Por qué el litio de las baterías se está volviendo una amenaza para los océanos

El litio, clave en la transición energética, ya aparece en los océanos y estudios científicos advierten que su acumulación puede afectar la salud y el equilibrio de los ecosistemas marinos. (Europa Press)

El auge de la movilidad eléctrica y las energías renovables ha posicionado al litio como uno de los materiales más codiciados en la industria tecnológica global. Sin embargo, su creciente presencia en los océanos despierta preocupación entre investigadores y organismos ambientales.

Este metal, largamente considerado poco problemático, empieza a ser observado como un contaminante emergente capaz de alterar el equilibrio de los ecosistemas marinos, informaron científicos de la Universidad del País Vasco.

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Las propiedades físico-químicas del litio lo convirtieron en pieza clave de las baterías que alimentan desde automóviles eléctricos hasta teléfonos móviles y sistemas de almacenamiento de energía renovable. Su ligereza, baja densidad en estado sólido y elevado potencial electroquímico lo distinguen como insumo estratégico para la descarbonización. Su imagen pública suele asociarse a un futuro sostenible, con menos combustibles fósiles y menos emisiones contaminantes.

La mayoría del litio desechado termina en vertederos o aguas residuales sin tratamiento adecuado. (Reuters)

Su producción registró un crecimiento acelerado en las últimas décadas, pero los sistemas de reciclaje son insuficientes y parte del material termina en vertederos o llega al ambiente a través de aguas residuales. Los sistemas de depuración convencionales no eliminan el litio con eficacia, lo que facilita su llegada a ríos, estuarios y, finalmente, océanos, explican los expertos en The Conversation.

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En condiciones naturales, la concentración de litio en el agua marina es baja; sin embargo, en áreas con fuerte actividad humana o cercanas a explotaciones mineras, se documentaron niveles superiores. La pregunta central es si estas concentraciones, aún lejos de ser letales, pueden afectar la salud de los organismos marinos a largo plazo.

Evidencias de impacto en la biodiversidad marina

Diversos estudios utilizaron especies representativas de la cadena trófica marina —como copépodos, erizos de mar, quisquillas, mejillones y poliquetos— para analizar los efectos del litio en distintos niveles del ecosistema. Los resultados muestran que, aunque las concentraciones detectadas no provocan mortalidad masiva, sí generan efectos subletales capaces de comprometer la salud de las especies.

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Investigaciones recientes detectan efectos subletales del litio en especies clave de los océanos. (Reuters)

Entre los impactos detectados sobresalen alteraciones de enzimas vinculadas al estrés oxidativo, procesos de detoxificación y mecanismos asociados al sistema nervioso. Un aspecto relevante es que la exposición al litio en embriones de erizo de mar puede ralentizar el desarrollo o provocar malformaciones, aun sin causar la muerte de los organismos.

El riesgo del litio no depende solo de la concentración presente en el agua, sino también de la duración de la exposición. A medida que transcurren las semanas, los efectos biológicos se intensifican y se extienden desde alteraciones bioquímicas hasta daños visibles en tejidos. Al analizar estos indicadores de manera integrada, los científicos coinciden en que el estrés biológico aumenta de forma sostenida, incluso con niveles moderados de litio.

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El impacto acumulativo puede traducirse en problemas de reproducción, crecimiento y supervivencia de las especies. Esto genera un riesgo ecológico relevante, ya que los cambios pueden modificar el funcionamiento de las cadenas tróficas y alterar la estabilidad de los ecosistemas marinos.

El monitoreo y la regulación del litio emergen como desafíos para una transición energética realmente sostenible.

Un desafío para la sostenibilidad de la transición energética

Los datos disponibles no sugieren un riesgo inmediato de colapso para los océanos, pero advierten sobre la necesidad de tratar el litio como un contaminante emergente que requiere monitoreo y regulación específicos. Comprender sus efectos a largo plazo y su interacción con otros factores, como el calentamiento global y la presencia de múltiples contaminantes, resulta esencial para garantizar una transición energética que no genere nuevos problemas ambientales.

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La historia del litio en los océanos continúa escribiéndose. Mientras su presencia es indispensable para avanzar hacia un futuro con menos emisiones, su impacto ambiental exige vigilancia y un debate informado sobre el destino final de los materiales que sostienen la transición tecnológica.