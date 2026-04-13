Ventajas ocultas de los auriculares con cable: cinco argumentos para preferirlos

Los modelos con cable no dependen de baterías que se degradan con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena era de los dispositivos inalámbricos, la industria tecnológica ha presionado a los usuarios para adoptar auriculares Bluetooth, eliminando los clásicos puertos jack de 3.5 mm en la mayoría de los teléfonos. Sin embargo, la preferencia por los auriculares con cable persiste y no solo por nostalgia.

Para entender a fondo por qué siguen siendo la elección de audiófilos y profesionales, consultamos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, quien desglosa los argumentos principales detrás de esta resistencia.

Según la IA de Google, hay razones técnicas, económicas y prácticas que explican por qué los auriculares con cable se mantienen como una opción relevante a pesar de la moda inalámbrica. “Más allá de la inercia del hábito, la fidelidad de audio, la durabilidad y la simplicidad siguen siendo factores clave para muchos usuarios que no quieren perder calidad ni privacidad en su experiencia musical”, explica la IA.

La conexión por cable es universal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco ventajas clave de los auriculares con cable

Sonido puro y sin compresión

Gemini señala que “la principal limitación del Bluetooth es la compresión de la señal”, lo que implica una pérdida de calidad, incluso con códecs avanzados. Los auriculares con cable transmiten una señal analógica completa, permitiendo disfrutar de música en alta resolución y distinguir cada detalle en la reproducción.

Inmunidad a la obsolescencia programada

A diferencia de los inalámbricos, los modelos con cable no dependen de baterías que se degradan con el tiempo. Unos buenos auriculares con cable pueden durar décadas si se cuidan, ya que no tienen componentes internos destinados a fallar tras unos años de uso.

Latencia inexistente

Para actividades donde la sincronización entre audio y video es esencial, como los videojuegos o la edición multimedia, el cable ofrece una transmisión instantánea. No existe el micro-retraso que puede afectar la experiencia en los auriculares Bluetooth.

A diferencia de los inalámbricos, los modelos con cable no dependen de baterías que se degradan con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simplicidad y privacidad

La conexión por cable es universal: solo necesitas enchufar y listo, sin emparejamientos, interferencias ni riesgos de intercepción de señales. “La privacidad es total, ya que el audio no puede ser hackeado o interceptado cuando viaja por un cable físico”, enfatiza Gemini.

Mejor sonido por menos dinero

Cuando compras auriculares inalámbricos, parte del precio se destina a baterías, chips y accesorios. En cambio, invertir la misma cantidad en unos auriculares con cable garantiza que todo el presupuesto va a la calidad acústica, logrando un sonido superior por el mismo precio.

Con estos argumentos, Gemini concluye que los auriculares con cable siguen siendo una opción válida y ventajosa para quienes priorizan la calidad, la durabilidad y la simplicidad en su experiencia de audio.

Según la IA de Google, hay razones técnicas, económicas y prácticas que explican por qué los auriculares con cable se mantienen como una opción relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la tecnología detrás de los audífonos Bluetooth

El funcionamiento de los audífonos Bluetooth, aunque parezca misterioso, se basa en una serie de procesos rápidos que permiten transmitir música sin cables. A diferencia de los modelos tradicionales, estos dispositivos utilizan ondas de radio de corto alcance —específicamente en la banda de 2,4 GHz— para enviar y recibir datos de audio de manera eficiente y segura.

Todo comienza cuando seleccionas una canción en tu teléfono. El archivo de audio, que suele ser pesado, se comprime mediante un códec (como SBC, AAC o aptX). Este paso es fundamental para que los datos puedan viajar de forma ágil y sin interrupciones a través del aire.

El teléfono, equipado con un chip Bluetooth, convierte la música comprimida en señales de radio y las transmite en busca de los audífonos emparejados. Los auriculares inalámbricos, dotados de una antena interna, captan esas ondas y sus propios chips reproducen el proceso inverso: descomprimen los datos y los reorganizan para recuperar el archivo original.

Los audífonos Bluetooth no igualan la calidad de los de cable debido a la compresión de audio necesaria para la transmisión inalámbrica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez que la señal digital llega a los audífonos, entra en acción el convertidor digital-analógico (DAC). Este pequeño componente transforma la información digital en una señal eléctrica analógica, el formato que el oído humano puede percibir.

Para que el sonido llegue con fuerza suficiente, la corriente eléctrica pasa por un micro-amplificador alimentado por la batería interna de los audífonos. Finalmente, los drivers —pequeñas bocinas dentro del auricular— vibran y generan ondas de sonido físico, transmitiendo la música hasta el tímpano del usuario.