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Cómo descargar los audios que te envían por mensaje directo en Instagram sin riesgos

La primera opción, dirigida a quienes usan el teléfono móvil, consiste en aprovechar la herramienta de grabación de pantalla

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Para quienes prefieren realizar el proceso desde una computadora, ChatGPT recomienda acceder a Instagram desde el navegador. (AP foto/Michael Dwyer)
Para quienes prefieren realizar el proceso desde una computadora, ChatGPT recomienda acceder a Instagram desde el navegador. (AP foto/Michael Dwyer)

Recibir mensajes de voz en Instagram se ha vuelto una costumbre diaria para millones de usuarios. Sin embargo, la plataforma aún no ofrece una función oficial para descargar esos audios que llegan por mensaje directo, lo que despierta dudas sobre posibles alternativas seguras para conservarlos.

Ante esta situación, consultamos a dos asistentes virtuales de referencia, Gemini y ChatGPT, para conocer los métodos más efectivos y confiables disponibles actualmente.

Ambos asistentes coinciden en que, aunque no existe un botón nativo para descargar las notas de voz en Instagram, sí se pueden emplear trucos sencillos desde el celular o la computadora, sin recurrir a aplicaciones sospechosas ni poner en riesgo la seguridad de la cuenta. A continuación, se presentan los enfoques y recomendaciones que brindó cada uno.

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Recibir mensajes de voz en Instagram se ha vuelto una costumbre diaria para millones de usuarios. REUTERS/Dado Ruvic
Recibir mensajes de voz en Instagram se ha vuelto una costumbre diaria para millones de usuarios. REUTERS/Dado Ruvic

La manera más segura de descargar los mensajes de voz de Instagram Direct, según Gemini

Gemini aclara de entrada que “Instagram no tiene una opción oficial ni un botón nativo para descargar las notas de voz que te envían por mensaje directo”. A pesar de esta limitación, el asistente describe dos alternativas prácticas, dependiendo del dispositivo que se utilice.

La primera opción, dirigida a quienes usan el teléfono móvil, consiste en aprovechar la herramienta de grabación de pantalla. Gemini lo califica como “el método más fácil para celular”, ya que no requiere dar contraseñas a aplicaciones de terceros ni instalar programas adicionales. El procedimiento se resume en los siguientes pasos:

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  • Preparar el teléfono verificando que el volumen multimedia esté alto y que el dispositivo no esté en modo silencio.
  • Activar la función de grabación de pantalla desde el centro de control del teléfono.
  • Ingresar a Instagram, abrir el chat correspondiente y reproducir el audio recibido.
  • Detener la grabación una vez finalizado el mensaje. El video se guardará automáticamente en la galería.
La primera opción, dirigida a quienes usan el teléfono móvil, consiste en aprovechar la herramienta de grabación de pantalla. REUTERS/Dado Ruvic
La primera opción, dirigida a quienes usan el teléfono móvil, consiste en aprovechar la herramienta de grabación de pantalla. REUTERS/Dado Ruvic

Para quienes desean obtener únicamente el archivo de audio, Gemini sugiere utilizar una aplicación gratuita de la tienda oficial o una página web que permita extraer el audio del video generado por la grabación de pantalla.

En cuanto al uso de la computadora, la IA de Google describe un procedimiento que permite “capturar el archivo de audio real” desde el navegador, sin instalar programas ni extensiones.

El asistente explica que, al acceder a Instagram desde la web y abrir las herramientas de desarrollador (F12), es posible filtrar los archivos multimedia desde la pestaña “Network”. Al reproducir la nota de voz, aparece un enlace asociado al archivo de audio, que se puede abrir en una nueva pestaña y descargar directamente como archivo mp4.

La IA de Google describe un procedimiento que permite “capturar el archivo de audio real” desde el navegador. REUTERS/Francis Mascarenhas
La IA de Google describe un procedimiento que permite “capturar el archivo de audio real” desde el navegador. REUTERS/Francis Mascarenhas

Gemini enfatiza la importancia de evitar aplicaciones móviles de terceros que prometen descargar audios de la app en cuestión a cambio de ingresar el usuario y contraseña. Según el asistente, “la mayoría de estas aplicaciones violan los términos de Instagram y pueden causar que te suspendan la cuenta o, peor aún, robar tu información”. Por eso, recomienda limitarse a los dos métodos descritos, que considera “100% seguros”.

Recomendaciones de ChatGPT para iPhone y computadora

ChatGPT coincide en que la grabación de pantalla es la alternativa más práctica para usuarios de iPhone. El procedimiento sugerido es el siguiente:

  • Activar la grabación de pantalla desde el Centro de control.
  • Reproducir el mensaje de voz.
  • Detener la grabación.
  • Si se desea, convertir el video resultante a un archivo de audio mediante una aplicación de edición.
ChatGPT coincide en que la grabación de pantalla es la alternativa más práctica para usuarios de iPhone. REUTERS/Francis Mascarenhas
ChatGPT coincide en que la grabación de pantalla es la alternativa más práctica para usuarios de iPhone. REUTERS/Francis Mascarenhas

Para quienes prefieren realizar el proceso desde una computadora, ChatGPT recomienda acceder a Instagram desde el navegador, abrir el chat con el audio, reproducir el mensaje y utilizar un programa de grabación de audio del sistema o de pantalla para guardar el contenido. De este modo, el usuario puede conservar el mensaje en formato de audio o video según lo necesite.

Ambos asistentes coinciden en que no existe una función directa en Instagram para descargar los audios recibidos por mensaje directo. La grabación de pantalla y el uso de herramientas del navegador o programas de grabación son las alternativas más accesibles y seguras.

Gemini y ChatGPT advierten sobre los riesgos de confiar en aplicaciones de terceros que exigen datos personales, ya que pueden comprometer la seguridad de la cuenta y la privacidad del usuario.

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