovatón y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Rafael Adolfo Pérez, por su contribución al desarrollo de la industria.

El ministro Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón habló de una relación estrecha con el rubro, mientras el acto sumó reconocimientos y una proyección de expansión en turismo, zonas francas y capital externo (Foto cortesía Prensa Presidencia de R.D.)

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina es un gremio fundado en 1988 que representa los intereses de los procesadores de harina en el país. Su gestión ha contribuido al desarrollo económico del sector y a la defensa de los actores que participan en la producción de alimentos básicos para la población dominicana.

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