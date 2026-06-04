Adiós a las pantallas: el nuevo invento de OpenAI que ‘viviría’ en tu oreja y organizaría tu vida

El dispositivo actuaría como una extensión del asistente digital habitual. REUTERS/Dado Ruvic

La empresa OpenAI estaría lista para transformar la forma en que las personas interactúan con la inteligencia artificial. El posible anuncio de Sweet PEA, unos auriculares inteligentes que funcionarían como asistentes personales manos libres, marca el inicio de una era donde los dispositivos dejarían de depender de las pantallas y pasarían a acompañar al usuario durante todo el día.

Esta innovación promete gestionar tareas cotidianas, responder a comandos de voz en tiempo real y anticipar necesidades, lo que podría cambiar radicalmente la relación entre humanos y tecnología.

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Auriculares inteligentes que funcionan con IA

El desarrollo de Sweet PEA representa una apuesta ambiciosa: estos auriculares, que se colocan en la oreja, estarán dotados de inteligencia artificial capaz de mantener una conversación natural con el usuario.

Sweet PEA serían unos auriculares inteligentes que funcionarían como asistentes personales manos libres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dispositivo actuaría como una extensión del asistente digital habitual, pero sin requerir interacción táctil ni visual. Gracias a un chip específico, Sweet PEA podrá ejecutar tareas diarias, como revisar mensajes, gestionar correos electrónicos, pedir comida, solicitar taxis o resolver consultas, todo a través de la voz.

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Su diseño está pensado para acompañar al usuario durante toda la jornada, permitiendo recibir respuestas inmediatas y ejecutar acciones desde cualquier lugar.

Esto supone una evolución frente a los dispositivos actuales que dependen de pantallas, ya que Sweet PEA busca eliminar esa barrera y facilitar una experiencia verdaderamente manos libres. El usuario solo tendrá que hablar, y el auricular procesará las órdenes y las resolverá.

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Gracias a un chip específico, Sweet PEA podrá ejecutar tareas diarias, como revisar mensajes, gestionar correos electrónicos, etc. REUTERS/Dado Ruvic

Sweet PEA incorporaría cámaras y micrófonos con el objetivo de captar tanto el entorno como las necesidades del usuario. Esta combinación de hardware y software permitirá que el dispositivo entienda contextos y brinde asistencia personalizada, adaptándose a las rutinas diarias y anticipando posibles requerimientos.

La expectativa en torno a este lanzamiento es elevada. OpenAI apuntaría a comercializar entre 40 y 50 millones de unidades en el primer año de disponibilidad global, apoyándose en la novedad del producto y en su capacidad para satisfacer una demanda creciente de tecnología que simplifica la vida cotidiana.

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Asistente manos libres: cómo Sweet PEA cambiará la vida diaria

El funcionamiento de Sweet PEA se basaría en la interacción por voz, lo que elimina la necesidad de sacar el teléfono o utilizar una pantalla. El usuario puede, por ejemplo, consultar el estado del clima, enviar mensajes, organizar su agenda, comprar productos o gestionar reservas, todo sin realizar gestos ni mirar ningún dispositivo.

OpenAI apuntaría a comercializar entre 40 y 50 millones de unidades en el primer año de disponibilidad global. REUTERS/Dado Ruvic

Además, Sweet PEA podría ejecutar tareas de forma proactiva, como revisar mails importantes o recordar citas, y hacerlo en tiempo real. La inteligencia artificial integrada está diseñada para aprender de los hábitos y preferencias, logrando así una experiencia personalizada que evoluciona con el uso diario.

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La incorporación de cámaras y micrófonos también abre la puerta a nuevas formas de interacción, ya que el dispositivo no solo responderá a comandos, sino que también podrá entender el contexto en el que se encuentra el usuario.

Por ejemplo, si detecta que el usuario está en una reunión, podría silenciar notificaciones o filtrar las alertas más urgentes, optimizando la gestión del tiempo y la atención.

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Sweet PEA integraría cámaras y micrófonos diseñados para registrar el ambiente y detectar las demandas del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las características más disruptivas de Sweet PEA se encuentra en su potencial para anticiparse a las acciones del usuario. Según los planes de OpenAI, en el futuro estos auriculares podrían ejecutar tareas sin que la persona tenga que formular una orden verbal.

Para avanzar en este tipo de desarrollos, la empresa habría invertido 250 millones de dólares en Merge Labs, una compañía dedicada a la creación de sistemas que conectan el cerebro humano con computadoras, una tecnología que recuerda a los proyectos de Neuralink.

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Cuándo sería el lanzamiento de los auriculares Sweet PEA de OpenAI

El lanzamiento oficial de Sweet PEA está previsto para la segunda mitad del año. Aunque OpenAI mantiene un alto nivel de secreto en torno a las características finales del producto, la noticia ya genera gran expectativa en el mercado tecnológico.

OpenAI es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA). REUTERS/Bhawika Chhabra

El objetivo de vender entre 40 y 50 millones de unidades durante el primer año refleja la confianza de la empresa en el atractivo de la propuesta y la demanda de dispositivos que integren inteligencia artificial de forma directa y cotidiana.

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La combinación de asistencia personalizada, interacción manos libres y capacidad de aprendizaje continuo posiciona a Sweet PEA como un posible referente dentro de la nueva generación de productos tecnológicos.