Expertos alertaron en Buenos Aires sobre la guerra de la desinformación: “No es un debate, es una batalla de narrativas”

Expertos internacionales debatieron en Buenos Aires sobre la injerencia informativa en América Latina. La conferencia fue convocada por las embajadas de Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Polonia y Ucrania junto con la delegación de la Unión Europea. (Infobae)

La Tercera Conferencia Internacional sobre Manipulación Informativa e Injerencia Extranjera (FIMI), celebrada este miércoles en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, sirvió de escenario para un diagnóstico crudo sobre el estado de la conversación pública. Periodistas, académicos y especialistas de Europa y América coincidieron en señalar que la desinformación ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una herramienta de guerra híbrida. El consenso entre los especialistas es que el ecosistema digital se ha transformado en un campo de batalla donde la soberanía de los Estados ya no se disputa solo en las fronteras, sino en la percepción cotidiana de sus ciudadanos.

“No es un debate, es una batalla de narrativas”, sentenció Jean Christophe Boucher, profesor de la Universidad de Calgary. Según Boucher, el espacio informativo no admite el vacío, y actores como Rusia, China o Irán están invirtiendo miles de millones de dólares para llenarlo. “Nuestros adversarios no quieren participar en una conversación sobre derechos y libertades; quieren ganar la batalla de los relatos y socavarnos”, advirtió.

El experto propuso un marco de tres ejes para responder al fenómeno: disrupción, competencia y defensa. “Tenemos que ir a la ofensiva”, dijo. Boucher defendió la necesidad de construir operaciones que encarezcan el costo de la interferencia para los adversarios, aplicar sanciones que hoy no se utilizan y exponer públicamente la afiliación estatal de estas redes. La mayoría de las operaciones FIMI tienen éxito, sostuvo, porque los Estados y la sociedad en general no saben que están ocurriendo.

Para Raquel Miguel Serrano, investigadora de EU-DisinfoLab, el problema de fondo es que las democracias han confundido la batalla contra la desinformación con una amenaza a la libertad de expresión. “Es un dilema totalmente fabricado y falso”, dijo. “La desinformación es la que silencia y expulsa del espacio informativo a muchas voces legítimas”.

La sombra de “La Compañía”

Una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos inyectó cientos de contenidos falsos en medios digitales argentinos durante 2024, según una investigación. (REUTERS/Anastasia Barashkova/archivo)

Lejos de limitarse a la difusión de noticias falsas, las nuevas formas de injerencia operan como sistemas complejos, coordinados y persistentes. “No es solo desinformación. Es un comportamiento coordinado, encubierto y operativo destinado a manipular percepciones y perturbar la toma de decisiones democráticas”, señaló en un mensaje desde Kiev Mykola Balaban, vicedirector del Centro de Comunicaciones Estratégicas de Ucrania.

La advertencia no es abstracta. Según explicó, en los últimos años se ha consolidado un modelo de intervención más difuso, que combina la siembra inicial de contenidos en plataformas marginales con su posterior amplificación hasta alcanzar medios tradicionales, una técnica que definió como “lavado matrioska”. A ello se suma el uso intensivo de inteligencia artificial para producir mensajes adaptados a distintas audiencias, lo que multiplica su alcance y eficacia.

Argentina no es ajena a estas dinámicas. Balaban aludió a investigaciones recientes que identifican una red —conocida como “La Compañía”— que habría introducido cientos de contenidos en el ecosistema digital local mediante identidades ficticias generadas con inteligencia artificial. La lógica no es tanto convencer como saturar: construir una apariencia de consenso a partir del volumen.

Conectado por video, el periodista de investigación Marc Marginedas sumó una pieza inquietante al rompecabezas: la reacción inmediata del Kremlin. Marginedas reveló que, de forma casi simultánea a la conferencia de las embajadas occidentales, se organizó en el barrio porteño de Almagro un foro sobre el “Mundo Multipolar”. “Rusia reacciona contraprogramando. Argentina es mucho más importante de lo que parece para Rusia; es vital que se mantenga como un país abierto donde no existan controles”, señaló el corresponsal español, autor del libro Rusia contra el mundo.

La precariedad como aliada de la mentira

Periodistas y especialistas de Argentina, Venezuela y Alemania analizaron las particularidades de la desinformación en América Latina. En Venezuela, más de 200 dominios de noticias están bloqueados por el régimen. (Infobae)

Sin embargo, la manipulación no solo depende de la astucia del agresor, sino de las grietas del receptor. La periodista argentina Carolina Amoroso puso el foco en la “tierra fértil” que el propio sistema de medios ha arado. “Me preocupa la lógica precarizada de la tarea periodística. El imperativo de la publicación permanente y la falta de territorialidad nos hace caer presos de verdades a medias”, denunció Amoroso. Para ella, la ausencia de editores con experiencia y la exigencia de producir contenidos industriales sin tiempo para contrastar fuentes es lo que permite que la desinformación cale.

