Tecno

Mundial 2026: Ver partidos en Xuper TV y Magis TV te trae estos riesgos legales

Plataformas no autorizadas atraen por ofrecer partidos sin pago, pero alertas de ciberseguridad advierten sobre permisos invasivos, robo de credenciales y posibles sanciones

Guardar
Google icon
La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
Si deseas ver la cita mundialista es mejor que optes por opciones legales para ver los partidos de la Copa Mundo 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 despierta una fiebre global por ver cada partido, pero el acceso fácil a plataformas de streaming no autorizadas como Xuper y Magis TV puede tener consecuencias legales y de seguridad para los aficionados.

A medida que millones de hinchas se preparan para seguir los 104 encuentros del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, la tentación de recurrir a aplicaciones que ofrecen transmisiones gratuitas y sin suscripción crece. Sin embargo, estos métodos pueden poner en riesgo datos personales, la integridad de los dispositivos y la tranquilidad legal de los usuarios.

PUBLICIDAD

El interés por alternativas gratuitas gana terreno en todo el continente, especialmente entre quienes no pueden pagar servicios oficiales. Pero los expertos en ciberseguridad, advierten que el uso de apps piratas para ver el Mundial no solo vulnera derechos de autor, sino que abre la puerta a infecciones de malware, robo de información y posibles sanciones legales.

¿Por qué se debe evitar Magis TV y Xuper TV?

Utilizar aplicaciones no oficiales como Magis TV o Xuper TV puede parecer una solución rápida, pero implica riesgos que superan cualquier ahorro económico.

Organismos internacionales como Interpol y firmas de ciberseguridad, entre ellas Eset, han emitido alertas sobre el uso de servicios de streaming ilegal. Estas aplicaciones transmiten contenido sin derechos de autor y suelen operar fuera del control de las tiendas oficiales, lo que facilita la infiltración de malware o virus.

PUBLICIDAD

Un análisis técnico de la APK de Magis TV realizado por ESET reveló que la app solicita permisos excesivos e invasivos, incluyendo la capacidad de monitorear tareas en ejecución y acceder a información sensible sobre el uso general del dispositivo.

Permisos peligrosos y exposición de datos

Las aplicaciones pirata suelen solicitar acceso a funciones que exceden lo necesario para reproducir video. Entre los permisos más problemáticos figuran:

  • Acceso a tareas en ejecución, lo que permite espiar otras aplicaciones y el comportamiento del usuario.
  • Permiso para montar y desmontar sistemas de archivos en el almacenamiento externo, facilitando la manipulación, eliminación o robo de archivos personales.
  • Acceso a datos de navegación, contraseñas y cuentas vinculadas, lo que incrementa el riesgo de robo de identidad o vaciado de cuentas bancarias.
  • Posibilidad de instalar sistemas maliciosos que convierten el dispositivo en una puerta de entrada para atacar otros equipos conectados a la misma red.

La transmisión y el consumo de contenido protegido por derechos de autor está penado en la mayoría de los países, y las autoridades pueden identificar conexiones y dispositivos que acceden a servicios no autorizados. Además, los proveedores de internet pueden bloquear el acceso a estas apps o emitir advertencias a quienes las utilicen.

Cómo ver el Mundial de forma segura

Para disfrutar del torneo sin contratiempos, lo recomendable es:

  • Utilizar solo servicios oficiales y autorizados para la transmisión de partidos.
  • Descargar aplicaciones exclusivamente desde Google Play Store, App Store u otras tiendas verificadas.
  • Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para minimizar vulnerabilidades.
  • Contar con una conexión a internet estable (al menos 10 Mbps para HD, más de 25 Mbps para 4K).
  • Evitar instalar extensiones o programas de origen dudoso en televisores, computadoras o móviles.

La alta demanda de transmisiones durante el Mundial multiplica los intentos de ciberdelincuencia y la propagación de enlaces falsos o apps fraudulentas. Los criminales aprovechan la expectativa y la necesidad de acceso instantáneo para engañar a los usuarios y tomar control de sus dispositivos o robar información.

Ver el Mundial 2026 en plataformas ilegales como Xuper o Magis TV puede parecer tentador, pero los riesgos a la privacidad, la seguridad informática y el marco legal superan cualquier beneficio momentáneo. Optar por servicios oficiales y mantener buenas prácticas digitales es la mejor manera de vivir la pasión del fútbol sin exponerse a consecuencias graves fuera de la cancha.

Temas Relacionados

MundialPartidos OnlineMagis TVXuper TVCopa MundoSeguridadTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

Para que la app funcione de manera más ágil, es recomendable revisar periódicamente los archivos almacenados

Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

Cómo lograron que un chip con neuronas humanas aprenda a jugar videojuegos

El experimento abre nuevas posibilidades para aplicaciones biomédicas y de inteligencia artificial

Cómo lograron que un chip con neuronas humanas aprenda a jugar videojuegos

Así es Helios, el robot de cuatro brazos diseñado para apoyar astronautas en el espacio

Aunque el diseño inicial apunta a actividades en el interior de estaciones, la versatilidad del robot permite proyectar su uso en mantenimiento de satélites

Así es Helios, el robot de cuatro brazos diseñado para apoyar astronautas en el espacio

Instagram cambia para siempre si tienes menos de 18 años: así funcionan las nuevas restricciones

Las nuevas medidas buscan ofrecer una experiencia más segura para los menores y dar a los padres un mayor control sobre el contenido que ven

Instagram cambia para siempre si tienes menos de 18 años: así funcionan las nuevas restricciones

El error que la mayoría comete en casa y que reduce la velocidad del WiFi

La ubicación del router es el principal factor que inciden en que la señal de internet llegue a todos los espacios del hogar sin interferencias

El error que la mayoría comete en casa y que reduce la velocidad del WiFi

DEPORTES

Los diez cambios en los dorsales de la selección argentina para el Mundial 2026: el único campeón que tendrá otro número

Los diez cambios en los dorsales de la selección argentina para el Mundial 2026: el único campeón que tendrá otro número

Qué es la “Fórmula 1.5″, el particular ranking que lideran Franco Colapinto y Alpine

Las perlitas de las listas oficiales del Mundial: el más alto, el más bajo, el más veterano y la marca que romperá Scaloni

El técnico de Portugal reveló el “número mágico” para que Cristiano Ronaldo gane el Mundial: “Puede traer algo bueno”

El método Scaloni por dentro: por qué Messi lloró al contar cómo se preparó para la final del Mundial

TELESHOW

Graciela Alfano se refirió a los nuevos rumores de romance con Benjamín Vicuña

Graciela Alfano se refirió a los nuevos rumores de romance con Benjamín Vicuña

Thiago Medina emprendió un nuevo trabajo para llegar a fin de mes: “Estoy vendiendo”

La emoción de Iliana Calabró ante la llegada de sus 60 años: “¡Hoy encaro una nueva década!"

Una participante de Gran Hermano causó preocupación al robar un pedazo de pan y comerlo a escondidas en el baño

La felicidad de Rocío Robles por el acercamiento de Araceli González y Adrián Suar: “La familia es lo primero”

INFOBAE AMÉRICA

Producción de leche y carne de búfalo, una alternativa alimenticia que aún no termina de conquistar el paladar de los panameños

Producción de leche y carne de búfalo, una alternativa alimenticia que aún no termina de conquistar el paladar de los panameños

Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisan cifra récord de cocaína en primeros cinco meses de 2026

Marco Rubio exigió un nuevo liderazgo en Cuba y advirtió que el bloqueo petrolero llegó para quedarse

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Honduras declara obligatoria la vacuna contra el sarampión