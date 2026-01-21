YouTube apuesta por la IA para transformar la economía de los creadores este 2026

YouTube se consolida como líder en convergencia entre creatividad y tecnología, impulsando la economía de creadores digitales.

La ambición de YouTube para 2026 se concentra en afianzar el liderazgo de la plataforma en la convergencia entre creatividad y tecnología. Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, describe el momento actual como un “punto de inflexión” que exige una reinvención profunda y abre la puerta a nuevas formas de innovación.

“YouTube es el epicentro de la cultura”, afirmó Mohan en su mensaje anual, reafirmando la posición central de la empresa como motor de la economía creadora y de la transformación del entretenimiento.

Un aspecto decisivo de la estrategia radica en la redefinición del entretenimiento bajo el dominio de los propios creadores. Según Mohan, “la era de desestimar este contenido como simplemente ‘UGC’ (User-Generated Content o Contenido Generado por el Usuario) terminó hace mucho. Estos son programas creados por los propios creadores, y solo dependen de sí mismos”.

La estrategia de YouTube para 2026 redefine el entretenimiento con contenidos originales producidos directamente por los propios creadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar esta transformación, citó la experiencia de Julian Shapiro-Barnum: “Su próxima serie Outside Tonight es una experiencia nocturna única en su tipo creada para la era digital”.

El consumo multiplataforma se mantiene como eje de crecimiento. Mohan destacó que Shorts, el formato vertical, ya alcanza “un promedio de más de 200 mil millones de vistas diarias”.

Además, adelantó que este año se integrarán “diferentes formatos como publicaciones de imagen directamente en el feed”, con el fin de facilitar la conexión entre los usuarios y sus creadores preferidos. Estas cifras y nuevas funciones refuerzan la apuesta de YouTube por una oferta que abarca desde producciones largas y transmisiones en vivo hasta podcasts y videos musicales.

Neal Mohan CEO de YouTube, l consumo multiplataforma en la plataforma crece, y Shorts alcanza más de 200.000 millones de vistas diarias en el formato vertical.(Portada de TIME)

En relación con la educación y la protección infantil, la plataforma busca ofrecer garantías a padres y tutores. Mohan detalló la confianza que niños y adolescentes depositan en la plataforma al afirmar: “De acuerdo con una encuesta de Kantar de 2025, el 93% de los espectadores de 18-27 años de edad en los EE. UU. concuerdan en que YouTube les ayuda a aprender nuevos skills”.

Y agregó: “Muy pronto, los padres podrán controlar cuánto tiempo pasan sus hijos y adolescentes mirando Shorts, incluso pueden establecer el temporizador en cero (una novedad en la industria)”, marcando un avance en el control parental personalizado.

Cuánto pagó YouTube a los creadores de contenido

La economía de los creadores en YouTube mantiene su dinamismo mediante esfuerzos de inversión y diversificación. Mohan precisó: “Solo en los últimos cuatro años, pagamos más de USD 100.000 millones a creadores, artistas y empresas de medios de comunicación”. Además, “en el 2024 en EE.UU. el ecosistema de YouTube contribuyó con USD 55.000 millones al PIB y creó más de 490.000 puestos de trabajo a tiempo completo”. Con estas cifras, YouTube consolida su impacto en la economía digital y en la generación de empleo.

YouTube pagó más de USD 100.000 millones en cuatro años a creadores, artistas y empresas, fortaleciendo la economía digital.Imagen Ilustrativa Infobae)

Las oportunidades para monetizar se amplían. El director ejecutivo afirmó: “Este año, seguiremos invirtiendo en diferentes formas de generar ingresos, desde compras y acuerdos de marca hasta funciones de financiación de fans como gemas y regalos”. De igual modo, habló de la evolución del comercio electrónico en la plataforma: “Pronto, cuando un creador como Christen Dominique recomiende un producto, podrás comprarlo sin salir de la app de YouTube”.

Inteligencia artificial aplicada a la cratividad en YouTube

Otro núcleo de la estrategia global es la inteligencia artificial aplicada a la creatividad y la protección de contenidos. Mohan puntualizó el alcance de las nuevas herramientas: “Más de 1 millón de canales usaron nuestras herramientas de creación con IA a diario en diciembre pasado”. En materia de autenticidad y transparencia, enfatizó la necesidad de distinguir lo real de lo artificial: “Etiquetamos claramente el contenido creado por los productos de IA de YouTube, y los creadores deben divulgar cuando crean contenido realista alterado o sintético”. Aseguró también que la compañía elimina “cualquier contenido multimedia sintético dañino que incumpla nuestros Lineamientos de la Comunidad”.

La plataforma enfrenta el desafío del “AI slop”, el contenido de baja calidad generado por inteligencia artificial. Mohan reconoció: “Esta apertura también conlleva la responsabilidad de mantener la experiencia de visualización de alta calidad que la gente busca. Para reducir la propagación de contenido de IA de baja calidad, estamos trabajando activamente sobre la base de nuestros sistemas actuales, los cuales han tenido mucho éxito en el combate contra el spam y el clickbait”.

El ecosistema de YouTube contribuyó con USD 55.000 millones al PIB de Estados Unidos y generó más de 490.000 empleos a tiempo completo en 2024. REUTERS/Brian Snyder

La inteligencia artificial actúa como facilitadora del aprendizaje y la traducción de contenidos. El CEO dijo: “Solo en diciembre de 2025, más de 20 millones de usuarios aprendieron más del contenido que vieron a través de nuestra herramienta Preguntar”, mientras que “más de 6 millones de usuarios dedicaron al menos 10 minutos al día a mirar videos con doblaje automático en YouTube”.

El mensaje de Mohan deja una reflexión sobre el futuro positivo de la plataforma: “A menudo me piden que prediga quién será el creador más importante de YouTube en cinco o diez años. Mi respuesta siempre es la misma: es alguien de quien nunca oíste hablar y que está comenzando su canal hoy”.