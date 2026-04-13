Lista de códigos de Free Fire disponibles para canjear hoy lunes 13 de abril de 2026

Acceder a diferentes premios permiten mayor personalización en los personajes de Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 13 de abril de 2026, la comunidad de Free Fire tiene acceso a una oportunidad limitada: más de 15 códigos especiales permiten canjear diamantes, trajes, skins y objetos exclusivos sin costo alguno.

Estos códigos liberados por Garena ofrecen recompensas que suelen estar reservadas a pagos directos en la tienda virtual, así que la demanda y la rapidez en el canje son clave para obtener los premios.

La disponibilidad de estos beneficios genera una alta expectativa entre los jugadores, quienes pueden aprovechar la jornada para enriquecer sus inventarios con objetos de edición limitada y recursos valiosos.

Cuáles son los códigos para canjear premios en Free Fire

Cada código otorga acceso a premios únicos y solo puede utilizarse una vez por cuenta vinculada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista completa de códigos alfanuméricos habilitados para el canje por Garena en este 13 de abril de 2026 es la siguiente:

B1RK7C5ZL8YT.

4ST1ZTBZBRP9.

BR43FMAPYEZZ.

UPQ7X5NMJ64V.

S9QK2L6VP3MR.

FFR4G3HM5YJN.

6KWMFJVMQQYG.

FZ5X1C7V9B2N.

FT4E9Y5U1I3O.

FP9O1I5U3Y2T.

FM6N1B8V3C4X.

FA3S7D5F1G9H.

FK3J9H5G1F7D.

FU1I5O3P7A9S.

F7F9A3B2K6G8.

FE2R8T6Y4U1I.

FQ9W2E1R7T5Y.

Todas las combinaciones están disponibles y cada una tiene validez para un solo uso por cuenta registrada. Una pauta importante es reclamar los premios en el menor tiempo posible, porque la validez de los códigos está sujeta a cupos regionales y a la rapidez de los usuarios.

Qué premios se pueden obtener con los códigos de hoy de Free Fire

Las recompensas incluyen diamantes, trajes, skins y objetos de edición limitada no disponibles en la tienda virtual. (Foto: Garena)

Los códigos habilitados este lunes permiten a los jugadores desbloquear diamantes, trajes, skins y objetos de edición limitada, recursos muy valorados dentro del ecosistema de Free Fire.

Entre los premios más buscados figuran los diamantes, que funcionan como la moneda premium del juego y permiten adquirir ventajas competitivas y cosméticas.

El sistema de recompensas instantáneas forma parte de la estrategia de Garena para incrementar la actividad y asegurar la permanencia de los usuarios activos en la plataforma.

La adquisición de diamantes es muy solicitada por permitir comprar otro tipo de objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En fechas especiales, como feriados internacionales o aniversarios del videojuego, la cantidad de códigos y la diversidad de premios tiende a ampliarse, lo que incrementa el interés de la comunidad gamer.

Cómo se pueden canjear los códigos de Free Fire

El proceso para canjear los códigos debe realizarse exclusivamente en el sitio oficial de Garena: reward.ff.garena.com. El usuario debe iniciar sesión con una cuenta vinculada a una de las plataformas autorizadas, como Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

Las cuentas de invitado quedan excluidas de la posibilidad de participar en esta promoción. Es imprescindible ingresar los códigos exactamente como aparecen, utilizando mayúsculas y evitando errores.

Se debe escribir correctamente el código con las mayúsculas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo carácter incorrecto provoca el rechazo inmediato y bloquea nuevos intentos para ese usuario. La disponibilidad de los códigos depende de la región y del tiempo transcurrido desde su publicación oficial, lo que implica que algunos jugadores podrían quedarse sin acceso si los cupos se agotan rápidamente.

Si el sistema muestra el mensaje “código inválido o expirado”, significa que la vigencia ha concluido o que el código ya fue canjeado por otro usuario. La sugerencia es actuar con rapidez y verificar cuidadosamente cada combinación antes de realizar el canje.

Asimismo, la acreditación de los premios puede demorar hasta 24 horas, aunque en la mayoría de los casos se completa en menos tiempo.

De qué trata Free Fire y cómo se puede descargar en un dispositivo

Free Fire se mantiene entre los juegos más populares, disponible para descarga gratuita en iOS y Android. (Foto: Garena)

Free Fire es un videojuego de batalla real que enfrenta hasta 50 jugadores en partidas cortas de supervivencia en un escenario cerrado. Cada participante se lanza desde un avión y elige el lugar donde aterrizar, para recolectar equipamiento, armas y recursos dispersos en el mapa.

La descarga del juego está disponible de manera gratuita en las principales tiendas de aplicaciones. Para comenzar, los usuarios deben buscar “Free Fire” en la Google Play Store para dispositivos Android o en la App Store para modelos iPhone y seleccionar la opción oficial de Garena.

El acceso requiere una conexión estable a internet y espacio suficiente de almacenamiento en el dispositivo. La instalación a través de tiendas oficiales garantiza la seguridad de la cuenta y la recepción de actualizaciones y recompensas.