Un ejemplo gráfico de esta vulnerabilidad lo aportó Maximiliano Firtman, programador y periodista tecnológico, quien relató cómo fue contactado para publicar un vídeo falso a cambio de criptomonedas. El vídeo, un deepfake de un diplomático británico hablando mal de los presidentes Zelensky y Milei, fue diseñado específicamente para el público argentino, con referencias explícitas al conflicto de Malvinas. “La gente ya no lee nada; se queda con lo que está en mayúsculas en la primera línea. Ese es el problema que tenemos como sociedad”, lamentó Firtman.

Philippe Bernés-Lasserre, director de la agencia AFP para Argentina y Paraguay, describió el ecosistema de respuesta en términos castrenses: “Hay infantería y hay artillería pesada, que es la de los Estados, con muchos más recursos y experiencia”. El trabajo periodístico de verificación es valioso pero limitado, dijo; y agregó que el mayor aporte a largo plazo está en la formación. La pregunta, planteó, es si los esfuerzos dispersos de unos y otros están convergiendo a tiempo.

Guerra híbrida y la colonización del relato

Un drone derribado en la aldea polaca de Czosnowka. La incursión de septiembre de 2025 fue acompañada de 200.000 mensajes de bots diseñados para confundir sobre el origen de los aparatos. (Dariusz Stefaniuk/vía REUTERS/archivo)

A esta radiografía técnica se sumó la advertencia sobre el carácter sistémico de la amenaza. Wojciech Solak, experto del centro polaco Globsec, relató cómo en Europa del Este las campañas digitales se coordinan ya con incidentes físicos para maximizar la confusión social. Como ejemplo citó la incursión de drones sobre Polonia en septiembre de 2025: en minutos, una red de bots inundó las redes con 200.000 mensajes contradictorios sobre el origen de los aparatos. “El objetivo no era persuadir, sino confundir”, dijo. Solak alertó además sobre cómo actores maliciosos “secuestran” el debate sobre la libertad de expresión para denunciar como censura cualquier intento de regulación.

En una línea similar, el académico ucraniano Oleksandr Panklelev, de la Universidad de Alberta, señaló que la desinformación ha logrado colonizar incluso el pensamiento académico en Occidente: los estudios eslavos y rusos en Estados Unidos estuvieron durante décadas bajo la influencia de la propaganda del Kremlin, y las voces de las naciones víctimas —Ucrania, Polonia, los países bálticos— fueron sistemáticamente marginadas. El resultado, dijo, fue una comunidad de expertos que no supo leer las señales de lo que se venía.

El espejo roto de Venezuela

Familiares de detenidos esperan frente a la cárcel El Rodeo durante una vigilia. En Venezuela siguen detenidos cerca de 500 presos políticos pese a las excarcelaciones anunciadas por el régimen. (REUTERS/Gaby Oraa)

El panel sobre la región tuvo en la politóloga venezolana Ana Milagros Parra su voz más cruda. Parra describió a Venezuela como el laboratorio perfecto de la desinformación: 206 dominios bloqueados, 92 sitios de noticias inaccesibles, medios independientes que funcionan con dos o tres personas, y una ley contra el odio utilizada como herramienta de persecución arbitraria contra periodistas y divulgadores.

“La propaganda no va para los venezolanos, porque nosotros sabemos que es mentira; va para la comunidad internacional, para blanquear a la dictadura”, afirmó. El mecanismo, explicó, es preciso: el relato oficial nace en canales como VTV o Telesur, es amplificado por RT y Press TV y llega al exterior como si fuera un consenso plural. “En Venezuela no sabemos qué es encender la televisión y ver la verdad. Todo es propaganda”, dijo.

Parra alertó además sobre cómo el régimen copia formatos exitosos de redes sociales para captar audiencias jóvenes, desplazando el foco de los centros de tortura y la crisis humanitaria. Y denunció la violencia implícita de esa mención pública: cada vez que Diosdado Cabello nombra a un periodista en su programa, dijo, ese periodista sabe que puede venir una detención. “A mí me ha pasado. Y eso también es censura”.

La conferencia concluyó con un llamado a la acción proactiva. Para Boucher, las democracias han sido “tímidas” en la defensa de sus valores. La receta, según el consenso de los participantes, no pasa solo por desmentir la mentira cuando ya circula, sino por el “pre-bunking”: ocupar el espacio informativo con hechos y valores antes de que los actores extranjeros llenen el vacío. “Si no hay vigilancia por parte de la sociedad civil”, concluyó Serrano, “los poderosos acabarán siendo los censores que manejan el discurso público”.

El corresponsal alemán Alexander Busch, con 35 años de experiencia en América del Sur, ofreció la advertencia final de la jornada, mirando hacia adelante: “En cinco años, en una conferencia como esta, vamos a hablar de la influencia del crimen organizado en las redes sociales como el tema principal”.