Más de 28.000 robots humanoides ya tienen DNI: así funciona este inédito sistema de identificación

Cada robot humanoide recibe un código de 29 caracteres que lo identifica de forma exclusiva durante toda su existencia. (Imagen referencial/Figure AI)

En el mundo actual, la identidad no es exclusiva de las personas. Automóviles, dispositivos electrónicos y hasta mascotas llevan identificadores que permiten rastrear su origen y recorrido. Ahora, la revolución llega a los robots humanoides, que cuentan desde este año con un sistema de identificación único comparable al DNI. Esta innovación no solo busca facilitar la burocracia, sino también garantizar un seguimiento detallado durante toda la vida útil de cada máquina.

Así es el “código de identidad” de robots

El sistema fue presentado en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín, en una reunión enfocada en la gestión integral del ciclo de vida de robots humanoides. La agencia Xinhua informó que la nueva normativa introduce por primera vez un “código de identidad” compuesto por 29 caracteres, asignado de manera exclusiva a cada robot. Según las autoridades, este identificador no es provisional ni puede ser modificado, y acompañará a la máquina a lo largo de toda su existencia operativa.

PUBLICIDAD

Lejos de ser una simple cadena de números, el código se estructura en cuatro bloques: los dos primeros caracteres indican el país de fabricación, los siguientes cuatro señalan al fabricante, seis corresponden al modelo y a sus características técnicas, y los últimos 17 conforman el número de serie único.

Más de 100 empresas y más de 200 modelos de robots humanoides ya están integrados en la plataforma de identificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta lógica, el código permite saber de inmediato el origen, el fabricante, la gama técnica y la unidad precisa de cualquier robot humanoide registrado. El objetivo central es pasar de un control genérico por modelo a un seguimiento personalizado de cada ejemplar.

PUBLICIDAD

Un nuevo estándar para ordenar la industria robótica

Más allá de la identificación técnica, este sistema responde a desafíos concretos que surgen con la integración de robots humanoides en distintos sectores. Según el South China Morning Post, la proliferación de normas de codificación dispares entre empresas dificultaba la trazabilidad y la atribución de responsabilidades en caso de incidentes.

Con la introducción del código de identidad, las autoridades buscan que cada robot pueda ser rastreado de forma individual para mejorar la seguridad, el mantenimiento, la certificación y los procesos de retirada o reciclaje.

PUBLICIDAD

La nueva norma facilita el seguimiento individual, la certificación, el mantenimiento y el reciclaje de cada robot. (Reuters)

El proyecto avanza bajo la coordinación del comité HEIS, dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, y cuenta con la colaboración del Instituto de Normalización Electrónica, la Sociedad China de Electrónica y más de 50 organizaciones del sector. La iniciativa involucra a fabricantes, proveedores de servicios, usuarios finales, importadores y recicladores, además de autoridades de supervisión y ciudades clave en el desarrollo de inteligencia artificial.

Las cifras reflejan el alcance de la plataforma: más de 100 empresas del sector, más de 200 modelos de robots humanoides y más de 28.000 unidades ya identificadas con un código único. La norma cuenta con el respaldo de ciudades como Pekín, Wuhan, Chengdu y Ningbo, así como de más de 30 compañías líderes, integradas en una red de trabajo que agrupa a veinte ciudades asociadas a la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Un impulso industrial con proyección global

El establecimiento de un sistema estandarizado de identificación encaja en una estrategia industrial de largo plazo. La Federación Internacional de Robótica ubicó a este país como el mayor mercado mundial de robots industriales en 2024, concentrando el 54% de las instalaciones globales, con 295.000 nuevas unidades y un parque operativo que supera los dos millones de robots.

Fabricantes, proveedores y autoridades de supervisión colaboran para ordenar la industria robótica con estándares comunes. (Reuters)

Por primera vez, los fabricantes nacionales superaron en ventas a los proveedores extranjeros, alcanzando una cuota de mercado local del 57%.

Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, los robots humanoides tienen potencial para convertirse en el próximo producto disruptivo, a la altura de los ordenadores, los teléfonos inteligentes y los vehículos eléctricos de nueva generación.

PUBLICIDAD