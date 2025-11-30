30% de las pequeñas empresas en Europa quieren usar inteligencia artificial pero no saben cómo

Desde el uso de chatbots hasta grandes aplicaciones, la IA está inmersa en la cultura y trabajo de la mayoría de organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre el interés y la adopción efectiva de inteligencia artificial en las pequeñas empresas europeas se amplía, no por falta de motivación, sino por la confusión y la ausencia de orientación clara.

Según el último Digital Maturity Report elaborado por team.blue, proveedor de soluciones digitales, el 30% de las pymes reconoce que no sabe qué herramientas digitales debería emplear para iniciar su transformación tecnológica.

Qué obstaculiza que las pequeñas empresas adopten inteligencia artificial

El informe revela que la incertidumbre y el desconocimiento constituyen los principales frenos para la integración de la IA y otras tecnologías digitales en los flujos de trabajo de las pequeñas empresas.

Este fenómeno se acentúa en aquellas con más de 10 años de trayectoria, donde la resistencia a la adopción de inteligencia artificial supera el 60%. Así, la falta de claridad y confianza pesa más que el desinterés, según los datos del informe.

El 60% de las pymes con más de diez años muestra resistencia a la integración de inteligencia artificial en sus procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la saturación de opciones tecnológicas genera una sensación de agobio entre los responsables de las pymes, que no encuentran un punto de partida claro para la implementación digital.

El informe detalla que, sumado al 30% que desconoce qué herramientas utilizar, el 26% de las empresas encuestadas admite no contar con las habilidades o la confianza necesarias para dar el salto. Una de cada cinco señala la falta de tiempo o recursos como el principal obstáculo para avanzar.

Cuáles son las percepciones que tienen las pymes frente a la tecnología

La percepción de complejidad y el temor a que la tecnología consuma mucho tiempo refuerzan la reticencia. Menos de la mitad de las empresas consultadas sabe con precisión cuánto tiempo ahorra gracias a las herramientas digitales, y solo el 24% de quienes ya emplean IA logra reducir su carga laboral en más de 5 horas semanales.

Únicamente el 24% de las compañías que utiliza herramientas de IA consigue ahorrar más de 5 horas a la semana. Asimismo, la confianza en los resultados generados por inteligencia artificial sigue siendo limitada.

Solo el 24% de las empresas que utiliza inteligencia artificial logra ahorrar más de 5 horas semanales de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de las pymes confía menos en los productos de la IA que en los realizados por personas, citando preocupaciones sobre la seguridad, la precisión y la coherencia con la voz de la marca.

Adicionalmente, una cuarta parte de las empresas encuestadas no contempla incorporar IA en sus procesos, una postura muy extendida entre las compañías con mayor antigüedad, donde el 60% rechaza su uso.

Qué dicen los expertos sobre esta tendencia empresarial

El ritmo de avance de la inteligencia artificial supera la capacidad de adaptación de muchas pequeñas empresas. Así lo ha señalado Claudio Corbetta, CEO de team.blue, quien explicó que la tecnología evoluciona “más rápido de lo que muchas pequeñas empresas pueden seguir”.

Expertos destacan que la sencillez y utilidad de las soluciones tecnológicas son clave para impulsar la madurez digital en las pymes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corbetta subrayó que, aunque las pymes reconocen el potencial transformador de la IA, se enfrentan a un escenario que presupone “un nivel de madurez digital que aún no existe”.

En su opinión, simplificar el proceso de adopción es clave para que “la IA deja intimidar y se convierta en un motor de creatividad, eficiencia y crecimiento”.

Asimismo, la situación descrita se replica en el caso español. Manuela Becerra Fuentes, directora nacional de team.blue en España, indicó que la principal barrera para integrar IA es “la complejidad del proceso”. insistió en que “lo que más necesitan las pequeñas empresas para avanzar es claridad”.

Cuál es el grado de adopción de la IA por parte de las pequeñas empresas

El 42% de las pymes europeas demanda pautas claras sobre qué herramientas digitales emplear para avanzar en su digitalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las dificultades al implementar IA, la inteligencia artificial continúa ganando terreno en el tejido empresarial europeo. El informe indica que una de cada cinco pymes ya utiliza IA de forma intensiva, un tercio experimenta con distintas herramientas, y más de la mitad de las empresas consultadas considera que la IA incrementará su competitividad.

Para superar los desafíos, la mitad de las pymes encuestadas considera que una guía paso a paso facilitaría el avance, mientras que 42% demanda pautas claras sobre qué herramientas tecnológicas emplear.

El 38% valora la posibilidad de recibir formación o talleres específicos. Y, el 42% de las empresas necesita recomendaciones claras sobre qué herramientas usar.