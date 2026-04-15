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El test especial de Franco Colapinto con su Alpine en medio de la pausa de la temporada de la Fórmula 1

El argentino sumó 200 kilómetros a bordo del A526. Las razones detrás de la prueba

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colapinto alpine
El argentino, durante el test que se llevó a cabo en Silverstone (Prensa Alpine)

Franco Colapinto completó una jornada especial de pruebas con Alpine en el circuito de Silverstone, recorriendo con el A526 los 200 kilómetros permitidos por la normativa para este tipo de ensayos.

El test realizado por Franco Colapinto con Alpine durante la pausa de la temporada de Fórmula 1 consistió en un día de filmación bajo estrictas condiciones reglamentarias, utilizando únicamente neumáticos de demostración y limitado por kilometraje. Este ensayo permitió al piloto argentino sumar experiencia en el monoplaza y al equipo obtener datos relevantes fuera del marco competitivo.

Normativa y propósito del día de filmación en Fórmula 1

Según Motorsport.com, esta actividad se encuadra en los días de filmación oficiales que cada escudería puede organizar hasta en dos ocasiones por temporada. Solo se pueden usar neumáticos de demostración y no se permite superar los 200 kilómetros por sesión. Alpine realizó su segundo ensayo anual en Silverstone, tras el primero en enero con Pierre Gasly. El equipo empleó la pausa posterior al Gran Premio de Japón, tras la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente, para recopilar datos y efectuar comprobaciones técnicas esenciales.

El formato del día de filmación ofrece a los equipos la oportunidad de ajustar detalles fuera de un fin de semana de gran premio. También facilita que pilotos como Colapinto conduzcan el coche sin la presión habitual de la competencia.

colapinto alpine
Colapinto incorporó 200 kilómetros a bordo del Alpine y recopiló datos clave para la escudería (Prensa Alpine)

El arranque de año de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El inicio de temporada de Franco Colapinto ha mostrado una evolución. Alcanzó un décimo puesto en China como mejor resultado (sumó su primer punto en la escudería gala), mientras que en Australia terminó decimocuarto y en Japón, decimosexto. Varias situaciones externas han afectado su avance en la clasificación.

“Creo que teníamos el ritmo. Otra vez es una pena haber clasificado atrás, porque eso nos dejó en desventaja. Pero el ritmo de hoy no parecía malo, simplemente quedé muy atrapado detrás de todos”, expresó Colapinto tras la carrera en Suzuka, en palabras recogidas por Motorsport.com. El piloto destacó que tanto el tráfico en pista como la entrada del coche de seguridad condicionaron su desempeño.

Alpine y su apuesta para el campeonato de constructores

En relación al equipo, Alpine viene enfocando sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza con vistas a 2026, tras una estrategia iniciada el año pasado, cuando la escudería priorizó el desarrollo del auto actual en detrimento de las actualizaciones de 2025. La apuesta dio sus frutos. Actualmente, Alpine ocupa la quinta posición en el campeonato de constructores con 16 unidades (Gasly aportó 15 hasta el momento), empatado en puntos con Red Bull y a solo dos unidades de Haas, que se mantiene en cuarto lugar. La escudería dedica estas sesiones técnicas a maximizar el aprendizaje y fortalecer su rendimiento a lo largo del campeonato.

Franco Colapinto en el filming day de Alpine
El argentino interactúa con su equipo en Inglaterra. El próximo GP será en Miami, a principios de mayo

Franco Colapinto prepara una exhibición en Buenos Aires

Después de la jornada en Silverstone, Colapinto tiene previsto viajar en los próximos días a Buenos Aires para participar el 26 de abril en una exhibición. El evento, que se realizará en las calles de la capital argentina, acercará la experiencia de la Fórmula 1 a la afición local, consolidando el vínculo del piloto con la comunidad sudamericana.

En el evento se espera -como mínimo- medio millón de personas en Palermo. El dato de la cantidad de público surge porque desde la organización se espera mucha más gente y por eso debieron extender en 400 metros el circuito que pasará por las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Las entradas agotadas en menos de una hora en la venta general fueron un indicio del furor por el piloto argentino de 22 años.

El evento durará seis horas y la Fan Zone se abrirá el domingo a las 8.45 y se cerrará a las 16.15. Dentro de las salidas de Colapinto con el Lotus E20 decorado como un Alpine, habrá cuatro o más situaciones para que Franco pueda interactuar con la gente.

La exhibición también será una prueba de fuego para el GCBA, que buscará demostrar que puede estar a la altura de un evento de F1, y una semana más tarde habrá una reunión en el marco del Gran Premio de Miami entre emisarios del Estado porteño y Stefano Domenicali, CEO de Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima para poder tener una fecha a partir de 2028.

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