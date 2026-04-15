El cambio que todos esperaban: YouTube eliminará anuncios en momentos clave de los directos

YouTube eliminará los anuncios durante las transmisiones en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube anunció una nueva función que permitirá eliminar automáticamente los anuncios en momentos clave de las transmisiones en vivo. La herramienta detecta cuándo la actividad en el chat alcanza su punto máximo y suspende la publicidad en ese instante, con el objetivo de evitar interrupciones en la interacción entre creadores y audiencia.

La medida forma parte de una serie de cambios orientados a mejorar la experiencia en YouTube Live, especialmente en escenarios donde la participación en tiempo real es intensa. Según explicó la plataforma en su blog oficial, la función busca preservar la dinámica del directo y mantener la “energía colectiva” que se genera en los momentos de mayor interacción.

Cómo funciona la eliminación de anuncios

El sistema analiza el comportamiento del chat en tiempo real y, cuando detecta picos significativos de actividad, desactiva los anuncios automáticamente para todos los espectadores. Esto evita que los usuarios sean interrumpidos justo cuando ocurre un momento relevante en la transmisión, como una reacción masiva, un anuncio importante o una interacción destacada del creador.

YouTube desactivará los anuncios durante los directos cuando la interacción en chat esté en su punto máximo.

Sin embargo, esta función no estará activa en todos los casos. Solo se aplicará en canales que tengan habilitados los anuncios automáticos, y su activación dependerá de los niveles de participación detectados por el sistema.

Aunque representa un cambio en la lógica publicitaria de la plataforma, YouTube aclara que se trata de una medida puntual. Los anuncios seguirán formando parte del modelo de monetización, pero se ajustarán para no afectar los momentos más importantes del directo.

Incentivos sin anuncios para usuarios activos

Además de la detección automática, la plataforma introdujo una segunda vía para eliminar anuncios durante los directos. Los usuarios que apoyen económicamente a los creadores mediante herramientas como Super Chat, Super Stickers o regalos virtuales recibirán ventanas sin publicidad.

Los usuarios que donen durante la transmisión, tampoco recibirán publicidad.

Estas pausas se activarán inmediatamente después de la compra, lo que permite continuar disfrutando del contenido sin interrupciones. La medida busca incentivar la participación y el apoyo directo a los creadores, al tiempo que mejora la experiencia del usuario.

Más funciones para creadores y audiencia

La actualización no se limita a la gestión de anuncios. YouTube también ha ampliado las opciones de interacción en sus transmisiones en vivo. Una de las novedades es la posibilidad de enviar regalos virtuales desde dispositivos móviles en transmisiones horizontales, una función que hasta ahora estaba enfocada principalmente en formatos verticales.

Por el momento, esta opción está disponible en mercados seleccionados como Canadá, Corea, Indonesia, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda, aunque se espera que su alcance se amplíe progresivamente.

YouTube también actualizará la manera en que se envían regalos durante la transmisión en vivo.

Otra de las incorporaciones relevantes es la capacidad de transmitir en formato vertical y horizontal de manera simultánea. Esta función permite que todos los espectadores participen en un único chat compartido, independientemente del formato desde el que estén viendo el contenido.

Lo que viene en YouTube Live

La compañía adelantó que continuará desarrollando nuevas herramientas para mejorar la experiencia en directos. Entre ellas se encuentran opciones de personalización en Live Studio, como el recorte vertical de video y el uso de múltiples claves de transmisión.

Estos cambios reflejan una estrategia centrada en fortalecer la interacción en tiempo real, un aspecto clave en la evolución de las plataformas de contenido en vivo.

Las transmisiones ya no se harán unicamente en formato horizontal, también podrá hacerse de manera vertical.

Con la eliminación de anuncios en momentos críticos, YouTube busca equilibrar su modelo de negocio con una experiencia más fluida para los usuarios. La medida responde a una demanda recurrente de la comunidad, que durante años ha señalado las interrupciones publicitarias como uno de los principales problemas en las transmisiones en directo.