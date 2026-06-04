Tecno

Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

Sweet PEA incorporaría cámaras y micrófonos con el objetivo de captar tanto el entorno como las necesidades del usuario

Guardar
Google icon
El dispositivo actuaría como una extensión del asistente digital habitual. REUTERS/Dado Ruvic
El dispositivo actuaría como una extensión del asistente digital habitual. REUTERS/Dado Ruvic

La empresa OpenAI estaría lista para transformar la forma en que las personas interactúan con la inteligencia artificial. El posible anuncio de Sweet PEA, unos auriculares inteligentes que funcionarían como asistentes personales manos libres, marca el inicio de una era donde los dispositivos dejarían de depender de las pantallas y pasarían a acompañar al usuario durante todo el día.

Esta innovación promete gestionar tareas cotidianas, responder a comandos de voz en tiempo real y anticipar necesidades, lo que podría cambiar radicalmente la relación entre humanos y tecnología.

PUBLICIDAD

Auriculares inteligentes que funcionan con IA

El desarrollo de Sweet PEA representa una apuesta ambiciosa: estos auriculares, que se colocan en la oreja, estarán dotados de inteligencia artificial capaz de mantener una conversación natural con el usuario.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sweet PEA serían unos auriculares inteligentes que funcionarían como asistentes personales manos libres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo actuaría como una extensión del asistente digital habitual, pero sin requerir interacción táctil ni visual. Gracias a un chip específico, Sweet PEA podrá ejecutar tareas diarias, como revisar mensajes, gestionar correos electrónicos, pedir comida, solicitar taxis o resolver consultas, todo a través de la voz.

PUBLICIDAD

Su diseño está pensado para acompañar al usuario durante toda la jornada, permitiendo recibir respuestas inmediatas y ejecutar acciones desde cualquier lugar.

Esto supone una evolución frente a los dispositivos actuales que dependen de pantallas, ya que Sweet PEA busca eliminar esa barrera y facilitar una experiencia verdaderamente manos libres. El usuario solo tendrá que hablar, y el auricular procesará las órdenes y las resolverá.

Gracias a un chip específico, Sweet PEA podrá ejecutar tareas diarias, como revisar mensajes, gestionar correos electrónicos, etc. REUTERS/Dado Ruvic
Gracias a un chip específico, Sweet PEA podrá ejecutar tareas diarias, como revisar mensajes, gestionar correos electrónicos, etc. REUTERS/Dado Ruvic

Sweet PEA incorporaría cámaras y micrófonos con el objetivo de captar tanto el entorno como las necesidades del usuario. Esta combinación de hardware y software permitirá que el dispositivo entienda contextos y brinde asistencia personalizada, adaptándose a las rutinas diarias y anticipando posibles requerimientos.

La expectativa en torno a este lanzamiento es elevada. OpenAI apuntaría a comercializar entre 40 y 50 millones de unidades en el primer año de disponibilidad global, apoyándose en la novedad del producto y en su capacidad para satisfacer una demanda creciente de tecnología que simplifica la vida cotidiana.

Asistente manos libres: cómo Sweet PEA cambiará la vida diaria

El funcionamiento de Sweet PEA se basaría en la interacción por voz, lo que elimina la necesidad de sacar el teléfono o utilizar una pantalla. El usuario puede, por ejemplo, consultar el estado del clima, enviar mensajes, organizar su agenda, comprar productos o gestionar reservas, todo sin realizar gestos ni mirar ningún dispositivo.

OpenAI apuntaría a comercializar entre 40 y 50 millones de unidades en el primer año de disponibilidad global. REUTERS/Dado Ruvic
OpenAI apuntaría a comercializar entre 40 y 50 millones de unidades en el primer año de disponibilidad global. REUTERS/Dado Ruvic

Además, Sweet PEA podría ejecutar tareas de forma proactiva, como revisar mails importantes o recordar citas, y hacerlo en tiempo real. La inteligencia artificial integrada está diseñada para aprender de los hábitos y preferencias, logrando así una experiencia personalizada que evoluciona con el uso diario.

La incorporación de cámaras y micrófonos también abre la puerta a nuevas formas de interacción, ya que el dispositivo no solo responderá a comandos, sino que también podrá entender el contexto en el que se encuentra el usuario.

