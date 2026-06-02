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Qué es Gemini Spark, cómo funciona y todo lo que puedes hacer con la nueva herramienta de Google

La nueva herramienta de Google puede gestionar correos, organizar archivos, programar tareas y ejecutar acciones de forma autónoma incluso cuando el usuario no está conectado

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Gemini Spark es el nuevo agente de IA de Google.
Gemini Spark es el nuevo agente de IA de Google.

Google ha presentado Gemini Spark, un nuevo agente de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas de forma autónoma en nombre de los usuarios. Integrado dentro de la aplicación de Gemini, este sistema busca ir más allá de los chatbots tradicionales al ejecutar acciones complejas, gestionar procesos en segundo plano y trabajar incluso cuando el usuario no está utilizando su dispositivo.

La herramienta representa uno de los pasos más ambiciosos de Google en la carrera por los agentes de IA, una nueva generación de sistemas capaces de tomar instrucciones, planificar múltiples pasos y completar tareas utilizando aplicaciones y servicios conectados. A diferencia de los asistentes conversacionales convencionales, Gemini Spark puede mantenerse activo durante horas o días hasta completar un objetivo.

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Su lanzamiento también refleja una tendencia creciente en la industria tecnológica, donde empresas como Google buscan desarrollar asistentes capaces de actuar de manera más autónoma y convertirse en una especie de secretario digital para usuarios y empresas.

Gemini Spark es el agente de IA por el que Google apuesta por la automatización.
Gemini Spark es el agente de IA por el que Google apuesta por la automatización.

Qué es Gemini Spark

Gemini Spark es un agente de inteligencia artificial integrado en Gemini que puede ejecutar tareas sin supervisión constante. Un agente de IA es un sistema que no solo responde preguntas, sino que también puede actuar, tomar decisiones dentro de límites definidos y utilizar herramientas digitales para alcanzar un objetivo específico.

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La principal diferencia respecto a los chatbots tradicionales es que estos suelen responder una solicitud y finalizar la interacción. Spark, en cambio, puede continuar trabajando en segundo plano después de recibir una instrucción.

Por ejemplo, un usuario puede pedirle que organice documentos, revise correos electrónicos, prepare un informe o gestione determinadas tareas administrativas. El sistema analizará la petición, utilizará las aplicaciones autorizadas y completará el proceso de forma autónoma.

Sundar Pichai, con gafas y suéter oscuro, de pie frente a una gran pantalla que muestra el logo "Gemini Spark" y la interfaz de una aplicación
Sundar Pichai, CEO de Google, presenta Gemini Spark en el escenario de Google I/O '26, mostrando la interfaz de usuario de la nueva herramienta de inteligencia artificial.

Google asegura que la herramienta está diseñada para mantener al usuario en control de las acciones más sensibles. Por ello, determinadas operaciones consideradas de alto riesgo requerirán una aprobación explícita antes de ejecutarse.

Cómo funciona el nuevo agente de Google

Uno de los aspectos más llamativos de Gemini Spark es que no depende directamente del dispositivo donde se utiliza. En lugar de ejecutarse localmente en un teléfono o computadora, funciona en infraestructura de nube mediante máquinas virtuales gestionadas por Google.

Gracias a este enfoque, el agente puede seguir trabajando aunque el usuario cierre la aplicación, apague el ordenador o bloquee el teléfono.

La herramienta opera sobre el modelo Gemini 3.5 y puede conectarse con distintas aplicaciones del ecosistema de Google mediante interfaces de programación o API. Entre ellas se encuentran Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, YouTube y Google Maps.

Ilustración plana: logo de Google central, logos de Gemini y Google Cloud, y chips en círculos concéntricos. Líneas de colores conectan todo, sobre fondo azul claro y blanco, con flecha roja ascendente.
Gemini Spark no se ejecutará de manera local, sino a través de los servidores de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas conexiones no se activan automáticamente. Cada usuario decide qué servicios autoriza para que Spark pueda acceder a ellos.

Además, el agente puede utilizar un navegador remoto para interactuar con páginas web externas. Esto le permite realizar acciones fuera del ecosistema de Google, como buscar información, comparar productos o completar determinados procesos en línea.

Qué tareas puede realizar Gemini Spark

El objetivo de Spark es automatizar actividades que normalmente requieren múltiples pasos y tiempo por parte del usuario.

Entre sus capacidades se encuentran resumir correos electrónicos, organizar archivos almacenados en Google Drive, crear documentos y presentaciones, gestionar calendarios y coordinar reuniones.

También puede extraer información de mensajes de correo electrónico y trasladarla a hojas de cálculo, generar informes automáticos y crear estructuras organizadas de carpetas y documentos.

Otra de sus funciones destacadas es la posibilidad de programar tareas recurrentes. Por ejemplo, un usuario puede pedir que cada lunes revise la bandeja de entrada, identifique mensajes importantes y genere una lista de prioridades para la semana.

Google revela los nuevos planes de Gemini.
Gemini Spark puede realizar tareas de manera autónoma.

Asimismo, Spark puede aprender comportamientos personalizados. Google denomina a estas automatizaciones “Skills”, habilidades que permiten al sistema replicar procesos específicos definidos por el usuario.

Esto abre la puerta a tareas más avanzadas, como redactar correos siguiendo un estilo determinado, organizar gastos domésticos, preparar planes de viaje a partir de cadenas de mensajes o anticipar pagos futuros mediante el análisis de facturas anteriores.

Quién puede usar Gemini Spark

Por ahora, Gemini Spark está disponible exclusivamente para los suscriptores de Google AI Ultra, el plan más avanzado de inteligencia artificial de la compañía.

Además, la herramienta se encuentra en fase beta y solo puede utilizarse en Estados Unidos. Google todavía no ha anunciado una fecha oficial para su llegada a otros mercados o idiomas.

Google revela sus nuevos planes y funciones de su IA.
Gemini Spark podrá ser usado por usuarios de Google AI Ultra.

Cuando la expansión internacional se concrete, la empresa prevé que Spark esté disponible tanto en la versión web de Gemini como en las aplicaciones para Android y iPhone. También existen planes para integrarlo directamente en el navegador Chrome.

Con esta apuesta, Google busca posicionarse en una nueva etapa de la inteligencia artificial: la de los agentes capaces de actuar de forma autónoma y gestionar tareas digitales completas, un terreno que podría transformar la manera en que las personas interactúan con la tecnología en los próximos años.

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