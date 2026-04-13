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El CEO de Apple dice que la realidad aumentada podrá ser igual de importante a comer tres veces al día

Otros líderes como Mark Zuckerberg comparten la visión de Tim Cook, al creer que los celulares de uso diario serán reemplazados por lentes compatibles con esta tecnología

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Bajo el liderazgo de Tim Cook la empresa ha lanzado dispositivos que combinan realidad aumentada y virtual como el Apple Vision Pro. (Foto: REUTERS/Loren Elliott)
Bajo el liderazgo de Tim Cook la empresa ha lanzado dispositivos que combinan realidad aumentada y virtual como el Apple Vision Pro. (Foto: REUTERS/Loren Elliott)

La perspectiva de Tim Cook sobre la realidad aumentada anticipa un cambio estructural en la vida cotidiana, donde esta tecnología dejará de ser un complemento para convertirse en un componente esencial, semejante en importancia a acciones tan rutinarias como comer.

La visión que el CEO de Apple expuso en el Utah Tech Tour de 2016 plantea que la realidad aumentada será omnipresente, funcionando como una interfaz invisible que integrará el mundo digital y el físico para transformar sectores críticos que abarcan desde la educación hasta la industria.

Asimismo, esta visión se ha visto en otros líderes como Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quién ha logrado decir que antes de 2030 que gafas compatibles con realidad aumentada reemplazarán a los celulares.

Cuál es la visión de Tim Cook sobre el papel de la realidad aumentada

La visión de Tim Cook destaca que la realidad aumentada funcionará como una interfaz invisible entre el mundo físico y digital, transformando sectores como la educación y la industria. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
La visión de Tim Cook destaca que la realidad aumentada funcionará como una interfaz invisible entre el mundo físico y digital, transformando sectores como la educación y la industria. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Cook afirmó que “una parte significativa de la población de los países desarrollados, y eventualmente todos los países, tendrán experiencias de realidad aumentada todos los días, casi como comer tres comidas al día”.

En esa intervención, el directivo diferenció la realidad aumentada de la realidad virtual, señalando que “muy poca gente piensa que sea aceptable estar atado a un ordenador. Al entrar y sentarse, pocos consideran aceptable estar encerrados, porque en el fondo todos somos seres sociales”.

Agregó: “Incluso los introvertidos somos sociables; nos gusta la gente y queremos interactuar. Es probable que, de las dos opciones, la realidad aumentada sea la que genere mayor interacción”.

Apple apuesta a que la realidad aumentada fomente la interacción y colaboración social, superando las limitaciones de tecnologías que aíslan como la realidad virtual. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Apple apuesta a que la realidad aumentada fomente la interacción y colaboración social, superando las limitaciones de tecnologías que aíslan como la realidad virtual. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

La proyección de Apple es que la realidad aumentada, en contraste con las tecnologías que aíslan al usuario, fomente la colaboración y la interacción entre personas.

En declaraciones en 2018, Cook reiteró la naturaleza transformadora de la AR: “creo que algún día nos preguntaremos cómo pudimos vivir sin ella. Podemos tener conversaciones mucho más enriquecedoras gracias a la realidad aumentada. El futuro es ahora”.

Por qué es importante la realidad aumentada, según Tim Cook

La importancia de esta tecnología, ha subrayado Tim Cook en diferentes oportunidades, recae no solo en su omnipresencia, sino en su capacidad de revolucionar sectores clave.

Cook sintetizó esta evolución afirmando que la realidad aumentada es una “idea profunda” destinada a impactar todos los sectores económicos.

médico analizando con tecnología futurista un estudio de un paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La realidad aumentada revolucionará áreas como la medicina, la arquitectura y el diseño técnico mediante la visualización tridimensional y la colaboración sin fronteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina, la arquitectura y el diseño técnico se verán muy impactados, porque la visualización tridimensional facilitará el trabajo de especialistas y promoverá la colaboración en espacios virtuales, sin restricciones geográficas.

La apuesta de Apple reside en desarrollar procesadores capaces de gestionar grandes volúmenes de datos gráficos minimizando el consumo energético.

Este punto es crucial para que la experiencia aumentada no se vea limitada por la autonomía de la batería, una condición indispensable para el uso continuo que se prevé, según la estrategia tecnológica que Apple ha dado a conocer en los últimos años.

Qué piensan otros líderes sobre el papel de la realidad aumentada

El CEO de Meta cree que las pantallas tradicionales quedarán obsoletas ante la llegada de gafas mejoradas con realidad aumentada. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
El CEO de Meta cree que las pantallas tradicionales quedarán obsoletas ante la llegada de gafas mejoradas con realidad aumentada. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

La visión defendida por Tim Cook es similar a la de Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, quien explicó en foros internacionales que los teléfonos inteligentes dejarán de ser el eje de la vida digital.

Con los desarrollos en Meta se pronostica que las gafas de realidad aumentada, equipadas para desplegar hologramas, ventanas flotantes y asistentes virtuales, tomarán ese relevo antes del final de la década, es decir antes de 2030.

Zuckerberg sostuvo en algunas oportunidades que “estos dispositivos permitirán visualizar hologramas, ventanas flotantes, asistentes virtuales y elementos digitales superpuestos al mundo real, con un manejo más natural que el de una pantalla táctil”.

Esta coincidencia de perspectivas entre los líderes de Apple y Meta marca una tendencia definida en la industria tecnológica mundial: la transición hacia plataformas de realidad aumentada como interfaces universales e integradas.

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