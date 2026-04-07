Tecno

Dónde ver la Copa Sudamericana de forma segura y por qué evitar Xuper TV

La demanda de transmisiones gratuitas impulsa el uso de plataformas no oficiales, pero expertos advierten sobre malware, fraudes bancarios y sanciones legales

Guardar
La final de la edición de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en un único partido en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia - REUTERS/Luisa González
La final de la edición de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en un único partido en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia - REUTERS/Luisa González

La Copa Sudamericana 2026 inicia su fase de grupos este martes 7 de abril, celebrando 25 años con clubes históricos como Santos, River Plate, São Paulo, Racing y Gremio entre los protagonistas. El interés es enorme, especialmente para los aficionados que buscan seguir los partidos en vivo desde cualquier lugar.

Sin embargo, la demanda por transmisiones accesibles ha llevado a miles de usuarios a recurrir a plataformas de streaming no oficiales, como Xuper TV, sin tener en cuenta los riesgos asociados a su uso.

El auge de aplicaciones ilegales como Xuper TV responde a la fragmentación de servicios y altos precios de las plataformas oficiales. Sin embargo, expertos en ciberseguridad, como los analistas de ESET, advierten que el costo real puede ser mucho mayor, comprometiendo la privacidad y la seguridad de los dispositivos de quienes deciden instalar estas apps.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro con el logo blanco de Xuper TV en la pantalla, sobre una superficie de madera oscura.
Ver la Copa Sudamericana en Xuper TV: malware, fraudes y riesgos legales detrás del streaming ilegal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es Xuper TV y por qué representa un riesgo?

Xuper TV se basa en el protocolo IPTV, que es utilizado legítimamente por operadoras autorizadas para transmitir televisión por internet. El problema surge cuando aplicaciones como Xuper TV distribuyen señales de eventos protegidos por derechos de autor sin autorización.

Estas apps solo están disponibles fuera de tiendas oficiales como Play Store y requieren la descarga de archivos APK desde sitios web de origen desconocido.

Además, proliferan revendedores informales que ofrecen suscripciones a través de WhatsApp o sitios web no verificados, aumentando el riesgo de fraude. Los usuarios deben crear cuentas y, en ocasiones, realizar pagos sin garantías ni soporte. Si el servicio deja de funcionar o bloquea el acceso, no hay manera de reclamar el dinero invertido.

Principales riesgos de usar Xuper TV

Vulnerabilidad ante malware y robo de datos: Instalar APKs desde fuentes no verificadas es uno de los principales peligros. Informes de ESET y otras firmas de seguridad han detectado versiones de Xuper TV con software espía capaz de acceder a información personal, contraseñas, datos bancarios y archivos almacenados en el dispositivo. El malware puede operar en segundo plano, comprometiendo la integridad de todas las cuentas asociadas.

Xuper TV es un servicio de streaming ilegal.
Descargar APKs de fuentes no verificadas expone a los usuarios a robo de información bancaria, software espía y posibles sanciones por infracción de derechos de autor; expertos recomiendan optar solo por plataformas oficiales

Exposición a fraudes bancarios: Al gestionar pagos o suscripciones por canales informales, los usuarios entregan datos financieros sin protección, facilitando el robo y la realización de transferencias no autorizadas. La falta de soporte formal deja a los usuarios sin recursos ante cualquier incidente.

Inestabilidad y pérdida de acceso: Como servicio ilegal, Xuper TV puede desaparecer, bloquear cuentas o dejar de transmitir en cualquier momento, sin aviso ni garantía de continuidad.

Riesgos legales: Ver partidos a través de Xuper TV constituye una infracción de derechos de autor. Organismos como LaLiga han anunciado acciones legales para rastrear y denunciar tanto a distribuidores como a usuarios de estas aplicaciones, lo que puede derivar en sanciones.

Cómo ver de manera legal y segura los partidos de la Copa Sudamericana

La CONMEBOL Sudamericana 2026 cuenta con una programación oficial disponible en plataformas legales y confiables, que garantizan calidad de transmisión, soporte y protección de datos personales:

Bombos de la Copa Sudamericana 2026
El uso de aplicaciones piratas puede resultar en pérdida de dinero, bloqueo de cuentas y exposición a malware; ESPN y Disney+ ofrecen alternativas legales, de alta calidad y con protección de la privacidad - crédito Conmebol

Martes 7 de abril:

  • Independiente Petrolero vs. Racing Club: ESPN y Disney+ Plan Premium
  • O’Higgins vs. Millonarios: ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Miércoles 8 de abril:

