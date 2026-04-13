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Un especialista en Inteligencia Artificial aseguró que “si no la usás, quedás afuera del mercado laboral y de la vida”

En diálogo con Infobae al Mediodía, el especialista Fredi Vivas analizó el avance de la Inteligencia Artificial, su impacto en el empleo y la urgencia de adquirir nuevas competencias para no quedar excluido

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Fredi Vivas remarca que la IA no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para potenciar las virtudes humanas

En una entrevista en Infobae en Vivo, Fredi Vivas destacó que la inteligencia artificial se consolida como una herramienta indispensable que transforma la vida y el trabajo en Argentina, obligando a repensar tanto la educación como el rol de las habilidades humanas.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Vivas remarcó que la IA “no es un fantasma al que hay que temer”, sino una oportunidad para “acelerar nuestras virtudes”.

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El aporte de la inteligencia artificial y la brecha humano-máquina

Según Vivas, la clave está en identificar qué tareas resultan insustituibles para los humanos y cuáles pueden potenciarse con IA: “Creé una matriz en mi libro sobre lo que un humano es muy bueno haciendo, en lo que una máquina es muy buena y dónde se podrían complementar”.

Explicó que la IA supera a las personas en el análisis de datos, la velocidad de procesamiento y las tareas repetitivas, pero subrayó: “Si ponés una máquina a hacer cosas netamente del mundo humano, por ejemplo, la empatía o las cuestiones de los sentimientos, no lo puede hacer un algoritmo a todo eso”.

Dos personas sentadas en un escritorio compartido en una oficina luminosa. Una mujer usa una laptop con gráficos, y un hombre la observa. Hay tazas y documentos.
El uso de IA en el ámbito militar genera preocupación en organizaciones como Stop Killer Robots, que piden límites a la autonomía de las máquinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivas alertó sobre el error de intentar automatizar todo: “No siempre es virtuoso eso. Ya se ve en algunos casos donde la gente prueba cosas y después dice: ‘Che, no sé si vayamos para atrás, porque esto me parece que no funciona así’”.

Los desafíos éticos y el rol del humano en la toma de decisiones

Consultado sobre el temor al avance autónomo de las máquinas, Vivas recordó: “Hay un concepto muy interesante que se llama humano en el loop, que sería tener un humano tomando la decisión final”. Sin embargo, advirtió que la velocidad de los sistemas plantea dilemas nuevos: “¿El humano va a estar a la altura de la velocidad con la que tiene que tomar una decisión? Esto es nuevo”.

Al abordar el uso militar de la tecnología, Vivas citó a organizaciones internacionales y la campaña Stop Killer Robots, que advierten sobre los riesgos de sistemas autónomos: “Evitemos que existan máquinas con autonomía para tomar decisiones de este tipo”.

Para Vivas, la IA es ya parte de la vida cotidiana: “Si no usás la inteligencia artificial estás afuera del mercado laboral, de la vida”. Pese a la resistencia que subsiste en algunos ámbitos, como las aulas, señaló: “Estamos en una etapa donde hay idas y vueltas, porque son aprendizajes también”.

Persona sentada en banco de parada de bus, mirando su celular. Viste ropa de oficina, con fondo urbano borroso y luz de atardecer proyectando sombras.
La inteligencia artificial transforma la educación y el trabajo en Argentina, impulsando la necesidad de nuevas competencias digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la IA en la educación y las habilidades blandas

Analizando la relación entre la tecnología y la formación, Vivas sostuvo: “Las empresas están desesperadas por buscar talento joven que tenga ganas de entrar y romperla en el buen sentido, hacer cosas nuevas, innovar”.

Desmitificó la idea de que los jóvenes no podrán ingresar al mercado laboral por falta de experiencia: “Hoy tenés un montón de herramientas donde se lo ponés al lado de un chico que recién entra a laburar y pasa a ser junior de un año para aprender, pasa a ser un tipo semi-senior en tres meses”.

Frente al avance tecnológico, advirtió sobre el riesgo inverso: “Si no te adaptás y te aggiornás, podés pasar de ser semi-senior a ser junior en poco tiempo”. El concepto de alfabetización digital y en inteligencia artificial, promovido por UNESCO, resulta esencial para Vivas: “Hay que plantearse una currícula de estudio para acompañar a todo el mundo en ese camino de aprendizaje”.

Primer plano de una mano humana extendiéndose hacia una mano transparente formada por circuitos brillantes de color azul y verde sobre un fondo gris liso.
El especialista en inteligencia artificial Fredi Vivas advierte que no usar IA implica quedar excluido del mercado laboral y de la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las habilidades blandas, alertó: “Un adolescente hoy de 19 años está criado por la inteligencia artificial, básicamente”. Mencionó el riesgo de que los jóvenes, aunque dominen la tecnología, presenten déficits en comunicación, sociabilidad y autoestima: “La tendencia es que a los chicos les cuesta tener una conversación, argumentar, prefieren encerrarse a salir”.

A modo de cierre, Vivas propuso repensar la convivencia entre lo digital y lo analógico: “No hay un solo mundo, no es digital o analógico, sino que es cómo hacemos convivir esos mundos sanamente”.

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