Cinco tendencias tecnológicas que marcarán este 2026 y el futuro de la era digital

IA, nube y ciberseguridad son temas claves que guiarán el camino de las empresas y usuarios

Las empresas que combinan innovación digital, ética, transparencia y gobernanza lideran el avance responsable en el entorno tecnológico global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 2026 se perfila como un punto de inflexión para el mundo digital. Las claves para este año apuntan hacia la innovación, gobernanza y sostenibilidad, según un análisis de TIVIT Latam, que considera que la integración estratégica y la responsabilidad serán la guía del avance para estos meses.

Leonardo Covalschi, CEO de la compañía, entregó cinco tendencias que podrían marcar este 2026, sobre temas como la inteligencia artificial, la nube, ciberseguridad y más.

Tendencias tecnológicas de 2026

  • La era de la IA agente

Tras la expansión de la IA generativa, la atención se centra ahora en la IA agente. Esta tecnología se caracteriza por su capacidad para actuar de forma autónoma, aprender del entorno y colaborar con seres humanos en tareas complejas. A diferencia de los modelos anteriores, la IA agente no solo responde a instrucciones, sino que toma decisiones, se adapta a cambios y ejecuta acciones en función de objetivos definidos.

El potencial de la IA agente abarca la mejora de la productividad, la optimización del servicio al cliente y la facilitación de la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, su despliegue exige marcos sólidos de supervisión humana y transparencia en cada paso.

La inteligencia artificial agente impulsa la autonomía digital y la toma de decisiones estratégicas en empresas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autonomía de la IA agente abre oportunidades inéditas, pero también plantea desafíos en materia de ética, regulación y responsabilidad. Por ello, la supervisión y la transparencia serán indispensables para que la tecnología inspire confianza y aporte valor real.

  • Nube soberana y control de los datos

El avance de las regulaciones de protección de datos en América Latina impulsa la adopción de la nube soberana. Este concepto implica que la información de las organizaciones se almacena y procesa exclusivamente dentro de jurisdicciones específicas, cumpliendo con las normativas locales y fortaleciendo la confianza de los clientes y usuarios.

La nube soberana se convierte en una respuesta necesaria ante el aumento de riesgos internacionales y la complejidad del entorno regulatorio. Las empresas que implementen este modelo no solo protegerán sus datos, sino que también reducirán su exposición a amenazas externas y litigios transfronterizos.

Además, la nube soberana facilita la interoperabilidad y la integración de servicios, permitiendo a las empresas innovar sin sacrificar la seguridad ni la privacidad.

La nube soberana garantiza el control de los datos y fortalece la confianza mediante el cumplimiento de regulaciones locales en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Automatización inteligente: humanos aumentados

La automatización experimentará un salto cualitativo en 2026. Ya no se limitará a la eficiencia operativa, sino que se transformará en un eje de toma de decisiones adaptativa. Integrada con IA contextual, la automatización inteligente permitirá detectar patrones, optimizar procesos y reducir errores de manera significativa.

SegúnCovalschi “en 2026 veremos empresas donde la automatización no reemplaza, sino potencia la capacidad humana para analizar y decidir con mayor precisión”. Los sistemas inteligentes colaborarán con los equipos humanos, ampliando sus capacidades y permitiendo que los empleados se concentren en tareas de mayor valor agregado.

Esta tendencia dará lugar a organizaciones más ágiles y resilientes, capaces de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno y de anticipar escenarios complejos.

  • Tecnología sostenible y eficiencia energética

La sostenibilidad se consolidará como un factor competitivo esencial en el entorno digital. Las empresas priorizarán centros de datos de bajo consumo, algoritmos optimizados y modelos de gestión circular del hardware. El objetivo será reducir la huella digital, disminuir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia operativa.

La sostenibilidad tecnológica prioriza centros de datos de bajo consumo y modelos de gestión circular para reducir la huella digital empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del consumo energético y el uso responsable de los recursos tecnológicos se traducirán en ventajas económicas y reputacionales. Las organizaciones que adopten estas prácticas accederán a nuevos mercados y establecerán alianzas estratégicas con actores que comparten los mismos valores.

La gestión circular del hardware implicará reutilizar, reciclar y optimizar los componentes tecnológicos, minimizando los residuos y alargando la vida útil de los equipos.

  • Ciberseguridad integrada y resiliencia digital

La seguridad en el entorno digital dejará de ser una capa adicional para convertirse en el cimiento de la innovación. Las empresas deberán integrar la ciberseguridad desde el diseño de sus infraestructuras y procesos, adoptando modelos de Zero Trust adaptativo, detección predictiva y automatización de respuestas ante amenazas.

La resiliencia digital y los modelos de Zero Trust adaptativo serán clave en la protección de infraestructuras críticas ante ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente sofisticación de los ataques, muchos de ellos impulsados también por IA, exige una protección proactiva, capaz de anticipar riesgos y garantizar la continuidad operativa.

Como señala el CEO, “solo las empresas que integren protección, cumplimiento y cultura digital estarán preparadas para el futuro”. La ciberseguridad integrada facilitará el cumplimiento normativo y la construcción de relaciones de confianza con clientes, socios y autoridades.

2026Inteligencia artificialNubeCiberseguridadAgentes IAEmpresasTecnología