  • Recoleta vs. San Lorenzo: ESPN y Disney+ Plan Premium
  • Deportivo Riestra vs. Palestino: ESPN3 y Disney+ Plan Premium
  • Montevideo City Torque vs. Gremio: ESPN2 y Disney+ Plan Premium
  • Audax Italiano vs. Olimpia: ESPN3 y Disney+ Plan Premium
  • Academia Puerto Cabello vs. Atlético Mineiro: ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Jueves 9 de abril:

  • Carabobo vs. RB Bragantino: ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Estos canales y plataformas cumplen con los estándares de derechos de autor, ofrecen múltiples opciones de idioma y calidad HD, y cuentan con soporte técnico ante cualquier problema de acceso o transmisión.

Recomendaciones para una experiencia segura

  • Utiliza únicamente plataformas oficiales para ver eventos deportivos.
  • No descargues aplicaciones desde sitios no verificados ni instales archivos APK fuera de tiendas oficiales.
  • Si gestionas pagos, hazlo siempre a través de canales seguros y con protección de datos.
  • Ante cualquier duda, consulta la programación oficial de la CONMEBOL y de los operadores de televisión autorizados en tu país.

Elegir opciones legales y seguras no solo protege tus dispositivos y finanzas, también respalda la integridad de la industria deportiva y garantiza una experiencia de visualización sin sobresaltos.

Temas Relacionados

Copa SudamericanaXuper TVPartidos onlineStreamingTecnología-NoticasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las nuevas funciones de Netflix para niños: perfiles, control por edad y personalización por familia

La última actualización garantiza a los padres una supervisión efectiva en un espacio digital adaptado a las necesidades individuales de cada menor

Las nuevas funciones de Netflix para niños: perfiles, control por edad y personalización por familia

Desempleo por la IA: experto cree que es un mito de ‘marketing’ el fin del trabajo humano

Un científico de la Universidad de Nueva York analiza el auge de despidos en grandes tecnológicas como Meta

Desempleo por la IA: experto cree que es un mito de ‘marketing’ el fin del trabajo humano

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

La intrusión facilita estafas, puede afectar la reputación y permite el uso de técnicas de ingeniería social para obtener contraseñas bancarias o engañar a contactos

El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

Revise si tiene estas aplicaciones en su celular: podrían contener malware capaz de controlar su dispositivo

El ataque aprovechaba fallos antiguos de Android para tomar el control total del dispositivo

Revise si tiene estas aplicaciones en su celular: podrían contener malware capaz de controlar su dispositivo

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio

Con frases icónicas y una actitud inquebrantable, el científico británico enseñó que el éxito surge de avanzar en pequeños pasos

La frase de Stephen Hawking que explica cómo funciona el cerebro de un genio
DEPORTES
Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

Se retiró Aaron Ramsey, el futbolista marcado por una “maldición” contra los famosos cada vez que marcaba un gol

Las razones del “renacimiento” del Alpine que maneja Franco Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

La revelación sobre el futuro de Enzo Fernández después del Mundial que causó furor en Europa

Barracas Central recibirá a Vasco da Gama y Tigre jugará ante Alianza Atlético en Perú en su estreno por la Copa Sudamericana

River Plate tendría en la mira a otro campeón del mundo con la selección argentina para el próximo mercado de pases

TELESHOW
Calu Rivero festejó su cumpleaños en familia y en Río de Janeiro: “Hay algo en mí que sonríe”

Calu Rivero festejó su cumpleaños en familia y en Río de Janeiro: “Hay algo en mí que sonríe”

José Chatruc habló de Sabrina Rojas luego del viaje a Punta del Este: “Somos amigos que nos besamos”

Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca quedó afuera de Gran Hermano por la fuerte caída: “No continuará”

El alocado festejo de Mavinga por la eliminación de Cinzia de Gran Hermano: “Fue como ganar el mundial”

Marley dio detalles de su futuro en la televisión y contó cuál es el formato que le gustaría hacer

INFOBAE AMÉRICA

China y Rusia vetaron en la ONU la resolución para el desbloqueo del estrecho de Ormuz

China y Rusia vetaron en la ONU la resolución para el desbloqueo del estrecho de Ormuz

Candidatos presidenciales de Perú ofrecen replicar el modelo de seguridad de Bukele

Retiran 4 bebidas de tiendas por error en el etiquetado que eleva el riesgo de reacciones graves

El gobierno de Estados Unidos aclaró que los ataques en la isla Kharg apuntaron a bases militares, no al petróleo

El lado desconocido de Erling Haaland, el goleador noruego del Manchester City: “Los libros permiten soñar en grande”