La Unión Europea anuncia que llega a Colombia en ANDICOM 2026: gobernanza de la IA y ciberseguridad

Se espera que representantes de la Unión Europea compartan en el evento enfoques sobre ética digital y estrategias para reducir la brecha tecnológica en la región. (Foto: REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo)

La Unión Europea (UE) participará en la edición 2026 del congreso internacional ANDICOM. Con su presencia en este evento, se espera que se aborden temas que son tendencia en la agenda tecnológica internacional como la inteligencia artificial (IA), ciberseguridad y economía digital en el contexto colombiano y latinoamericano.

François Roudié, Embajador de la Unión Europea en Colombia, explicó que la presencia europea en este escenario responde a la necesidad de promover debates sobre la gobernanza tecnológica, sobre todo lo relacionado con el avance la IA, la privacidad de los datos, el impacto social de la transformación digital, entre otros temas.

Por qué la gobernanza de la IA es un tema de gran interés global

La gobernanza de la IA forma parte central del enfoque europeo. Roudié afirmó: “Nosotros ponemos a los humanos al centro. Se hace para la gente y con la gente. No se trata de buscar primero el beneficio financiero, primero la sociedad”.

La UE plantea un modelo de IA centrado en las personas y regulado desde la perspectiva del interés público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el enfoque detrás de la UE es que la tecnología debe orientarse al bienestar común y no únicamente al rendimiento económico, sumado a que es indispensable que se promuevan marcos regulatorios que prioricen el interés público y la protección de los derechos humanos.

El embajador subrayó la importancia de definir el propósito social de la inteligencia artificial. “El gran tema es qué tipo de sociedad queremos para que la Inteligencia Artificial sea progreso”, planteó.

Qué visión tiene la Unión Europea sobre la privacidad y soberanía de los datos

El tratamiento de la información personal representa otro eje de la agenda europea. Roudié señaló que es clave “una regulación que permita preservar la privacidad. Mis datos son míos. No son datos que le van a pertenecer a alguien que va a ganar su plata con mis datos. Son míos, pero eso implica mucho trabajo”.

Es clave regulaciones que eviten que datos privados sean utilizados con fines comerciales sin consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un hecho que el bloque europeo promueve la idea de que la soberanía digital es inseparable de la protección de la privacidad y el control individual sobre los datos personales.

Desde la UE se impulsa la creación de sistemas que garanticen la propiedad y el uso responsable de la información, enfrentando el reto de evitar la explotación comercial indebida.

Por qué la ciberseguridad es prioritaria para todos los países

La seguridad digital es considerada una condición necesaria para el desarrollo económico. Según el embajador, la clave está en crear “entornos de confianza, porque no hay oportunidad de negocio si no hay confianza”. Esto se puede lograr al fortalecer la ciberseguridad, la privacidad de los datos y la gobernanza ética.

La seguridad digital es vista como condición indispensable para la confianza y el crecimiento económico en cualquier sector o país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UE vincula la estabilidad de los mercados digitales y la inversión extranjera a la existencia de sistemas robustos de protección y gestión del riesgo cibernético.

El fortalecimiento de la ciberseguridad se debe traducir en la capacitación de profesionales, el desarrollo de infraestructuras seguras y la colaboración entre gobiernos y empresas.

Cuál es la importancia económica de la inversión europea en países como Colombia

La Unión Europea es el mayor inversor tecnológico extranjero en el país, con una participación del 22% en la inversión directa del sector, y más de 120.000 empleos generados.

La UE lidera la inversión extranjera en el país y busca fortalecer la conectividad y la inclusión digital. (Foto: REUTERS/Yves Herman/)

Asimismo, la UE impulsa iniciativas para reducir la brecha digital y mejorar la conectividad. Roudié advirtió: “Seamos claros: alguien que no tiene capacidad de conectarse pierde muchísimo acceso a derechos”.

Sobre su rol en este evento, el embajdor afirmó: “Estar aquí es una oportunidad estratégica para fortalecer la cooperación, impulsar las inversiones europeas en la región y avanzar en una agenda conjunta que promueva la transformación digital como motor de crecimiento sostenible e inclusivo”.

Por su parte, Manuel Martínez, Director Ejecutivo de CINTEL, uno de los organizadores del evento, señaló: “Esta alianza nos permite conectar a Colombia y América Latina con uno de los ecosistemas más avanzados del mundo en innovación, inversión y desarrollo tecnológico”.