Un fuerte temporal afectó a gran parte del Litoral: anegamientos, destrozos y familias evacuadas

Cayeron más de 200 mm en Reconquista, localidad de Santa Fe

Las intensas precipitaciones registradas en la zona del norte y el Litoral argentino generaron anegamientos, destrozos y hasta hubo personas evacuadas en distintas localidades. Las provincias más afectadas fueron Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, donde el Sistema Meteorológico Nacional había emitido alertas de color naranja por tormentas.

El temporal, que se desató el martes y siguió durante la madrugada del miércoles, impactó en las ciudades santafesinas de Reconquista, Avellaneda, Vera y Fortín Olmos. En todos estos puntos, los equipos municipales y de Protección Civil desplegaron operativos de asistencia y monitoreo en tiempo real ante la magnitud de las precipitaciones.

El norte de Santa Fe fue la zona más afectada de la provincia

En Reconquista, el registro oficial hasta las 22:40 del martes marcó exactamente 200 milímetros de agua caída. Los barrios de la ciudad sufrieron anegamientos y muchas viviendas resultaron inundadas, lo que obligó a decenas de personas a autoevacuarse. Desde la Municipalidad, se informó sobre el trabajo ininterrumpido de los equipos encargados de desagotar y limpiar calles y domicilios afectados, mientras que Protección Civil mantuvo un monitoreo constante, dispuesto a intervenir ante cualquier emergencia que pudiera presentarse.

Uno de los incidentes que graficó la situación fue el de un automóvil que terminó dentro de una cuneta, a pocos metros del Bulevar Perón sobre la calle 44, quedando parcialmente sumergido debido al desborde del agua, indicaron medios locales.

La situación en Vera también obligó a activar protocolos de emergencia. La Junta Local de Defensa Civil se reunió de urgencia y ordenó la apertura de centros de evacuados, utilizando el Club Gimnasia y el CAPS San Martín de Porres como refugios temporales. Hasta el momento, las autoridades reportaron la evacuación de dos familias.

En cuanto a la rutina educativa, la Región II de Educación resolvió suspender las clases presenciales en el turno mañana del miércoles. La posible reanudación de las actividades para el turno tarde quedó sujeta a la evolución de la situación durante la jornada. En varias localidades, la decisión fue replicada: San Cristóbal, Romang, Malabrigo, Tartagal y Villa Ocampo.

Particularmente en San Cristóbal, la suspensión cobró una dimensión adicional. En la escuela Nº 40 Mariano Moreno, el regreso a las aulas estaba previsto para este miércoles, luego de dieciséis días del tiroteo que conmocionó al país entero, en el que murió Ian Cabrera.

En el marco de este contexto adverso, un grave accidente de tránsito sobre la ruta nacional 168 sumó otra tragedia a la jornada. Una joven de 28 años, identificada como Y.R., perdió la vida luego de impactar su Toyota Etios XLS contra un guardarraíl, a pocos metros del ingreso al barrio El Pozo, en dirección a la ciudad de Santa Fe.

El temporal dejó daños materiales, árboles caídos y complicaciones en el tránsito, además de una víctima fatal en un accidente en la ruta 168 hacia Santa Fe

En la provincia de Entre Ríos durante la jornada de este miércoles, el temporal generó una serie de complicaciones en la ciudad de Paraná y en varias localidades de los departamentos Paraná y La Paz. Dejó calles anegadas, árboles caídos, daños materiales y preocupaciones crecientes entre los habitantes de las zonas más afectadas.

En Paraná, la situación se tornó especialmente compleja en distintos barrios. Un árbol de gran porte cedió ante la fuerza del viento y la lluvia, desplomándose sobre un vehículo estacionado. El rodado, un Renault Logan, sufrió daños materiales, aunque no se registraron heridos, según confirmaron desde el Área de Protección Civil. Dos postes con cableado, vinculados a servicios de telecomunicaciones, también resultaron afectados por el incidente.

En otras localidades de los departamentos Paraná y La Paz, donde se reportaron acumulados de precipitaciones que superaron los 100 milímetros en pocas horas. En Cerrito y María Grande, los registros alcanzaron los 140 milímetros, lo que derivó en anegamientos generalizados y dificultó la circulación.

La localidad de Alcaraz también experimentó lluvias de gran intensidad, con acumulados cercanos a los 150 milímetros, según medios locales. Las calles se vieron inundadas y varias familias debieron resguardarse en sus hogares, sobre todo en las zonas más bajas, donde el agua comenzó a ingresar a las viviendas.

En Paraná cayeron varios árboles que generaron destrozos

En Santa Elena, las lluvias persistentes y, por momentos, intensas dejaron un saldo de 94 milímetros de agua caída. Los anegamientos afectaron domicilios y complicaron la circulación, especialmente en calles de tierra y áreas bajas. La situación se replicó en Pueblo Brugo, donde hasta el mediodía las precipitaciones sumaban 135 milímetros, generando complicaciones en distintos sectores, calles cubiertas de agua y viviendas afectadas.

Respecto a lo que fue el temporal en Corrientes, la ciudad de Esquina, ubicada en el sur de la provincia, enfrentó una emergencia tras registrar un acumulado de 235 mm de lluvia en 24 horas, lo que ha provocado anegamientos, cortes de energía y la evacuación de decenas de familias.

Según informó Diario Norte, el fenómeno meteorológico impactó de manera más severa entre las 20:30 del martes y las 00:00 del miércoles, cuando cayeron 180 mm de agua en apenas tres horas y media.

El informe oficial de Defensa Civil, a cargo de Carlos Jiménez, detalla que al menos 7 personas fueron evacuadas al Centro Integrador Comunitario (CIC), mientras que cerca de 30 familias optaron por autoevacuarse trasladándose a viviendas de allegados. Numerosos vecinos permanecen en sus hogares, aún con el agua en el interior, intentando proteger sus pertenencias pese al riesgo.

En Esquina se acumularon 235 mm en 24 horas

Los equipos de Acción Social, Servicios Públicos, Obras Públicas y Defensa Civil trabajaron en turnos continuos durante toda la noche y la madrugada, realizando un breve receso a las cinco de la mañana para retomar la asistencia a partir de las seis.

Las cifras aportadas por Defensa Civil marcan la magnitud del evento: en solo 24 horas se registraron 120 mm de precipitaciones, sumando un acumulado de 350 mm en los últimos 30 días. El director del área reconoció el desgaste del personal: “Todo el equipo de territorio está trabajando de hace día y medio sin dormir”, declaró Jiménez en diálogo con Diario Norte.

El Centro Integrador Comunitario se transformó en el principal refugio para los damnificados. Más de 40 familias permanecen alojadas allí, mientras un número todavía no precisado fue recibido por parientes o amigos en otras zonas de la ciudad.