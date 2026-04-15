Los restaurantes en Estados Unidos donde no se permite el uso del celular se vuelven tendencia en 2026

Restaurantes en Estados Unidos aplican restricciones al uso de teléfonos móviles para mejorar la experiencia gastronómica y promover la interacción social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En varias ciudades de Estados Unidos, restaurantes y bares comenzaron a implementar restricciones sobre el uso de teléfonos móviles en sus establecimientos durante 2026, influyendo tanto en familias como en jóvenes adultos que buscan experiencias gastronómicas más enfocadas en la interacción personal. Las nuevas políticas surgieron en locales de distintos segmentos, incluyendo cadenas de comida rápida y restaurantes de alta gama, ante la preocupación por el creciente uso de dispositivos electrónicos durante las comidas, según el portal de noticias Axios. La medida adquirió relevancia en los últimos meses, ya que responde a un cambio en la percepción social sobre el tiempo de calidad y la atención durante las reuniones presenciales.

Reportes de la publicación financiera Fortune y el portal económico Morning Brew indican que la tendencia afecta a consumidores de al menos once estados del país. Entre estos figuran Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Tennessee, Carolina del Norte, Nueva York y Texas, así como la ciudad de Washington D.C., donde los establecimientos han optado por diversas estrategias: desde incentivos como postres gratuitos hasta la utilización de fundas de seguridad que bloquean los dispositivos durante la comida. El fenómeno se consolidó a partir del primer trimestre de 2026, impulsado por la creciente preocupación de restauradores sobre la disminución del contacto directo en la mesa y el deterioro de la experiencia social frente al uso constante de móviles.

En este contexto en el que, según datos de la organización de defensa del consumidor Consumer Affairs citados por Axios, los estadounidenses revisan su teléfono móvil un promedio de 144 veces al día y destinan cerca de 4,5 horas diarias a estos dispositivos. La encuesta de Talker Research, publicada en diciembre de 2025, señaló que el 63% de la Generación Z y el 57% de los millennials buscan desconectarse de sus teléfonos durante las comidas, cifras que corresponden a usuarios recurrentes. El porcentaje desciende al 42% en la Generación X y al 29% entre los baby boomers. Estos datos ofrecen un marco para comprender la adopción y el alcance de las iniciativas en el sector gastronómico.

¿Qué tipo de políticas aplican los restaurantes de Estados Unidos para limitar los teléfonos móviles?

Restaurantes y bares han adoptado diferentes métodos para limitar el uso de teléfonos móviles durante la experiencia culinaria. Como informa Axios, algunos locales solicitan a los clientes que guarden sus dispositivos, mientras que otros emplean fundas selladas con seguro, donde los teléfonos permanecen inaccesibles hasta el final del servicio. En el caso de la cadena de alta gama Delilah, la política prohíbe completamente el uso de teléfonos y restringe la publicación de contenido en redes sociales, una medida enfocada en preservar la privacidad y el ambiente exclusivo en sus sedes de Dallas, Las Vegas, Los ángeles y Miami.

Por su parte, establecimientos familiares como Chick-fil-A en Towson Place, Maryland, y otras sucursales en Georgia, incentivan la desconexión ofreciendo helado gratis a los comensales que mantengan sus dispositivos guardados durante la comida, según lo detallado por Morning Brew. El bar Antagonist de Charlotte, Carolina del Norte, utiliza fundas de seguridad para asegurar que los teléfonos permanezcan fuera de uso durante aproximadamente dos horas, fomentando la concentración y el diálogo entre los asistentes.

Al menos once estados, incluyendo Arizona, California y Nueva York, adoptaron políticas libres de móviles en bares y restaurantes desde el primer trimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué aumenta el número de restaurantes que restringen el uso del móvil?

El crecimiento de los restaurantes libres de teléfonos responde a una preocupación social por las consecuencias del uso intensivo de dispositivos electrónicos en la vida familiar y social. Fortune señala que estudios recientes vinculan el uso frecuente de teléfonos con una disminución de la atención, el deterioro de la memoria y una menor calidad en las interacciones cara a cara. Restauradores y empresarios buscan restablecer espacios de convivencia y conversación, además de mejorar la experiencia general de los clientes mediante estas nuevas políticas.

Según la encuesta de Talker Research, la Generación Z lidera el cambio con un 63% de sus integrantes priorizando la desconexión digital durante las comidas. Los millennials siguen con un 57%, mientras que la cifra desciende en generaciones anteriores. Este fenómeno influye en la forma en que los restaurantes diseñan sus políticas y servicios, principalmente para satisfacer expectativas de segmentos más jóvenes y urbanos.

