Este fue primer mundial de fútbol donde se usaba el Nokia 1100

En 2006, los fanáticos dependían de mensajes de texto para seguir los partidos, sin acceso a alertas de Google ni redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el Mundial 2026 ya encima, rodeados de pantallas OLED, transmisiones en directo por streaming en 4K, redes 5G y repeticiones instantáneas en redes sociales, es inevitable mirar atrás con un toque de nostalgia. Si viajamos un par de décadas en el tiempo, la tecnología móvil era una historia completamente diferente.

Lanzado al mercado a finales de 2003, el Nokia 1100 se convirtió con los años en el dispositivo electrónico más vendido de la historia de la humanidad. La Copa Mundial de Alemania 2006 fue la primera cita máxima del fútbol donde millones de fanáticos tenían en sus bolsillos a este titán de la durabilidad.

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Para cuando la pelota empezó a rodar en Múnich en junio de 2006, el Nokia 1100 ya no era solo un teléfono: era un fenómeno de masas, especialmente en América Latina, África y Europa del Este. Era económico, aguantaba caídas desde un segundo piso y su batería parecía desafiar las leyes de la física.

El Nokia 1100 fue el teléfono más popular durante el Mundial de Alemania 2006, acompañando a millones de hinchas en América Latina, África y Europa del Este. (AP)

En ese mundial, donde vimos la magia de Ronaldinho, el cabezazo de Zidane y los primeros destellos de unos jóvenes Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el panorama tecnológico para el aficionado común era radicalmente distinto al de este 2026.

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¿Cómo se vivía un mundial en la era del Nokia 1100?

No había alertas de Google, ni videos en TikTok, ni grupos de WhatsApp para debatir si era penal o no. Vivir el mundial con un Nokia 1100 en el bolsillo implicaba una experiencia mucho más analógica y comunitaria:

El poder del SMS : si te tocaba trabajar o estar en clases durante un partido, tu única salvación era que un amigo te enviara un mensaje de texto corto: “ Gol de Italia, min 119 ”. Cada carácter contaba para no pagar doble mensaje.

Batería para todo el torneo: podías ver la mayor parte de la fase de grupos con una sola carga de batería. El cargador del Nokia 1100 se quedaba en casa; no hacía falta llevarlo a ningún lado.

Durante los entretiempos, el clásico juego Snake II era el pasatiempo ideal para hinchas que buscaban distraerse durante el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mítica linterna: ubicada en la parte superior, sirvió para que miles de hinchas celebraran en las calles cuando caía la noche tras una victoria, o para encontrar las llaves después de festejar en el bar.

Entretiempos con Snake II: si el partido de primera ronda estaba de bostezo, el juego de la serpiente era el escape perfecto durante los 15 minutos de descanso.

Los otros modelos que dominaban las tribunas en 2006

Aunque el Nokia 1100 era el rey del pueblo por su precio y resistencia, la mitad de la década de los 2000 fue una época dorada de experimentación en diseño. En las tribunas de Alemania y en los bares de todo el mundo, el 1100 compartía protagonismo con otros íconos:

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Motorola RAZR V3 : el epítome del estilo. Si tenías un RAZR , eras la envidia de todos. Su diseño “con tapa” (’clamshell’) ultra delgado y su teclado de aluminio plano lo hacían el teléfono más codiciado para lucir en cualquier reunión mundialista.

Sony Ericsson W810i (Serie Walkman): el celular de los melómanos. Con su emblemático botón naranja, revolucionó la forma de escuchar música. Muchos hinchas viajaban en transporte público escuchando el análisis del partido en formato MP3 gracias a este teléfono.

El Motorola RAZR V3 era uno de los teléfonos más avanzados de la época. (Amazon.com)

Nokia N73 / N95 : la “gama alta” de la época. Mientras el 1100 apostaba por la simplicidad, la serie N de Nokia introducía pantallas a color gigantes y cámaras de hasta 3.2 megapíxeles con óptica Carl Zeiss . Tomar una foto borrosa del estadio con este teléfono era considerado tecnología del futuro.

BlackBerry Electron (Serie 8700): el preferido corporativo. Con su teclado QWERTY completo, era el dispositivo de quienes tenían que simular que trabajaban mientras seguían de reojo el minuto a minuto del partido.