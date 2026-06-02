¿Quién es Tim Payne? El jugador del Mundial que se volvió viral gracias a un youtuber

Un reto viral convirtió al futbolista Tim Payne en fenómeno global antes del Mundial 2026 - tomado del perfil de Facebook de Tim Payne

Lo que comenzó como una simple propuesta en redes sociales terminó transformando la carrera y la imagen pública de Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, en la antesala del Mundial 2026.

En cuestión de días, Payne pasó de ser uno de los futbolistas más desconocidos de la competencia a convertirse en una de las figuras más comentadas del certamen mundial, todo gracias al impulso viral generado por el youtuber argentino Valen Scarsini.

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Cómo se volvió famoso en redes sociales Tim Payne

La chispa se encendió con una pregunta lanzada por el youtuber argentino en sus redes: “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?” Tras analizar las listas de convocados, el creador de contenido identificó a Tim Payne como el jugador con menos seguidores en Instagram.

La popularidad de Tim Payne en Instagram crece exponencialmente al superar los tres millones de seguidores en cuestión de horas. (Foto cortesía Instagram Tim Payne)

Bastó un video y una consigna sencilla para que miles de usuarios comenzaran a seguir al lateral neozelandés, que en apenas doce horas superó el medio millón de seguidores.

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Lo que parecía una broma colectiva se desbordó. En menos de una semana, Payne superó los 4 millones de seguidores y su caso se convirtió en uno de los temas más comentados en la previa del Mundial. El impulso incluyó canciones virales, campañas de apoyo de marcas internacionales y la participación de figuras del espectáculo y del fútbol.

Cómo fue la reacción de Payne por su repentina fama

El impacto de la campaña sorprendió incluso dentro de la concentración de Nueva Zelanda en Florida. El seleccionador Darren Bazeley reconoció que la situación se convirtió en motivo de bromas y camaradería dentro del plantel. Payne, de 32 años y con más de 50 partidos internacionales, reaccionó con humildad y agradecimiento. Publicó un video en español para sus nuevos seguidores y reconoció estar viviendo una “locura” inesperada.

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Su esposa, Michelle Peters, de origen costarricense, también se sumó al fenómeno, ayudando a Payne a responder mensajes y participando en videos virales. La familia y el entorno del jugador han sido arrastrados por la “Tim manía”, que se refleja tanto en redes como en la vida cotidiana del futbolista.

El agradecimiento de Tim Payne

El fenómeno no pasó desapercibido para el mundo de la moda y las grandes marcas. Payne, que ya era embajador de Asics cuando tenía apenas 4.000 seguidores, se convirtió en una de las caras más visibles de Puma, la firma que viste a la selección neozelandesa. Empresas como McDonalds, Domino’s, Duolingo y Canva se unieron al movimiento con mensajes y posteos de apoyo.

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El perfil de Payne, con su metro ochenta de altura, carisma y naturalidad ante las cámaras, lo posiciona como un candidato ideal para futuras campañas publicitarias. Sus looks informales, sus interacciones familiares y su discurso agradecido le han permitido conectar con un público global que trasciende el ámbito futbolístico.

La “Tim manía” en redes sociales

La viralidad alcanzó dimensiones inesperadas: Payne superó en seguidores a los All Blacks, la emblemática selección de rugby de Nueva Zelanda, y se convirtió en el futbolista más popular del país en redes sociales.

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La fiebre llegó al punto de que los aficionados celebran encontrar su cromo en los sobres del álbum oficial, y la “cumbia de Tim Payne”, nacida en Argentina, se ha instalado como himno no oficial de la previa mundialista.

El mediocampista de 32 años se convirtió en uno de los fenómenos virales de internet - crédito Wellington Phoenix

Miles de usuarios compararon al defensor con leyendas como Messi y Maradona en tono humorístico, inundando sus publicaciones de mensajes en español y memes. Payne, que juega en Wellington Phoenix, nunca había jugado un Mundial, pero ahora es una de las grandes revelaciones mediáticas del torneo.

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El caso de Tim Payne ejemplifica cómo la unión de una comunidad digital puede transformar la vida de una persona y convertir lo improbable en realidad. De cara a su debut en el Mundial, la expectativa ya no solo está puesta en su desempeño deportivo, sino en cómo gestionará la fama y el cariño de millones de nuevos seguidores.

El fenómeno Payne demuestra que en la era digital, el anonimato puede convertirse en celebridad global en cuestión de días, y que el fútbol sigue siendo un terreno fértil para historias inesperadas que unen culturas y despiertan simpatía.

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