¿En qué estados y ciudades se están aplicando restricciones a los teléfonos móviles en la gastronomía?

La adopción de políticas libres de teléfonos se ha extendido a por lo menos once estados, entre ellos Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Tennessee, Carolina del Norte, Nueva York, Texas y la ciudad de Washington D.C. Axios destaca que las restricciones son más frecuentes en zonas urbanas y suburbanas, donde hay una mayor concentración de restaurantes independientes y grandes cadenas. En Washington D.C., diversos locales han implementado incentivos y limitaciones con el fin de promover la conversación y la atención plena durante las comidas.

Otras ciudades, como Charlotte en Carolina del Norte, han marcado tendencia con el bar Antagonist, que se convirtió en modelo por su política de fundas cerradas para los teléfonos. Al sur, sucursales de Chick-fil-A en Maryland y Georgia replicaron la estrategia de premiar a quienes evitan el móvil, de acuerdo con lo informado por Morning Brew.

Cadenas como Delilah y Chick-fil-A ofrecen desde prohibiciones totales hasta incentivos, como postres gratis, para quienes guardan sus dispositivos durante la comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo reaccionan los clientes y los empresarios ante la tendencia de locales sin móviles?

La aceptación de las restricciones varía según el grupo demográfico y el tipo de restaurante. Fortune expone que la Generación Z y los millennials muestran mayor disposición a aceptar y valorar las políticas de desconexión, mientras que los clientes de más edad suelen verlas como una limitación de su libertad individual.

Empresarios consultados por Axios y Morning Brew informan que tras implementar la medida aumentó la satisfacción de los clientes y se observó una mayor duración de las conversaciones en la mesa. Un propietario entrevistado describió el ambiente: “Las personas permanecen más tiempo en el local y valoran la oportunidad de reencontrarse sin distracciones”. Según las mismas fuentes, el sector evalúa permanentemente los resultados para ajustar las estrategias conforme a las necesidades y expectativas de su clientela.

¿Qué datos respaldan la tendencia y qué impacto tiene sobre la vida diaria?

Los datos oficiales respaldan la política de restaurantes libres de teléfonos. Consumer Affairs calcula que el estadounidense promedio consulta su dispositivo unas 144 veces al día y dedica alrededor de 4,5 horas diarias a estos aparatos. De acuerdo con Axios, estos niveles de uso reflejan una dependencia tecnológica con impacto en la calidad de las interacciones sociales y familiares.

La encuesta de Talker Research de diciembre de 2025, citada por Fortune, determina que el 63% de la Generación Z y el 57% de los millennials procuran desconectarse de sus teléfonos durante las comidas, comparado con el 42% en la Generación X y el 29% entre los baby boomers. El fenómeno tiene mayor aceptación entre los segmentos más jóvenes. Además, son estos grupos los que suelen influir sobre la cultura y las tendencias de consumo.

Datos de Consumer Affairs muestran que los estadounidenses revisan su teléfono móvil 144 veces al día y utilizan estos dispositivos unas 4,5 horas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afectan y transforman las políticas de restricción de teléfonos a la experiencia de comer fuera de casa?

Las políticas que limitan el uso del móvil cambian la dinámica de la experiencia gastronómica, especialmente en la interacción social y la atención durante la comida. Axios indica que en los restaurantes que aplican estas medidas es habitual observar mayor participación en las conversaciones y menor distracción durante el servicio. Los incentivos, como postres o bebidas gratuitas, favorecen la adopción voluntaria de la política; por otro lado, las restricciones totales se utilizan generalmente en establecimientos que buscan privacidad y exclusividad.

Aun con esta tendencia creciente, la mayoría de los locales mantienen la decisión en manos del comensal, sin requisitos obligatorios a nivel federal o estatal.

¿Cómo podría evolucionar la tendencia de restaurantes sin teléfonos en el futuro?

Según proyecciones de Axios y Fortune, la expansión de este tipo de restaurantes podría continuar en los próximos meses. Más establecimientos analizan los resultados de los pioneros, ajustando sus políticas a partir del comportamiento y la reacción de los consumidores en cuanto a satisfacción y fidelidad.

Esta tendencia da cuenta de un cambio en las preferencias del público hacia experiencias presenciales, menos afectadas por la tecnología. Responsables y empresarios del sector sostienen que la forma de consumo seguirá evolucionando conforme a los hábitos de las nuevas generaciones y las respuestas colectivas frente a las políticas de desconexión digital.