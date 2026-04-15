El apasionado reencuentro de Evelyn Botto y Fede Bal tras varias semanas de distancia

Tras semanas separados por compromisos laborales, Evelyn Botto mostró cómo recibió a Fede Bal (Instagram)

En medio de agendas laborales repletas y compromisos que los llevan de un lado a otro, Fede Bal y Evelyn Botto buscan la manera de hacerle frente a la distancia y disfrutar de su historia de amor. La pareja, que viene conquistando tanto en las redes sociales como en las salidas públicas, se esfuerza por encontrar esos pequeños momentos que les permiten reencontrarse y vivir juntos cada etapa de su relación.

Tras varias semanas separados por los viajes de Fede como conductor de Resto del mundo (El Trece), la actriz compartió con sus seguidores la tierna bienvenida que le preparó junto a su perro Freddie. El video, que rápidamente se viralizó en Instagram, muestra a la pareja abrazada en el sofá de su casa mientras el perro se mete en el medio, robándose parte del protagonismo. “Quién volvió después de tres semanas”, escribió Botto sobre el tierno clip que subió a su cuenta de Instagram.

“Mirá esa familia. ¡Esa familia te cargaste, pu...!”, se lo escucha bromear a Fede entre risas, en un momento de total complicidad haciendo alusión a la mítica frase de Wanda Nara cuando la China Suárez tuvo un affaire con Mauro Icardi. “No me deja tocarte”, le responde Evelyn, entre caricias y gestos cómplices, mientras de fondo se escucha el murmullo del televisor.

La pareja continúa disfrutando de su romance a pleno (Instagram)

La escena, lejos de pasar inadvertida, fue celebrada por los seguidores de ambos en las redes sociales. Los comentarios no tardaron en llegar: “Se nota que lo extrañaron”; “Amo esta pareja”; “Bancamos a esta pareja”; “Amo a Freddie en el medio”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron y que evidencian el cariño que despierta la pareja y el perro en la comunidad digital.

No es la primera vez que Fede y Evelyn muestran un poco de la intimidad de su vínculo. En febrero pasado, la actriz decidió hablar abiertamente sobre los detalles de su relación en diálogo con A la tarde (América). Allí, Evelyn respondió a los comentarios sobre la buena sintonía con el actor, dejando en claro que ambos son conscientes de que su pareja siempre estará bajo el escrutinio mediático. “Vamos día a día, vamos pasándola bien. Entre nosotros está todo superbién. El problema siempre es un poco el ruido de afuera”, declaró.

En la misma charla, Evelyn ratificó que fue ella quien propuso la modalidad de pareja abierta, dándole un giro moderno y honesto a la relación. La actriz se mostró relajada y transparente al hablar del tema y también se refirió al vínculo con Carmen Barbieri, madre de Fede, a quien todavía no había podido conocer personalmente. “No pudimos porque hicimos viaje, temporada, no pudimos coordinar, pero ya cruzamos varios mensajes y el deseo está. Hay ganas, hay muchas ganas”, aseguró, dejando en claro que la buena relación es una prioridad para ambos.

La conductora confirmó su participación en el programa de Mario Pergolini y contó que tiene ganas de conocer a Carmen Barbieri (A la tarde-América TV)

Sobre los intercambios cotidianos con Carmen, Evelyn detalló que, aunque no se habían visto cara a cara, mantuvieron diálogos virtuales y saludos simpáticos a través de Fede. “Capaz me quedo a dormir en la casa de Fede y él está hablando con ella y cruzamos unos: ‘Hola, ¿cómo estás?, ¿en qué andás?, ¿cómo te fue este fin de semana?, ¿qué hiciste?’. La mejor de las mejores”, ejemplificó la actriz, destacando la cordialidad y la expectativa de un encuentro futuro.

Mientras Fede continúa con los compromisos de Resto del mundo y Evelyn sigue creciendo en la pantalla chica en el programa de Mario Pergolini, la pareja apuesta a la comunicación, la confianza y la autenticidad para sostener el vínculo. Entre viajes, abrazos, risas y videollamadas, ambos siguen escribiendo su propia historia de amor en la era digital, con el apoyo de una comunidad de seguidores que los acompaña en cada paso.

En un contexto donde las relaciones suelen estar a prueba por la exposición y la presión mediática, Fede Bal y Evelyn Botto eligen mostrarse tal como son. Celebran la vida juntos, afrontan la distancia y comparten con humor y ternura cada reencuentro. Freddie, siempre presente, parece ser el guardián de la pareja y el mejor testigo de una historia que sigue sumando capítulos felices en redes y en la intimidad del hogar.