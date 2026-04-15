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Francisco Cerúndolo sostiene la ilusión argentina en el ATP 500 de Múnich: rival, hora y cómo ver el partido por los octavos de final

El argentino mejor ubicado en el ranking ATP buscará meterse entre los ocho mejores en Alemania. Viene de un sólido debut y con la misión de ser protagonista en la gira europea sobre polvo de ladrillo

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Francisco Cerúndolo es uno de los jugadores más peligrosos en polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)
Francisco Cerúndolo es uno de los jugadores más peligrosos en polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Luego de que el tenis argentino se quedara sin representantes en el torneo Conde de Godó, en Barcelona, Francisco Cerúndolo es la esperanza nacional para el resto de la semana en la élite del tour: este jueves, irá por el pasaje a cuartos de final del ATP 500 de Múnich.

Su rival será el neerlandés Botic van de Zandschulp. El partido arrancará a las 06.00 (hora argentina) y tendrá transmisión en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium.

Cerúndolo, número 19 del ranking mundial y quinto favorito, llega a esta instancia tras un debut convincente en el certamen alemán. Pese a la diferencia de jerarquía sobre el indio Sumit Nagal (292°), al que superó con claridad por 6-2 y 6-2, el argentino mostró solidez desde el fondo de la cancha y ratificó que su derecha puede llevarlo lejos en la gira europea de polvo de ladrillo.

El siguiente desafío, a priori, no parece sencillo. Van de Zandschulp (49°) es un jugador con experiencia en este tipo de escenarios, y cuenta con un tenis versátil que puede complicar desde distintos sectores de la cancha. Con buen servicio y capacidad para acelerar con su derecha, el neerlandés representa una prueba exigente para las aspiraciones del argentino en Múnich.

Para Cerúndolo, la gira sobre polvo de ladrillo representa una de las etapas más importantes de la temporada. No solo por afinidad con las superficies lentas, sino también por la cantidad de puntos en juego en torneos como este ATP 500, los Masters 1000 de Madrid y Roma y, desde luego, Roland Garros.

Fran busca consolidarse dentro del Top 20 y dar un salto de calidad que lo acerque a los mejores del mundo. Para ello deberá defender con éxito la abultada cosecha -más de 800 puntos- lograda en 2025 en la etapa del tour que desemboca en el segundo Grand Slam del año.

Francisco Cerúndolo en el Chile Open
Francisco Cerúndolo busca hacerse fuerte en la gira europea

El presente de Cerúndolo se enmarca en un gran momento colectivo del tenis argentino, que tiene a 10 jugadores en el Top 100. En ese escenario, el porteño aparece como el principal referente de la actual generación.

Este jueves, tendrá enfrente a un rival con buenos antecedentes y que buscará imponer su juego para cortar el envión del argentino.

El antecedente más reciente de Van de Zandschulp frente a un tenista nacional fue en la primera semana de abril, cuando cayó frente a Mariano Navone (44°) por 5-7, 7-6 (3) y 7-5 en las semifinales del ATP 250 de Bucarest.

En ese encuentro, el neerlandés tuvo tres match points que no logró capitalizar. Al día siguiente, La Nave se impuso en la definición ante el español Daniel Mérida (104°) por 6-2, 4-6 y 7-5, y alzó el primer título de su carrera en el circuito principal.

El ATP 500 de Múnich reparte 2.561.110 euros en premios y tiene al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, como máximo favorito y posible rival de Cerúndolo en cuartos. En la edición pasada, el argentino alcanzó las semifinales, donde fue derrotado por el Top 10 estadounidense Ben Shelton.

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