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Perú apuesta a los F-16 y se endeuda por USD 3.500 millones para tener la Fuerza Aérea más moderna de Sudamérica

El Gobierno de Perú confirmó la adquisición de veinticuatro F-16 Block 70 y una inversión inédita para reemplazar su flota obsoleta. El análisis de Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía revela el trasfondo financiero y geopolítico de la mayor modernización aérea regional

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En su columna para Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont detalló que el Gobierno de Perú oficializó la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70, una operación valuada en USD 3.500 millones que busca posicionar al país a la vanguardia tecnológica militar en Sudamérica.

Junto al equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Serbin Pont expuso: “Se anunció el día de ayer, por medio de lo que es la Agencia de Compra de Fuerzas Armadas de Perú, que se había realizado oficialmente la selección de los aviones de combate F-16 C de Block 70, después de un proceso de selección que ya lleva casi 14 años”.

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La licitación histórica que cambió el tablero regional

El especialista subrayó que “ese proceso de evaluación contempló una diversidad de aviones de combate y esa lista se fue reduciendo a tres aeronaves principales: los F-16, los Gripen producidos en Brasil y seleccionados recientemente por Colombia, y los Rafale F4 fabricados en Francia”. Según Serbin Pont, “el año pasado se había dado a entender que Perú se iba a volcar hacia los Gripen”, pero la crisis política que atravesó la presidenta Dina Boluarte frenó la firma del contrato.

Perú envía avión militar a Chile para apoyar aeronave varada tras operación en la Antártida
La decisión del Gobierno peruano implica un fuerte endeudamiento estatal como costo para alcanzar la superioridad tecnológica militar en Sudamérica

“La compra representa un contrato de 3.500 millones de dólares, lo que se va a ejecutar en varias fases”, precisó el analista, y agregó: “La primera fase es un contrato inicial de 12 F-16, 10 monoplazas y dos biplazas, que va a tener un costo de 1.580 millones de dólares. Ese es un contrato directo entre la Fuerza Aérea de Perú y Lockheed Martin”.

La operación también incluye “otro contrato de 420 millones de dólares con Foreign Military Sales, las ventas de material militar por parte de los Estados Unidos, para equipamiento logístico en tierra, repuestos, soporte, capacitación y un avión de reabastecimiento en vuelo”.

Deuda y geopolítica: el costo de la superioridad aérea

Serbin Pont remarcó el impacto financiero de la decisión: “Acá ha habido un endeudamiento por parte del Gobierno peruano para poder llevar adelante la adquisición”.

La operación busca reemplazar una flota envejecida: “Allá por los años 90 la Fuerza Aérea de Perú compró viejos MiG-29 a Bielorrusia, sin consultar a los rusos, y terminaron sin soporte técnico. Las otras aeronaves eran los Mirage 2000, con 40 años de servicio y sin buenos prospectos de modernización”.

La operación se ejecutará en fases, con la primera etapa incluyendo 12 F-16 nuevos y un contrato directo con Lockheed Martin por USD 1.580 millones (REUTERS)
La operación se ejecutará en fases, con la primera etapa incluyendo 12 F-16 nuevos y un contrato directo con Lockheed Martin por USD 1.580 millones (REUTERS)

Para el analista, la urgencia se explica en el contexto de “un conflicto fronterizo vigente con Chile”, recordando que “la última guerra convencional que tuvimos en el continente fue entre Perú y Ecuador en 1995, la Guerra del Cenepa”. La compra, entonces, responde a “la prioridad de modernizar las capacidades militares ante un escenario de riesgo permanente”.

Efecto dominó: Chile evalúa dar el salto al F-35

La decisión peruana también genera presión en la región. “Algunos están diciendo que si Perú ya tiene F-16, como tiene la Fuerza Aérea chilena, es el momento de que Chile compre F-35 y sea el primer país en América Latina con cazas de quinta generación”, explicó Serbin Pont. El contrato con Lockheed Martin, que debe firmarse este viernes, está bajo la lupa regional por la demanda global de estos aviones de combate.

“Estos tienen que salir de fábrica y hay un montón de clientes queriendo comprarlos. Se puede demorar algunos años hasta que se puedan adquirir”, advirtió el analista.

La comparación con Argentina surgió de inmediato en el estudio: “Nosotros no estábamos para gastarnos 10 veces lo que terminábamos gastando en aviones”, reconoció. Según Serbin Pont, “Argentina tiene una variante vieja modernizada, pero estos F-16 peruanos son nuevos de fábrica”.

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