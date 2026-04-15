Panam contó el rol clave que tuvo en el romance de Sabrina Rojas y José Chatruc: “Qué lindo es el amor”

La animadora infantil contó que obró de celestina en la relación (Video: LAM-América TV)

En un móvil televisivo, Panam contó cómo, casi sin buscarlo, terminó siendo una pieza clave en el inicio del romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc, una pareja que sorprendió al mundo del espectáculo con su primera salida pública en la presentación de Chat de Mamis. La presentadora infantil relató en LAM (América TV) que el vínculo nació de manera genuina en el marco de reuniones entre amigos y familia, donde la conexión entre los ¿actuales novios? fue surgiendo de a poco, sin presentaciones forzadas ni estrategias de celestina deliberadas de su parte.

“Se ven muy lindos, no me digan que no. Es una pareja inesperada”, reconoció Panam con simpatía, subrayando la naturalidad con la que todo sucedió. “Yo la adoro a Sabrina, me parece una mujer hermosísima y además es de barrio. Tenemos muchas cosas en común, somos muy amigas y Pepe es muy amigo de mi marido, de nuestra familia. Y bueno, cena va, cena viene...”, recordó sobre las reuniones habituales en su casa, en las que ambos invitados coincidían con frecuencia.

Con el humor que la caracteriza, Panam aportó una anécdota que ya quedó bautizada entre los protagonistas: “Ellos no hacen el poliamor, hacen el pollo amor porque se conocieron comiendo pollo, ¿podés creer?”. En su relato, insistió que la historia no nació de un encuentro planeado ni de una presentación intencional, sino de la espontaneidad de las mesas compartidas, en las que la conductora empezó a notar el vínculo especial: “En esas cenas, antes que se den cuenta, vi chispitas. Así que todo se fue dando naturalmente, la verdad”.

Sabrina, José, el marido de Panam y la conductora juntos en la presentación de Chat de Mamis (Instagram)

Cuando le preguntaron si había sido ella quien ofició de cupido, Panam fue clara en su negativa. Explicó que, aunque no planificó la unión, sí notó la química y el buen clima entre ambos desde el inicio. “Pepe es muy gracioso, muy simpático, siempre nos divertimos mucho. La verdad que a esta altura uno quiere pasarla bien, divertirse, estar con gente que suma, con gente que te hace bien. Yo creo que se dio naturalmente”, aseveró.

Sobre quién tomó la iniciativa, Panam coincidió con la versión de Chatruc: “Obvio que fue Pepe el que tiró el primer mensaje”. Si bien prefirió no dar detalles sobre ese primer acercamiento, destacó la importancia de la actitud positiva y la búsqueda de bienestar en las relaciones adultas.

Consultada sobre el futuro de esta reciente pareja, la artista les deseó lo mejor y celebró haber aportado su granito de arena: “Yo les tiré burbujitas de matcheo total y espero con todo mi corazón que sean la pareja ideal. Después, hay que ver si dura un mes, un año o cinco, pero que se hagan bien y que disfruten”. Con su relato, la conductora mostró cómo, entre cenas, amigos y pequeños gestos, pueden surgir historias inesperadas que encuentran su propia forma y tiempo, lejos de los moldes y las expectativas del afuera.

Sabrina y José tuvieron su primera salida pública al teatro (RSFOTOS)

Luego de la función de Chat de Mamis, la cantante infantil compartió una postal especial en sus redes sociales que reflejó el clima de alegría y complicidad que se vive en el grupo. En la imagen, se la ve posando sonriente junto a Sabrina Rojas, José Chatruc y su propio marido, Ricardo Pini, en una noche que selló la primera salida pública de la nueva pareja.

La historia, que Panam subió a Instagram, incluyó la frase “Qué lindo el amor” junto a dos corazones, sumando un mensaje de celebración y buenos deseos para Sabrina y José. El gesto no solo reforzó el papel de Panam como testigo y facilitadora del vínculo, sino que también reflejó el apoyo y la felicidad compartida por el entorno ante el comienzo de esta relación.