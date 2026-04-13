Tecno

Lista de códigos de Free Fire disponibles para canjear hoy lunes 13 de abril de 2026

Garena liberó una serie de combinaciones alfanuméricas exclusivas que permiten a los jugadores acceder sin costo a diamantes, trajes, skins y objetos de edición limitada

Guardar
Persona sosteniendo un teléfono móvil y jugando Free Fire, vista cercana de la pantalla con el juego
Acceder a diferentes premios permiten mayor personalización en los personajes de Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 13 de abril de 2026, la comunidad de Free Fire tiene acceso a una oportunidad limitada: más de 15 códigos especiales permiten canjear diamantes, trajes, skins y objetos exclusivos sin costo alguno.

Estos códigos liberados por Garena ofrecen recompensas que suelen estar reservadas a pagos directos en la tienda virtual, así que la demanda y la rapidez en el canje son clave para obtener los premios.

La disponibilidad de estos beneficios genera una alta expectativa entre los jugadores, quienes pueden aprovechar la jornada para enriquecer sus inventarios con objetos de edición limitada y recursos valiosos.

Cuáles son los códigos para canjear premios en Free Fire

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada código otorga acceso a premios únicos y solo puede utilizarse una vez por cuenta vinculada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista completa de códigos alfanuméricos habilitados para el canje por Garena en este 13 de abril de 2026 es la siguiente:

  • B1RK7C5ZL8YT.
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • FZ5X1C7V9B2N.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • FP9O1I5U3Y2T.
  • FM6N1B8V3C4X.
  • FA3S7D5F1G9H.
  • FK3J9H5G1F7D.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • F7F9A3B2K6G8.
  • FE2R8T6Y4U1I.
  • FQ9W2E1R7T5Y.

Todas las combinaciones están disponibles y cada una tiene validez para un solo uso por cuenta registrada. Una pauta importante es reclamar los premios en el menor tiempo posible, porque la validez de los códigos está sujeta a cupos regionales y a la rapidez de los usuarios.

Qué premios se pueden obtener con los códigos de hoy de Free Fire

Las recompensas incluyen diamantes, trajes, skins y objetos de edición limitada no disponibles en la tienda virtual. (Foto: Garena)
Las recompensas incluyen diamantes, trajes, skins y objetos de edición limitada no disponibles en la tienda virtual. (Foto: Garena)

Los códigos habilitados este lunes permiten a los jugadores desbloquear diamantes, trajes, skins y objetos de edición limitada, recursos muy valorados dentro del ecosistema de Free Fire.

Entre los premios más buscados figuran los diamantes, que funcionan como la moneda premium del juego y permiten adquirir ventajas competitivas y cosméticas.

El sistema de recompensas instantáneas forma parte de la estrategia de Garena para incrementar la actividad y asegurar la permanencia de los usuarios activos en la plataforma.

Teléfono móvil con pantalla mostrando Free Fire, diamantes, cofres y skins; efectos de luz y códigos flotando.
La adquisición de diamantes es muy solicitada por permitir comprar otro tipo de objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En fechas especiales, como feriados internacionales o aniversarios del videojuego, la cantidad de códigos y la diversidad de premios tiende a ampliarse, lo que incrementa el interés de la comunidad gamer.

Cómo se pueden canjear los códigos de Free Fire

El proceso para canjear los códigos debe realizarse exclusivamente en el sitio oficial de Garena: reward.ff.garena.com. El usuario debe iniciar sesión con una cuenta vinculada a una de las plataformas autorizadas, como Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

Las cuentas de invitado quedan excluidas de la posibilidad de participar en esta promoción. Es imprescindible ingresar los códigos exactamente como aparecen, utilizando mayúsculas y evitando errores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe escribir correctamente el código con las mayúsculas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo carácter incorrecto provoca el rechazo inmediato y bloquea nuevos intentos para ese usuario. La disponibilidad de los códigos depende de la región y del tiempo transcurrido desde su publicación oficial, lo que implica que algunos jugadores podrían quedarse sin acceso si los cupos se agotan rápidamente.

Si el sistema muestra el mensaje “código inválido o expirado”, significa que la vigencia ha concluido o que el código ya fue canjeado por otro usuario. La sugerencia es actuar con rapidez y verificar cuidadosamente cada combinación antes de realizar el canje.

