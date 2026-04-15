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Este perro robot es el nuevo supervisor de fábricas: gracias a Google es autónomo y toma decisiones por sí solo

La empresa desarrolló una IA especial para robots que les permite identificar mejor elementos de su entorno para que sea más independientes

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Robot cuadrúpedo amarillo y negro con el logo de Google superpuesto en la esquina inferior derecha, en un pasillo industrial con tuberías y maquinaria
Google lanzó una nueva inteligencia artificial que da mayor autonomía a los robots y ya la integró en el perro robot Spot de Boston Dynamics. (Boston Dynamics / Google)

Google presentó una nueva inteligencia artificial diseñada para que los robots operen de forma más autónoma, y ya comenzó a integrarla en un perro robot desarrollado por Boston Dynamics llamado Spot.

Al incorporar Gemini Robotics-ER 1.6, este robot puede identificar elementos clave en su entorno y actuar de manera más independiente y natural.

Por ejemplo, en entornos industriales, el perro robot es capaz de detectar agua derramada en el piso y notificar a los supervisores humanos, lo que resulta útil en plantas donde no siempre hay presencia humana continua.

Además, el robot puede interpretar medidores analógicos, como los manómetros de presión utilizados en sistemas industriales relacionados con tuberías.

Robot Boston Dynamics Spot amarillo y negro en un entorno industrial oscuro con tuberías y equipos. Una superposición digital muestra la lectura de un medidor de temperatura
Con Gemini Robotics-ER 1.6, el robot puede reconocer objetos y situaciones en su entorno para actuar de forma más independiente. (YouTube: Boston Dynamics)

Gemini Robotics-ER 1.6 permite al robot capturar una fotografía del medidor, hacer zoom sobre la escala y calcular la medición con precisión, facilitando la supervisión remota y automatizada de instalaciones.

“Capacidades como la lectura de instrumentos y un razonamiento de tareas más fiable permitirán a Spot ver, comprender y reaccionar ante desafíos del mundo real de forma totalmente autónoma”, indicó Marco da Silva, vicepresidente y director general de Spot en Boston Dynamics.

Asimismo, la incorporación de este modelo de IA en robots como Spot permite que puedan identificar y seguir indicaciones al pie de la letra. Por ejemplo, si en una fábrica hay un letrero que dice “prohibido el paso”, el dispositivo entenderá que no puede ingresar.

“Gemini Robotics-ER 1.6 es nuestro modelo robótico más seguro hasta la fecha, demostrando un cumplimiento superior de las políticas de seguridad de Gemini en tareas de razonamiento espacial adversario en comparación con todas las generaciones anteriores”, explica Google.

Dos personas con chalecos reflectantes y cascos de seguridad observan una tableta, flanqueadas por dos robots amarillos y negros con forma de perro en una planta industrial
En fábricas, Spot puede detectar agua en el suelo y avisar a los supervisores. (YouTube: Boston Dynamics)

Cómo es el nuevo modelo de IA para robots de Google

El nuevo modelo de inteligencia artificial de Google para robots se llama Gemini Robotics-ER 1.6. Está diseñado para que los robots sean más útiles y autónomos, tanto en la vida diaria como en la industria.

A diferencia de los modelos anteriores, este sistema permite a los robots no solo seguir instrucciones, sino también razonar sobre el mundo físico: pueden moverse por lugares complejos, leer instrumentos como manómetros y entender mejor su entorno.

Gemini Robotics-ER 1.6 destaca por su capacidad para ver y entender lo que ocurre a su alrededor, planificar tareas, contar objetos o detectar si una tarea se ha realizado correctamente.

Primer plano de un manómetro doble (azul y rojo) con perillas, conectado al motor de un vehículo. Componentes del motor y neumáticos al fondo. Logo Gemini Robotics-ER 1.6
Gemini Robotics-ER 1.6 permite al robot tomar fotos de medidores, ampliar la imagen y calcular lecturas precisas, facilitando la supervisión remota. (YouTube: Boston Dynamics)

Por ejemplo, puede señalar objetos, contar cuántos hay o identificar cuál es el más pequeño, lo que es útil para tareas de organización y control. Además, ahora los robots pueden leer instrumentos analógicos, una función que se desarrolló en colaboración con Boston Dynamics.

Este modelo supera a las versiones anteriores, como Gemini Robotics-ER 1.5 y Gemini 3.0 Flash, especialmente en razonamiento espacial y físico. Ya está disponible para desarrolladores a través de la API de Gemini y Google AI Studio, con ejemplos prácticos para empezar a usarlo en robots reales.

En qué robots puede implementarse esta nueva IA de Google

Gemini Robotics-ER 1.6, el nuevo modelo de inteligencia artificial deGoogle, puede implementarse en una amplia variedad de robots utilizados tanto en la industria como en entornos cotidianos.

Robot amarillo y negro de cuatro patas Boston Dynamics Spot con sensores en el lomo, en un almacén industrial con estanterías y tuberías
Gracias a este modelo de IA, robots como Spot pueden identificar y seguir instrucciones de manera exacta. (YouTube: Boston Dynamics)

Este sistema está diseñado para integrarse en robots móviles, robots de inspección industrial, brazos robóticos y robots de asistencia, ya que ofrece capacidades avanzadas de razonamiento espacial, comprensión visual y planificación de tareas.

Por ejemplo, puede instalarse en plataformas como el perro robot de Boston Dynamics, utilizado para monitoreo de fábricas, seguridad o inspección de instalaciones, permitiéndole identificar peligros potenciales, leer indicadores analógicos y notificar anomalías de manera autónoma.

Además, el modelo puede adaptarse a robots colaborativos en líneas de producción, donde es necesario contar objetos, manipular piezas o realizar controles de calidad.

Gracias a su compatibilidad con la API de Gemini y Google AI Studio, los desarrolladores pueden integrar esta IA en diferentes tipos de hardware, facilitando la adopción de robots más inteligentes y autónomos en múltiples sectores.

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