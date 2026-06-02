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Las gafas de Apple desafiarían a las ópticas convencionales antes que a Meta

Las gafas contarían con cámaras de forma ovalada, dispuestas verticalmente, y estarían disponibles en al menos cuatro estilos distintos

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gafas de Apple - lentes - gafas - Apple - tecnología - 1 de junio
El objetivo central de Apple sería ofrecer unas gafas atractivas y funcionales. (Composición Infobae: REUTERS/Abdul Saboor / AppleTrack)

El lanzamiento previsto de las gafas de Apple apunta a transformar el mercado óptico tradicional, situando a la compañía como competidor directo de las ópticas convencionales y no únicamente de otras tecnológicas como Meta, según un informe de Mark Gurman.

La estrategia de Apple buscaría que cualquier persona que hoy acude a una óptica para comprar unas gafas graduadas, en el futuro considere primero la opción de un modelo de Apple, gracias a su diseño, integración con el iPhone y una experiencia de usuario diferenciada.

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Esta apuesta se apoya en la experiencia adquirida con otros productos, como el Apple Watch, donde la estética y la funcionalidad han conseguido cambiar hábitos de consumo en segmentos muy consolidados.

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Así lucirían las gafas de Apple. (AppleTrack)

Gafas inteligentes de Apple: una amenaza para las ópticas tradicionales

La llegada de las gafas de Apple, esperada para finales de 2027, representa un desafío directo al modelo de negocio que han mantenido las ópticas durante décadas.

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A diferencia de otras tecnológicas que centran sus propuestas en la innovación de funciones avanzadas, la estrategia de Apple no se basaría únicamente en la incorporación de inteligencia artificial o nuevas capacidades tecnológicas.

El objetivo central sería ofrecer unas gafas atractivas y funcionales, que cualquier usuario de iPhone pueda considerar como una alternativa real a las monturas convencionales que se adquieren en ópticas físicas.

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De esta manera, las gafas se conectarían directamente con el iPhone, permitiendo que ambas dispositivos funcionen de forma integrada. (AppleTrack)

Esta aproximación se traduce en una propuesta de valor muy clara: las gafas de Apple estarían disponibles en un rango de precio entre 200 y 500 dólares, ubicándose dentro del segmento habitual de gasto para un usuario promedio que renueva sus gafas cada pocos años.

Con esto, Apple se posicionaría no solo como rival de Meta y sus Ray-Ban inteligentes, sino como una opción directa frente a gigantes de la industria óptica como EssilorLuxottica y Safilo Group.

El mercado mundial de gafas, valorado en aproximadamente 200.000 millones de dólares anuales, constituye un área de oportunidad considerable para Apple. A diferencia de la competencia, la apuesta de la marca reside en la integración con su ecosistema y en la capacidad de ofrecer una experiencia coherente para los usuarios que ya poseen productos de la compañía, especialmente el iPhone.

Una de las características principales de los lentes inteligentes Ray-Ban Meta es su capacidad para grabar videos y tomar fotos en primera persona en modo manos libres. REUTERS/Manuel Orbegozo
Una de las características principales de los lentes inteligentes Ray-Ban Meta es su capacidad para grabar videos y tomar fotos en primera persona en modo manos libres. REUTERS/Manuel Orbegozo

Características y diseño de las gafas de Apple

Según el informe de Gurman, el desarrollo de estas gafas implicó un retraso respecto al calendario inicial. Aunque el plan era presentarlas a finales de 2026 y comercializarlas a principios de 2027, la tecnología de Visual Intelligence de Apple aún no estaba lista.

La compañía prefirió postergar su lanzamiento para garantizar un producto sólido, manteniendo así la filosofía de priorizar la calidad sobre la inmediatez, como ocurrió previamente con el Apple Watch y los primeros AirPods.

En cuanto al diseño, las gafas de Apple contarían con cámaras de forma ovalada, dispuestas verticalmente, y estarían disponibles en al menos cuatro estilos distintos, que irían desde monturas grandes y rectangulares hasta opciones más pequeñas. La paleta de colores incluiría negro, azul océano y marrón claro, lo que permitirá a los usuarios elegir entre distintas variantes según sus preferencias personales.

Apple buscaría que quienes compran gafas graduadas en ópticas piensen primero en sus modelos. REUTERS/Abdul Saboor
Apple buscaría que quienes compran gafas graduadas en ópticas piensen primero en sus modelos. REUTERS/Abdul Saboor

Las funciones inteligentes incorporarían altavoces, micrófonos y una versión adaptada de Siri, capaz de ofrecer indicaciones de navegación a pie, gestionar llamadas y leer notificaciones en voz alta. La integración total con el iPhone será el eje central de la experiencia, reforzando la idea de que las gafas pueden convertirse en un accesorio cotidiano para quienes ya usan productos de Apple.

Aunque podría pensarse que las nuevas gafas de Apple entrarán a competir directamente con las Ray-Ban de Meta y futuras propuestas de Google, la estrategia de Apple apuntaría en otra dirección. El verdadero objetivo es conquistar a quienes hoy recurren a las ópticas convencionales, desplazando a marcas tradicionales y modificando el hábito de compra en el sector.

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