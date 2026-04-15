El Supremo brasileño abrió una investigación contra Flávio Bolsonaro por vincular a Lula con el narcotráfico

FOTO DE ARCHIVO: El senador Flavio Bolsonaro asiste a una conferencia de prensa frente a un hospital, mientras su padre, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, se encuentra hospitalizado cumpliendo una condena de 27 años por planear un golpe de Estado contra su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, Brasil, el 13 de marzo de 2026 REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo

El Tribunal Supremo Federal de Brasil abrió este miércoles una investigación penal contra el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de octubre, por haber publicado en la red social X un mensaje en el que atribuyó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva delitos de narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a regímenes dictatoriales. La decisión, firmada el 13 de abril por el magistrado Alexandre de Moraes y publicada este miércoles, ordena a la Policía Federal investigar si el senador incurrió en el delito de calumnia previsto en el Código Penal brasileño.

La publicación que originó el expediente data del 3 de enero de 2026, días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas. En ella, Flávio Bolsonaro yuxtapuso imágenes del mandatario brasileño y Maduro junto al texto “Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudadas”. La Policía Federal señaló al Supremo que la mención a la “delación premiada” —acuerdo de colaboración penal con la justicia— implicaba una imputación directa de conductas delictivas contra el jefe del Estado. Maduro está preso en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico ante la justicia estadounidense.

La resolución se inscribió en el expediente Petición 15.648 y determinó, además del inicio del sumario, el levantamiento del secreto sumarial. Moraes subrayó que la publicación se realizó “en un entorno virtual público, accesible a millares de personas”. La investigación contó con el respaldo del Ministerio de Justicia y el aval de la Fiscalía General, que consideró que el contenido atribuía “de forma pública y vejatoria” hechos delictivos al mandatario. La Policía Federal dispone de 60 días para completar las diligencias iniciales, tras las cuales la Fiscalía General decidirá si formula acusación formal ante el propio Supremo o solicita el archivo del caso.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 31 de marzo de 2026 REUTERS/Adriano Machado/Archivo

Flávio Bolsonaro respondió a través de un comunicado en el que calificó la medida de “jurídicamente frágil” y afirmó que su publicación tenía como objetivo “informar sobre hechos sin realizar imputación criminosa directa” contra Lula. El senador advirtió que no cederá “ante la intimidación ni ante el uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición” y exigió que el gobierno de Lula “explique sus relaciones con la dictadura venezolana”.

La apertura del sumario se produce en el momento políticamente más tenso desde que Flávio Bolsonaro, de 44 años, emergió como figura dominante de la derecha brasileña tras ser designado heredero político por su padre desde la cárcel. Según el sondeo de Genial/Quaest publicado este mismo miércoles, el senador obtendría un 42% de intención de voto en una eventual segunda vuelta frente al 40% de Lula, resultado dentro del margen de error estadístico que configura empate técnico. Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato; ninguna de las dos candidaturas ha sido oficializada.

El episodio se enmarca en la prolongada tensión entre el Supremo Tribunal Federal y el entorno del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022. El ex mandatario cumple actualmente su pena en arresto domiciliario en Brasilia, situación autorizada por Moraes por razones de salud.