Por ejemplo, si detecta que el usuario está en una reunión, podría silenciar notificaciones o filtrar las alertas más urgentes, optimizando la gestión del tiempo y la atención.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sweet PEA integraría cámaras y micrófonos diseñados para registrar el ambiente y detectar las demandas del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las características más disruptivas de Sweet PEA se encuentra en su potencial para anticiparse a las acciones del usuario. Según los planes de OpenAI, en el futuro estos auriculares podrían ejecutar tareas sin que la persona tenga que formular una orden verbal.

Para avanzar en este tipo de desarrollos, la empresa habría invertido 250 millones de dólares en Merge Labs, una compañía dedicada a la creación de sistemas que conectan el cerebro humano con computadoras, una tecnología que recuerda a los proyectos de Neuralink.

Cuándo sería el lanzamiento de los auriculares Sweet PEA de OpenAI

El lanzamiento oficial de Sweet PEA está previsto para la segunda mitad del año. Aunque OpenAI mantiene un alto nivel de secreto en torno a las características finales del producto, la noticia ya genera gran expectativa en el mercado tecnológico.

OpenAI es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA). REUTERS/Bhawika Chhabra
OpenAI es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA). REUTERS/Bhawika Chhabra

El objetivo de vender entre 40 y 50 millones de unidades durante el primer año refleja la confianza de la empresa en el atractivo de la propuesta y la demanda de dispositivos que integren inteligencia artificial de forma directa y cotidiana.

La combinación de asistencia personalizada, interacción manos libres y capacidad de aprendizaje continuo posiciona a Sweet PEA como un posible referente dentro de la nueva generación de productos tecnológicos.

Temas Relacionados

OpenAISweet PEAIAPantallasLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el litio de las baterías se está volviendo una amenaza para los océanos

El uso masivo de litio en baterías plantea nuevos riesgos ambientales para la vida marina

Por qué el litio de las baterías se está volviendo una amenaza para los océanos

Este fue primer mundial de fútbol donde se usaba el Nokia 1100

En la antesala del Mundial 2026, la memoria colectiva revive cómo el Nokia 1100 y otros celulares básicos moldearon otra forma de vivir el fútbol hace dos décadas

Este fue primer mundial de fútbol donde se usaba el Nokia 1100

Más de 28.000 robots humanoides ya tienen DNI: así funciona este inédito sistema de identificación

El nuevo sistema permite saber de inmediato dónde se fabricó la máquina, quién es el fabricante y a qué modelo pertenece

Más de 28.000 robots humanoides ya tienen DNI: así funciona este inédito sistema de identificación

Cómo descargar los audios que te envían por mensaje directo en Instagram sin riesgos

La primera opción, dirigida a quienes usan el teléfono móvil, consiste en aprovechar la herramienta de grabación de pantalla

Cómo descargar los audios que te envían por mensaje directo en Instagram sin riesgos

Cómo se verían los Saja Boys y las Guerreras K-pop con ‘look’ latino, según la IA

La inteligencia artificial reimaginó la escenografía de los personajes de la popular película de Netflix

Cómo se verían los Saja Boys y las Guerreras K-pop con ‘look’ latino, según la IA

DEPORTES

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

Se oficializó el cronograma de los octavos de la Libertadores y los playoffs de la Sudamericana: la alarma en Boca por el Mundial

La divertida promesa que cumplió el padre de Franco Colapinto: “Hijo, te pido mil disculpas”

La decisión clave en el Autódromo de Buenos Aires para avanzar en las obras detrás del sueño de albergar la Fórmula 1

Lo mejor de la práctica abierta de la Selección en Kansas City: el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

TELESHOW

La palabra de Araceli González sobre la posibilidad de un acercamiento con Griselda Siciliani

La palabra de Araceli González sobre la posibilidad de un acercamiento con Griselda Siciliani

Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

La decisión de Fede Bal para intenta cerrar el escándalo con Barbie Vélez

Trueno reveló la romántica forma en la que le propuso ser novios a Teresa Prettel: “No pude aguantar más de tres meses”

Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, sobre la herencia musical de su padre: “La gente llora”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Discusión por una camisa terminó en violento ataque entre estudiantes dentro de la UNAG

Honduras: Discusión por una camisa terminó en violento ataque entre estudiantes dentro de la UNAG

Historia de la crisis en la “Edad Dorada”: una economía con magnates, desigualdad y resentimiento social

“Gato Negro”, sospechoso del ataque que dejó 20 personas muertas en Honduras, rompe el silencio tras captura

El pasaporte electrónico dominicano recibe respaldo global de la Organización de Aviación Civil Internacional

Migración hondureña exige vacuna contra el sarampión para viajar a países con circulación activa del virus