Asimismo, la acreditación de los premios puede demorar hasta 24 horas, aunque en la mayoría de los casos se completa en menos tiempo.

De qué trata Free Fire y cómo se puede descargar en un dispositivo

Conoce los códigos de Free Fire disponible para este 24 de diciembre.
Free Fire se mantiene entre los juegos más populares, disponible para descarga gratuita en iOS y Android. (Foto: Garena)

Free Fire es un videojuego de batalla real que enfrenta hasta 50 jugadores en partidas cortas de supervivencia en un escenario cerrado. Cada participante se lanza desde un avión y elige el lugar donde aterrizar, para recolectar equipamiento, armas y recursos dispersos en el mapa.

La descarga del juego está disponible de manera gratuita en las principales tiendas de aplicaciones. Para comenzar, los usuarios deben buscar “Free Fire” en la Google Play Store para dispositivos Android o en la App Store para modelos iPhone y seleccionar la opción oficial de Garena.

El acceso requiere una conexión estable a internet y espacio suficiente de almacenamiento en el dispositivo. La instalación a través de tiendas oficiales garantiza la seguridad de la cuenta y la recepción de actualizaciones y recompensas.

Temas Relacionados

Free FireCódigosAbril 2026GarenaDiamantesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La manera en la que usas Word cambiará para siempre con esta herramienta de Claude para editar textos

Esta IA hará más fácil el trabajo con documentos legales en diferentes entornos

La manera en la que usas Word cambiará para siempre con esta herramienta de Claude para editar textos

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 13 de abril

Las monedas virtuales han tenido diversos movimientos en las últimas horas

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 13 de abril

El truco oculto para mejorar el audio de tu Android en segundos

Para acceder a este ajuste avanzado, primero es necesario habilitar las opciones para desarrolladores en tu dispositivo

El truco oculto para mejorar el audio de tu Android en segundos

Apple desarrollaría gafas con inteligencia artificial en diversas monturas

El equipo de diseño de la compañía estaría trabajando en cuatro estilos de montura, cada uno disponible en varias opciones de color

Apple desarrollaría gafas con inteligencia artificial en diversas monturas

Ventajas ocultas de los auriculares con cable: cinco argumentos para preferirlos

Según la IA de Google, hay razones técnicas, económicas y prácticas que explican por qué estos auriculares se mantienen como una opción relevante

Ventajas ocultas de los auriculares con cable: cinco argumentos para preferirlos
DEPORTES
Una figura de la selección argentina y su esposa abrirán un exclusivo restaurante en Mendoza

Una figura de la selección argentina y su esposa abrirán un exclusivo restaurante en Mendoza

Murió Julio Ricardo, histórico periodista deportivo

El ataque de furia de una figura del golf durante el Masters de Augusta: “Debería ser expulsado de por vida”

El blooper del año en el fútbol: un jugador erró un penal, pero la pelota le dio en la cara y terminó en gol tras un mal rechazo

El día que Bielsa perdió un clásico y enloqueció por una broma: “Si se avivaba, nos mataba”

TELESHOW
El doloroso recuerdo de Cecilia Milone para Chico Novarro: “Con el amor no se puede”

El doloroso recuerdo de Cecilia Milone para Chico Novarro: “Con el amor no se puede”

La emoción de Grecia Colmenares en su regreso al país después de 14 años: “No voy a llorar”

Una noche a plena música y emoción: Ángela Torres y su madre Gloria Carrá cantaron juntas y el público las ovacionó

Romina Gaetani sorprendió con un baile improvisado en bikini al borde de una piscina: el video

Quiénes son los jugadores de Gran Hermano que bajaron de placa de nominados y siguen dentro del certamen

INFOBAE AMÉRICA

Echémosle ganas, gobernador

Echémosle ganas, gobernador

Europa no superó la prueba de la Shoá

Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

Baruch Spinoza, filósofo neerlandés: “El odio se aumenta con un odio recíproco y, por el contrario, puede ser destruido por el amor”

Triple crimen en Uruguay: un policía mató a su novia, sus suegros y se quitó la vida